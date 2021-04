Musik Der Rapper Frisk lanciert neuen Song Mit der Single «Bring mi zrugg» greift der Steinhauser seine Vergangenheit auf. 08.04.2021, 14.40 Uhr

(bier) Der Steinhauser Rapper Frisk veröffentlicht heute laut einer Mitteilung seine neue Single «Bring mi zrugg» und kündigt damit gleich sein neues Album «Frisky Business» an, das am 21. Mai erscheinen soll. Zur Single heisst es: «Der brandneue Song lässt den Hörer in die Erinnerungen aus der Vergangenheit von Frisk blicken.»