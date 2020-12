Leserbrief Mutmacher aus der Bibel Zum Weihnachtsstress 21.12.2020, 17.26 Uhr

In der Weihnachtszeit gilt erst recht das mutmachende Wort von Herrn Jesus Christus in der Bibel: «Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.»