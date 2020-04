Motorradlenker flüchtet in Zug vor der Polizei Während einer Personen- und Fahrzeugkontrolle in Zug missachtete ein Motorradlenker das Haltezeichen der Polizei und flüchtete. Er meldete sich am Abend, auf Aufforderung hin, bei der Polizei. 03.04.2020, 15.16 Uhr

Teaserbild für den Onlinekanal www.luzernerzeitung.ch für Polizeimeldungen.

(haz) Am frühen Donnerstagabend, 2. April, führten Einsatzkräfte der Zuger Polizei an der Artherstrasse in Zug eine Personen- und Fahrzeugkontrolle durch. Ein 18-jähriger Lernfahrer missachtete das Haltezeichen eines Polizisten und fuhr laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden mit seinem Motorrad und seiner Soziusfahrerin in Richtung Arth (SZ) davon.