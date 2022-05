Muttertag Ein persönlicher Blumenstrauss: Die Zuger Pflückfelder machen es möglich Über den Kanton verteilt gibt es ein halbes Dutzend Blumenfelder, bei denen man sich selber bedienen darf. Hält das Wetter bis Sonntag, präsentieren sich bis dann vielleicht auch die Pfingstrosen in voller Blüte. Cornelia Bisch und Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 02.05.2022, 19.30 Uhr

Auf diesem Feld in Sihlbrugg kann man Blumen selber schneiden. Bild: Maria Schmid (2. Mai 2022)

Sie sind ein beliebtes Muttertagsgeschenk: Blumensträusse. Wäre es nicht schön und auch etwas persönlicher, zur Abwechslung mal einen selbst gepflückten Strauss zu übergeben? Das ist gar nicht so abwegig, auch wenn man keinen eigenen prosperierenden Blumengarten hat. Im Kanton Zug gibt es immerhin eine Handvoll Blumenfelder, die offiziell zum Selberpflücken einladen. Einige stellen wir hier vor.

Auf dem Grundstück des Klosters Heiligkreuz in Lindencham gibt es ein sehr schönes Feld, das in Unterpacht von der Agrocult AG aus Merenschwand betrieben wird. Pächter des Landes ist der Bauer Matthias Schurtenberger. «Ursprünglich haben meine Eltern das Blumenfeld bewirtschaftet, bis es ihnen zu aufwendig wurde», erzählt der junge Landwirt.

Da er selbst einen Biobetrieb führt, machte er nach Ablauf des Unterpachtvertrags die Biobewirtschaftung auch für das Blumenfeld zur Bedingung für eine Erneuerung des Vertrages. «Das ist ziemlich einzigartig in unserer Gegend.»

«Wir führen einen Landwirtschaftsbetrieb mit Spezial- und Schnittblumenkulturen. Letztere liegen in den Regionen Zug und Luzern», erklärt Philipp Käppeli, Geschäftsleiter der Agrocult AG. «Wir produzieren grundsätzlich pestizidarm. Mit dem Schnittblumenfeld in Lindencham machen wir nun in den Jahren 2022 und 2023 einen Versuch, ganz auf biologischer Basis ohne Pestizide und Düngemittel zu wirtschaften.»

Fünf bis sechs Sorten gleichzeitig

Auf dem Feld gibt es Frühlings-, Sommer- und Spätsommerblumen. Gesamthaft sind es rund 15 bis 18 Arten.

«Im Frühling beginnen wir mit Narzissen und Tulpen, dann kommen Iris und Rosen, im Sommer Sonnenblumen, Lilien und Gladiolen sowie schliesslich Dahlien und Chrysanthemen»,

führt Käppeli aus. Zu jeder Zeit seien mehrere Sorten vorhanden.

Das Blumenfeld in Lindencham ist sehr gut per Auto oder Velo erreichbar und liegt direkt neben der Hauptstrasse nach Sins. Ein grosser Parkplatz steht zur Verfügung. Die Blumenreihen sind mit Preis und Sorte angeschrieben, die Wege im Feld mit Stroh oder Holzschnitzeln bedeckt. In einer überdachten Verkaufsstelle liegen kostenlos Verpackungsfolien, Schnur und Messer zum Schneiden und Verpacken der Sträusse bereit.

Bezahlen kann man per Twint oder man wirft das Geld passgenau in die bereitstehende Kasse. «Etwa 80 bis 85 Prozent der Kundinnen und Kunden sind ehrlich und bezahlen die Blumen», so Käppeli. Auf der Website der Agrocult AG und an der Verkaufsstelle steht dazu der Nachsatz: «Nur bezahlte Blumen machen Freude.»

Zwischensaison im Gebiet Choller

Ein kleines, aber feines Blumenfeld ist im Gebiet Choller, ganz in der Nähe der gleichnamigen S-Bahn-Haltestelle, zu finden. Bewirtschaftet wird es von der Familie Weiss, die in der Nähe einen Landwirtschaftsbetrieb führt. Gegenwärtig vermitteln die Beete einen etwas verblühten Eindruck.

Die Tulpen sind fast welk, die Pfingstrosen noch nicht erblüht. Zwar sind die Stauden voller verheissungsvoller Knöpfe, noch aber von einem schützenden Zaun umgeben.

