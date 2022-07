Mandolineorchester Baar hat eine neue Dirigentin

Vereine/Verbände Melinda Murray dirigiert nun das Mandoloneorchester Unter der Leitung von Melinda Murray bereitet sich das Mandolinenorchester Baar auf das Konzert vom 17. September vor. Für das Mandolinenorchester Baar: Luzia Wanner 27.07.2022, 17.29 Uhr

Das Mandolineorchester Baar würde sich über Nachwuchs freuen. Bild: PD

Ende 2021 verliess der Dirigent das Mandolinenorchester Baar und man musste sich auf die Suche nach einem neuen musikalischen Leiter machen. Was nicht ganz einfach war. Zum Glück habe man aber doch relativ schnell eine junge motivierte Dirigentin gefunden. Unter der Leitung von Melinda Murray bereitete sich das Orchester ab Februar auf den Auftritt Anfang April am Zupfmusikfestival in Zürich vor. Dieser Anlass war für alle ein einmaliges Erlebnis.