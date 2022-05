Saturday Night Fever in Cham: 22-Jähriger übernimmt Hauptrolle

Video: Tele 1

Musical «Saturday Night Fever»: Junge Talente singen und tanzen in Cham Der erst 22-jährige Fabian Koller gehört schon zu den ganz grossen Musicaltalenten. Er darf an der Musicalschule VoiceSteps in Cham die Hauptrolle in «Saturday Night Fever» übernehmen. 06.05.2022, 19.20 Uhr

Seine erste Rolle hatte er 2012 in «Ich war noch niemals in New York», als er den kleinen Florian gespielt hat. Damals hat er seine Passion für das Musicalspielen entdeckt und für ihn war klar, das möchte er später beruflich machen. Nun hat er die Hauptrolle im «Saturday Night Fever». Wann er sein Musical-Studium abschliessen wird und was er sonst noch vor hat, können Sie im Video sehen. (rad)