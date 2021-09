Leserbrief Müssen Intellektuelle weitherum bekannt sein? «Die 50 wichtigsten Intel- lektuellen», Ausgabe vom 4.September 08.09.2021, 14.24 Uhr

«Den Blick auf das Ganze richten»: So charakterisiert die «Zuger Zeitung» (ZZ) vom 4. September die sogenannten Intellektuellen. Das ist meiner Ansicht nach vom Begriff her nicht falsch – aber es fehlt Wesentliches. «Intellektueller» kommt vom lateinischen Verb «intellegere», das ein breites Bedeutungsfeld hat: begreifen, verstehen, einsehen, wahrnehmen, sich vorstellen, sachkundig sein. Intellektuelle beobachten, analysieren und beschreiben «die Welt» nicht aus Bauchgefühlen heraus, auch nicht mittels magischer Anschauungen. Ihr Denkwerkzeug ist die Ratio, die Vernunft. Sie trennt blosse Meinungen von begründeten Meinungen, also Wissen im sokratischen Sinn.