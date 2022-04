Musikalischer Heimatabend in Baar

Vereine/Verbände Musikalischer Heimatabend Die Trachtengruppe Baar begeisterte im voll besetzten Gemeindesaal mit einem abwechslungsreichen Programm. Für die Trachtengruppe Baar: Alina Bigliotti 13.04.2022, 18.22 Uhr

Die Kindertanzgruppe unter der Leitung von Annemarie Hurscheler und Andrea Andermatt. Bild: PD

Nach drei Jahren Zwangspause war die Vorfreude auf den Heimatabend der Trachtengruppe Baar gross: «Churzentschlosse» war nicht nur das Motto des Abends, sondern mit einer kurzen Planungszeit von nur einem Monat auch wirklich Programm – eine Herausforderung für alle Gruppen.

Nach der Türöffnung um 18.30 Uhr füllte sich der Baarer Gemeindesaal innert kurzer Zeit, und vor Beginn waren alle Plätze besetzt: Die Vorfreude auf einen gemütlichen und unterhaltsamen Abend schien nicht nur bei der Trachtengruppe gross zu sein, anscheinend konnten ihn die Gäste auch kaum erwarten. So herrschte schon vor dem Auftakt reger Festbetrieb. 20 Delegationen aus der Zentralschweiz, Aargau und Bern haben den Weg nach Baar gefunden.

Martin Hotz wird mit «Ständli» geehrt

Die Eröffnung des Abends erfolgte durch die Kindertanzgruppe mit einer Polonaise, unterstützt von den Jugendlichen und dem Trachtenchor. Nach einer kurzen Begrüssung durch die Co-Präsidentinnen führte Conférencier Hans Arnold mit seinen humorvollen Ansagen durch den Abend. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit gestaltete sich das Programm abwechslungsreich und farbenfroh. Musikalisch unterstützt wurden alle Gruppen durch die Trachtenmusik und die Hopfenmanndli-Örgeler ­lockerten den Abend auf. Der demissionierte Tanzleiter der Gmüetliche Lüüt, Martin Hotz, wurde für seine langjährige Arbeit und tänzerisches Schaffen geehrt. Die vereinten Tanzgruppen zollten ihm mit der Darbietung vom «de Seppel» ihren Tribut.

Nach dem gelungenen Abend genossen viele Gäste und Vereinsmitglieder noch das gemütliche Zusammensein, was doch in den vergangenen Jahren so sehr gefehlt hatte. Die Trachtengruppe Baar blickt auf einen gelungenen «churzentschlossenen» Heimatabend zurück mit einem tollen Publikum und guter Stimmung. Der nächste Heimatabend der Trachtengruppe findet nächstes Jahr am 1. April statt – kein Witz!