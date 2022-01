Museum für Urgeschichte(n) Sonderausstellung in Zug widmet sich der seltsamen Beziehung von Mensch und Tier Tiere sind für den Menschen in vielerlei Hinsicht nützlich, wie sich entdecken lässt. 05.01.2022, 10.04 Uhr

Vom 30. Januar bis zum 19. Juni ist im Museum für Urgeschichte(n) an der Hofstrasse in Zug die Sonderausstellung «verehrt und gejagt» zu sehen. Sie gibt nach eigenen Angaben Einblick in die Vielfalt der ur- und frühgeschichtlichen Tierdarstellungen und zeigt auf, wie sich der Umgang mit den Tieren wandelt. «In der Art der Darstellung spiegelt sich das wechselvolle Verhältnis des Menschen zum Tier. Lebenswichtige Nahrung, Gottheit, Arbeitskraft oder Weggefährte – über die Jahrtausende ist es einem steten Wandel unterworfen.» Manchmal stellten Tiere «eine unkontrollierbare Bedrohung» dar, dann wieder verkörperten sie «Reichtum und Wohlergehen».