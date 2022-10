Vereine/Verbände Musik mit Comedy verbunden Die Show der A-cappella-Gruppe A-live bot dem Publikum ein unvergessliches Erlebnis, indem sie Schweizer Hits mit Comedy kombinierten. Für Kultur Steinhausen: 17.10.2022, 19.55 Uhr

Mit einer Ansage von Alfredo, einem Italiener, aus dem «off» begann die Show: Er macht die Sängerinnen und Sänger auf das Einbürgerungsprogramm für Musiker aufmerksam, da alle ihre Wurzeln im Ausland haben, Kent Statler in Kanada, Stephan Schaberl in Österreich, Axel Maren in Belgien, Claudio Ghilardoni und Tizina Gulino in Italien. Nur Nyna Dubois, stammt aus Graubünden und migrierte anschliessend nach Bümpliz.

Der rote Faden des Abends war, das komplizierte Einbürger­ungs­verfahren, welches so manchen Stolperstein bietet, wobei Nyna Dubois als Coach für die Einbürgerung waltete. Dieses Setting diente als Grundlage.

Viele Schweizer Lieder wurden gesungen

Es galt viele Fragen zu beantworten, die sich um bekannte Schwizer Lieder drehten. Das «Vogellisi» sei ursprünglich aus Neapel, das Lied «gang rüef de Brune, gang rüef de Gäle» sei rassistisch. Es wurden viele Klischees aus der Schweiz bemüht, so beispielsweise die Waschpläne oder die Polizisten, die Parkbussen in der blauen Zone verteilen. Die wurden mit dem Song «ha kein Ahnig» musikalisch kommentiert. Mit «ganz de Pappe» ging es weiter, bevor Kent Statler auf die Frage nach einen Schweizer Sänger, Geldangelegenheiten (money matters = Mani Matter) antwortete. Dies leitete über in ein fantastisches Medley von Mani Matter Songs. Dabei kam die Musikalität von A-live gut zur Geltung, die ausdrucksstarken Stimmen und die Rhythmuswechsel überzeugten das Publikum.

Nach der Pause begann der zweite Teil mit einer Soloshow von Claudio Ghilardoni als Beatboxer. Es war unglaublich, welche Töne er hervorbrachte. Dann lud er das Publikum zu einem Crash-Kurs in Beatboxen ein. Dazu verwendete er eine Loopstation. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren hingerissen und quittierten diesen Hammerauftritt mit einer Standing Ovation.

Es folgten zwei Songs von Lo & Leduc («079» und «Mephisto») bei welchen sie das Publikum zum Mitsingen animierten. Die mit Spannung erwarteten Ergebnisse des Einbürgerungstests wurden bekannt gegeben. Alle bestanden diesen Test, ausser Claudio. Der schnappte sich aber kurzerhand eine Zuschauerin (Bist Du Schweizerin?) und «heiratete» diese auf der Bühne. Danach sangen sie den Song «Heaven» von Gotthard. Dabei überzeuget Nyna Dubois als Solosängerin mit ihrer ausdrucksstarken Stimme. Sie beschlossen ihren Auftritt mit der Nationalhymne und einer viel umjubelten Zugabe, bei welcher sich die Protagonisten unter das Publikum mischten.