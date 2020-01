Muri ist bereit für die Fasnacht Der eben herausgegebene Fasnachtsführer listet alle wichtigen Termine. Eddy Schambron 17.01.2020, 17.54 Uhr

Schmutziger Donnerstag beim Coop Muripark. Bild: Eddy Schambron

Die Fasnachtszeit kann für uns alle eine Chance sein, für einmal den Alltagssorgen zu entfliehen. Das halten die Murianer Fasnachtsgesellschaften Wien, Adelburg, Neuenburg und Hohenwien fest. Es dürfen einige Sorgen sein, die man im Klosterdorf loswerden kann. Der eben herausgegebene Fasnachtsführer jedenfalls listet eine stattliche Anzahl Möglichkeiten auf.

Nach Narrenmarsch in Buttwil am 19. Januar, nach der Stiefelryter-Nacht im Klosterhof Muri am 25. Januar und der Crazy Night der Fasnachtsgesellschaft Neuenburg im Restaurant Frohsinn erfolgt der offizielle Start zur Murianer Fasnacht mit Schlüsselübergabe am Samstag, 8. Februar, 19.19 Uhr, im Klosterhof. Ab 16.16 Uhr gibt es Ritterspiele für Jung und Alt; das Motto lautet denn auch «Ritter der Tafelrunde».

Viele närrische Angebote

Am 14. Februar finden der Geischterball der Lindenberggeischter in der Turnhalle Buttwil, am 15. Februar um 14 Uhr zuerst die Seniorenfasnacht im Altersheim St. Martin mit der Gängelimusik und ab 20 Uhr der Chloschterball des FC Muri im Klosterhof statt.

Tagwache am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar, ist um 6 Uhr. Die Coop-Fasnacht mit der Fasnachtsgesellschaft Adelburg startet um 9.30 Uhr. Im Restaurant Scheuber in Buttwil beginnt die Seniorenfasnacht um 12 Uhr und auf dem Gröfli-Areal in Muri um 13.30 Uhr das Little Monster der Fasnachtsgesellschaft Neuenburg. Am Abend, ab 20 Uhr, findet die Réunion Muri Egg der Adelburger statt. Das Mitmachen erfordert wie bei allen Réunionen keine Anmeldung. Die besten Vorführungen werden nicht nur mit Applaus belohnt, sondern als Einzel-, Paar- oder Gruppenmasken auch prämiert. Im Fasnachtsführer sind die entsprechenden Restaurants, welche Auftrittsorte sind, jeweils aufgeführt. Im Klosterhof steigt zudem der Gängeliball ab 20 Uhr.

Am nächsten Tag, am 21. Februar, wird zur Wiener Party im Muri 13 eingeladen. Die Nachwuchsnarren treffen sich am 22.Februar, 14 Uhr, in der Turnhalle Bachmatten zum KiFa-Ball. Um 16 Uhr startet in Buttwil der Umzug und anschliessend die Dorffasnacht Buttwil mit der Fasnachtsgesellschaft Hohenwien. Im Tal, in Muri, finden die Réunion Muri-Dorf der Fasnachtsgesellschaft Neuenburg und im Festsaal der Fantasienball des Turnvereins Muri statt.

Die letzten Tage der Murianer Fasnacht

Die Strassenfasnacht im Dorf am 23. Februar, die Kinder-Réunion Muri Wien am 24. Februar ab 13.30 Uhr, die Réunion Muri Wien ab 20 Uhr und der «Grüene Duume» um 23 Uhr im Muri 13 lassen den Schluss der närrischen Tage bereits näher rücken. Am Fasnachtsdienstag, dem 25. Februar, ist nämlich um 15.15 Uhr die Schlüsselrückgabe der Vereinigten Fasnachtsgesellschaften auf dem Gröfliareal.

«Seien Sie offen, gehen Sie auf die Menschen zu – Sie werden spüren, wie einfach dies sein kann und wie gut das tut, die alltäglichen Verpflichtungen hinter sich zu lassen und in lockerer Atmosphäre über alles Mögliche und Unmögliche zu philosophieren», halten die Vereinigten Fasnachtsgesellschaften fest.