Im Kanton Zug entsteht für Mountainbikende ein Streckennetz

Freizeit Im Kanton Zug soll bis 2024 ein Bike-Netz entstehen Mountainbikende, Waldeigentümer und Waldbehörden definieren gemeinsam ein Wegnetz, auf welchem das Biken künftig zweifelsfrei gestattet wird. Ziel ist es, dass eine Schnittmenge für alle Anliegen gefunden wird. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 10.08.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Biketrail auf dem Zugerberg wird feierlich eröffnet. Biker auf dem Trail. Bild: Roger Zbinden

(Zug, 14.05.2016)

In letzter Zeit gibt es im Zuger Wald Probleme mit Bikern, die sich wilde Pfade durchs Gelände bahnen und somit erheblichen Schaden anrichten. Das ist einer der Gründe, warum der Kanton Zug die Initiative ergriffen hat, ein Bike-Netz in die Wege zu leiten. Zudem revidiert er sein Waldgesetz. In enger Zusammenarbeit mit dem Verband WaldZug und IG Mountainbike Zug soll Klarheit für die Wegnutzung geschaffen werden.