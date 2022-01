Lewin Iten aus Unterägeri ist im Mountainbike-Nationalkader

Mountainbike Lewin Iten aus Unterägeri ist auf den Spuren von Nino Schurter Der 14-Jährige figuriert seit kurzem im U17-Nationalkader des Schweizer Verbands. Sein Fernziel sind die Olympischen Spiele. Michael Wyss Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Lewin Iten im Schweizer Trikot. Bild: Matthias Jurt (Unterägeri, 23. Dezember 2021)

Wenn Lewin Iten an den vergangenen Sommer denkt, gerät er ins Schwärmen. Die Olympischen Spiele in Tokio haben den 14-Jährigen in ihren Bann gezogen, besonders die Mountainbikerennen. Das kommt nicht von ungefähr, übt er diesen Sport doch selbst aus und sagt: «Mein grosses Vorbild ist Nino Schurter. Seine Karriere fasziniert mich, eines Tages selbst bei Olympia zu starten, ist ein grosser Traum von mir», sagt Iten. Der Unterägerer ist diesem Ziel seit dem November etwas näher gekommen, ist er doch Teil des U17-Nationalkaders von Swiss Cycling.

Seine Leidenschaft zum Biken hat er im Alter von sechs Jahren entdeckt. «Ich war mit meinen Eltern und den beiden Geschwistern immer auf dem Bike unterwegs, es war ein guter Ausgleich zu unserem Skifahren», erklärt Lewin Iten. Noch heute verfolgen die Itens diese Hobbys gemeinsam, sie sind Mitglieder im Skiclub St.Jost Oberägeri. «Wir können gemeinsam als Familie den Sport ausüben, das ist eine super Sache. Wir gehen auch als Familie an die Rennen von Lewin und unterstützen in moralisch. Das ist ein gemeinsames Erlebnis für uns alle», sagt der Vater Roland Iten.

Träger des Schweizer Kreuzes

Lizenziert ist das Jungtalent Lewin Iten im Aegeri Bike Club und im Velo Club Ägeri. Der 14-Jährige, der in der Woche bis zu 15 Stunden trainiert und pro Saison rund 30 Rennen fährt, ist stolz, dass er seit seiner Aufnahme in den U17-Kader an internationalen Rennen das Schweizer Dress tragen darf. «Das ist etwas sehr Spezielles für mich.» Lewin Iten weiss, womit er sich die Selektion verdient hat:

«Training, Wille und Disziplin sind Erfolgsfaktoren. Während andere Jungs in meinem Alter am Wochenende in den Ausgang gehen, trainiere ich.»

Auch von Schnee lässt sich Lewin Iten nicht aufhalten. Bild: Matthias Jurt (Unterägeri, 23. Dezember 2021)

Das macht er auch täglich vor der Schule in der Chamer Kunst- und Sportklasse im eigenen, umgebauten Fitnesskeller. «Wenn man es an die Spitze bringen will, muss man auf vieles verzichten. Das ist aber kein Problem für mich, denn ich habe ja ein Ziel vor Augen.» Die Olympischen Spiele einmal mitzuerleben, ist ein grosser Wunsch des Unterägerers. Die nächsten Sommerspiele finden in Paris (2024), Los Angeles (2028) und Australien (2032) statt.

Unterstützung von verschiedenen Seiten

Seit gut einem Jahr kann der 14-Jährige auf den Privattrainer Marc Füglister aus Unterägeri, einen Polysportler, zählen. «Er begleitet unseren Sohn als früherer erfolgreicher Sportler auf seinem Weg. Er macht Trainingspläne und kann Lewin spezifisch trainieren und fördern», erklärt Mutter Nicole Iten. Lewin ist im Hause der Itens der Ehrgeizigste. Seine Geschwister Carina und Lian sind auch Mitglieder im Aegeri Bike Club und im Velo Club Ägeri, fahren aber zum Plausch. Roland Iten sagt: «Unsere Kinder sollen machen, was ihnen Spass macht. Die Freude steht im Vordergrund. Sie ist das Wichtigste. Wenn Lewin höhere Ziele verfolgt, unterstützen wir ihn natürlich.» Das Gros des Budgets finanzieren die Eltern. Roland Iten zeigt auf:

«Wir sind zwar weltweit eine führende Nation im Mountainbike, bewegen uns aber trotzdem in einer Randsportart.»

Auch Lewin Itens Vereine bieten Hand, indem sie Renntrikots zur Verfügung stellen, Preisgelder auszahlen und Startgelder übernehmen. Überdies hilft das Bikegeschäft an der Küfergasse in Oberägeri mit guten Konditionen. So treffen die Itens dort jederzeit auf offene Türen, wenn es darum geht, Defekte am Bike so schnell wie möglich zu beheben.

Nicht nur im Sport macht sich Lewin Iten auf zu neuen Wegen. Bild: Matthias Jurt (Unterägeri, 23. Dezember 2021)

Ausbildung zum Handwerker angestrebt

Olympia ist ein Fernziel, der Fokus gilt dem kürzlich begonnenen Jahr 2022. Mit welchen Zielen geht Lewin Iten in das Mountainbike-Jahr? «Ich will in meiner Kategorie U17 in die Top Ten fahren und im Nationalkader bleiben. Mit guten Leistungen kann ich Werbung in eigener Sache machen.» Was die Schule anbelangt, reicht Itens Blick bereits zum Sommer 2023. Dann soll die Lehre beginnen. Welche, ist noch offen. Elektroinstallateur kommt in Frage – oder Fahrradmechaniker. «Ich habe mich noch nicht entschieden», sagt er und ergänzt: «beide Berufe faszinieren mich, auch wegen des Handwerks.»

