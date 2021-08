Wegen Unwetter: Restaurant Zugerberg setzt neu auf 5-Tage-Woche

Nach Bahn-Sperrung Dem Restaurant Zugerberg fehlen die Gäste: «Jetzt ist es tot» Nach dem Unwetter vor knapp zwei Wochen fährt die Bahn auf den Zugerberg wochenlang nicht. Wer einen Ausflug auf den Zuger Hausberg machen will, muss auf Alternativen ausweichen. Bei der Talstation gibt es nämlich noch einiges zu tun. 11.08.2021, 10.06 Uhr

Beim Unwetter ist das Wasser in Strömen in die Talstation gelaufen. «Das Bähnchen wurde zu einem grossen Teil in Mitleidenschaft gezogen», erklärt Philipp Hofmann, Geschäftsführer der Zugerbergbahn im obigen Video gegenüber PilatusToday und Tele 1.