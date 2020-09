Mutmassliche Autodiebe verstecken sich in Büschen in der Stadt Zug – vergeblich Zwei mutmassliche Autoknacker sind vor der Polizei geflüchtet und haben sich in einem Garten einer Liegenschaft im Gebüsch versteckt. Dort wurden sie von den Einsatzkräften aufgespürt und festgenommen. Durch den Schnellrichter wurden sie verurteilt. 07.09.2020, 14.18 Uhr

(haz) In der Nacht auf Freitag, 4. September, kurz nach 2.30 Uhr, bemerkte eine Patrouille der Zuger Polizei im Seegässli in der Stadt Zug zwei Personen, die um ein dort parkiertes Auto schlichen. Als die Einsatzkräfte die Beiden kontrollieren wollten, ergriffen diese laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden umgehend die Flucht. Trotz Aufforderung, stehen zu bleiben, rannten sie entlang dem See in das «Seebad Seeliken» und von dort weiter. Über eine Mauer gelangten sie schliesslich auf das umzäunte Areal einer Liegenschaft, wo sie sich in einem Gebüsch versteckten.