Mundartecke Fabrik-Sirene bi de L&G – öppe 1960 Der Zuger alt Stadtrat Andreas Bossard über ein ehemals geheimnisvolles Areal. 23.03.2022, 05.00 Uhr

Wo ni Bueb gsy bi isch s Gländ vo de Landis und Gyr a de Gubelstrooss e verbottne Ort gsy. Vo de Gubelstrooss use bis i d Fäldstrooss isch alles yghaaget gsy. Niemert hed deet ine töffe usser die, wo deet gschaffet händ. De Portier, wo immer vor sym Hüüsli am Ygang gstande isch, het mit emene Adleraug alli kontrolliert wo deet ine händ welle. Ich wär soo gärn emol go luege, was deet uf em Fabrikareal so alles z gsee isch. Es isch mer aber nie glunge deet ine z choo. Ich has au mit Kollege probiert, wo d Vättere i de Landis und Gyr gschaffet händ. Aber au die händ nid i die «verbottnig Stadt» ine chönne.

1972, beim Baubeginn des «Gubellochs». Durch diesen engen Tunnel unter dem Bahnhof floss der ganze Verkehr. Bild: PD

Vom Baanhof uus hed mer d Chämi guet chönne gsee. Schwarze und wysse Rauch isch zu de vile Bachschtäichämi uus choo. Mängisch sind d Hüüser rund ume ygnäblet gsy. E gschpängschtigi Rue isch deet bi de L&G mängisch gsy.

Aber am Mittag um die zwölfi und au am Nomittag nach de füüfne isch s Lääbe loos ggange. De hed die grooss Fabriksirene ghüület. De Ton hed Mittag oder Fyroobig bedüütet. Ich bi amigs mit em Trotti vor em Fabrikygang gschtande und ha dem Spedakel zuegluegt. Innert Sekunde noch em Sireneton sind hunderti vo Velo, Wäschpi, Töff und stinkendi Auto i d Gubelsstrooss use gfaare. Es Ghuup wie z Italie hed me ghöört. Vili händ welle durs ängi Gubelloch faare. Dee Tunäll under em Baanhof isch aber nur äischpuurig gsy und uf äinisch isch alles verstopft gsy. Alli händ pressiert und händ, bsunders i de churze Mittagszyt, schnäll welle häi go ässe. Es hed käi Gläitzyt ggää. Alli händ mitenand Mittag oder Fyroobig ghaa.

Ja, die Fabrike händ innert Minute i üüsere Stadt Vercheer und Lärm proocht. Guet as d Verzinki und d Metalli nid genau die glyche Mittags- und Fyroobigzyte ghaa händ. Susch häts glaub en Vercheers-Kolaps ggää.

Für üüs Buebe isch d Fabriksirene bi de L&G wie ne Uur gsy. Zwölfi und füüfi. Mängisch hed me d Chileglogge under dem Vercheerslärm und em Sireneghüül fascht nümme ghöört.

Hüt flüüsst de Vercheer ganz dosiert zum duzemoolige Fabrikareal uus. S verbottnig Gländ vo de L&G isch offe und jede cha deet dure faare. S Ghäimnis vo dem Ort isch glüftet. Ha zu säber Zyt gmäint deet hinder de Hääg sigs vil uufregender. Öppis Verbottnigs isch halt immer voll vo Ghäimnis.

Äis isch plibe: De Stau! Dee isch nümme gäge d Stadt – dee good jetz gäge Norde zu de Autobaan.