«Bitte schneiden Sie noch keine Pfingstrosen»,

heisst es auf einem Schild vor dem Beet. «Sie gehen in diesem Stadium in der Vase noch nicht auf! Sobald die Absperrung weg ist, kann man die ersten Stiele schneiden.»

Nur bezahlte Blumen bereiten Freude steht auf dem Schild beim Blumenfeld zum Selberpflücken in Sihlbrugg. Bild: Maria Schmid (2. Mai 2022)

Zwei Franken pro Stück kosten die Pfingstrosen. Bezahlen kann man bar in eine einbetonierte Kasse oder per Twint. Der Preisliste ist auch zu entnehmen, dass neben Narzissen, Tulpen und Pfingstrosen Allium (Zierlauch), Iris, Lilien, Dahlien, Gladiolen, Sonnenblumen (pollenfrei) und Eremurus (Steppenkerzen) geschnitten werden können. Beim Kassenhäuschen hängen Schnittmesser bereit.

Je nach Wetter sind die Pfingstrosen zum Muttertag bereit

Eine Art Zwischensaison herrscht auch auf dem Feld von Edith und Hans Hausheer beim Erli in Steinhausen: «Die Tulpen sind langsam durch. Aber vielleicht blühen die Pfingstrosen bis zum Muttertag», ist Edith Hausheer zuversichtlich. Das komme ganz aufs Wetter an – und darauf habe man halt keinen Einfluss, ergänzt sie. Ihr Mann Hans sei gerade dabei, Dahlien zu setzen. Die werden voraussichtlich ab Juni blühen.

Hans und Edith Hausheer. Bild: Matthias Jurt (Zug, 12. November 2021)

Seit zehn Jahren bewirtschaften die Hausheers das Blumenfeld. Bis vor kurzem führten die beiden einen Landwirtschaftsbetrieb inklusive Hofladen und Gemüsestand am Zuger Altstadtmarkt. Nun sind sie im Ruhestand und machen einfach noch das, was sie mögen, wie Edith Hausheer erzählt. Dazu gehören neben diversen Steinobstbäumen eben auch die Blumenfelder mit Selbstbedienung.

Für diese halte sich der Aufwand in Grenzen, so Hausheer: «Regnet es, legen wir die Wege zwischen den Beeten mit Plastik aus.» Damit werde verhindert, dass die Schuhe dreckig werden.

Gladiolen und Lilien seien bereits gesetzt, die Sonnenblumen ausgesät, sagt die Fachfrau. Im Herbst dann werden wieder Tulpenzwiebeln bereit gemacht. Das Pflückfeld ist in der Umgebung bekannt.

«Dass der Friedhof nebenan ist, ist ideal»,

sagt Edith Hausheer. Viele holen sich hier Blumen für die Gräber. Oder das Blumenholen werde mit einem Spaziergang Richtung Erli verknüpft.

Auch in Steinhausen kann entweder bar oder per Twint bezahlt werden. «Twint ist sehr beliebt, das hat sich bewährt», weiss Hausheer. Die Informationen sowie weiteres Material lassen sich beim Kassenhäuschen finden. Ob und wie viel bezahlt werde, lasse sich nicht kontrollieren, meint Edith Hausheer: «Wir vertrauen darauf, dass die Leute ehrlich sind.» Das Blumenfeld sei eine gute Sache, die sie und ihr Mann noch ein Weilchen weitermachen möchten.

So kam der Muttertag in die Schweiz Der Ursprung der Tradition stammt aus den USA. Im Jahr 1914 hat der US-Kongress ein Gesetz verabschiedet, in dem der zweite Maisonntag als Ehrentag der Mütter festgelegt wurde. Genau wie in Grossbritannien hat es auch in den USA schon zuvor entsprechende Bemühungen gegeben. Vermutlich geht die Geschichte noch weiter zurück. Denn auch die Römer und Griechen kannten bereits solche Verehrungsrituale, etwa für die griechische Göttin Rhea. Die amerikanische Tradition hat sich schnell verbreitet. Wenige Jahre nach der Festlegung des Datums in Amerika ist der Muttertag in weitere Teile der Welt übergeschwappt, auch in die Schweiz. Die Heilsarmee sowie die «Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de la Suisse Romande» setzten sich für die Einführung ein. Der Durchbruch gelang erst im Jahr 1930, als die Floristen-, Konditoren- und Gärtnerverbände mit ihrer Werbung für Muttertagsgeschenke angefangen haben, mitzumischen.

