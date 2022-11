Vereine/Verbände Musikzauber im Gemeindesaal S’Rindlisbachers, Marc Pircher, Monique und Lucas Fischer gastierten im Gemeindesaal Baar und sorgten für stimmungsvolle und magische Momente. Der Erlös ging an den Schweizerischen Kinderspitex Verein. 09.11.2022, 18.36 Uhr

René Rindlisbacher,(links), Eliane Müller, Laura Rindlisbacher, Dominic Kolb

Auch der zweite Musikzauber, vom 8. Oktober 2022 war ein voller Erfolg. Die Veranstalterin Eliane Müller zeigte sich sehr zufrieden. Sehr viele Anlässe finden vor wenig Publikum statt oder werden gleich ganz abgesagt.

Einerseits sicher eine Übersättigung mit vielen Events, die endlich nachgeholt werden können, anderseits wahrscheinlich auch eine Auswirkung der Pandemie, dass manch einer grössere Menschenansammlungen meidet oder einfach vermehrt einen Abend in den eigenen vier Wänden verbringen will. Deshalb ist es umso erfreulicher, dass die Künstler vor einem nahezu ausverkauften Gemeindesaal auftreten durften und von Anfang an eine super Stimmung herrschte. Am vergangenen Samstag durfte Eliane Müller dem Schweizerischen Kinderspitex Verein einen Check von 14200 Franken überreichen. Dominic Kolb, Projektleiter Kinderspitex, und die ebenfalls anwesenden Botschafter René und Laura Rindlisbacher, freuten sich riesig. Dass eine so hohe Summe resultiert, damit haben sie wirklich nicht gerechnet. Das Geld fliesst ins Projekt Hängematte, welches Ferienplätze für pflegebedürftige Kinder anbietet und so den Eltern und Familien die dringend benötigten Freiräume bringt, erläutert Dominic Kolb die Verwendung der Spende. Der Schweizerische Kinderspitex Verein bietet seit über 20 Jahren verschiedene Projekte zur Unterstützung der Familien und deren Umfeld, um eine Überforderung vorzubeugen. Die Betreuung und Pflege eines Kindes mit Beeinträchtigungen und chronischen Krankheiten benötigt viel Energie und Zeit. Dank dieser Entlastung erhalten die Familien die dringend notwendigen Freiräume zum Schöpfen neuer Energie. Der Musikzauber findet auch nächstes Jahr wieder statt, und zwar am Samstag, 7. Oktober 2023. Die Tickets können eliane@muellerzg.ch ab sofort reserviert werden.

Für Musikzauber: Eliane Müller