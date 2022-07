Das Grümpelturnier in Unterägeri war ein Erfolg

Fussball Nach langer Pause: Das Grümpi Unterägeri begeistert Publikum und die antretenden Teams Am Wochenende fand in Unterägeri das «grösste Grümpelturnier der Schweiz» statt. Wetter und Laune waren gut. 10.07.2022, 18.54 Uhr

Die Mannschaften liessen sich originelle Namen einfallen. Hier zum Beispiel die Nolle Crew (blau) gegen Chlöpf di Hei (weiss). Bild: Roger Zbinden (Unterägeri, 9. Juli 2022) Teamgeist wird am Grümpelturnier grossgeschrieben. Bild: Roger Zbinden (Unterägeri, 9. Juli 2022) Highfive: Bei einem erfolgreichen Schuss ins Tor gehört das Abklatschen im Fussball dazu. Bild: Roger Zbinden (Unterägeri, 9. Juli 2022) Der Goalie unternimmt alles um den Schuss ins Tor zu verhindern. Bild: Roger Zbinden (Unterägeri, 9. Juli 2022) Teambesprechungen vor und nach dem Spiel gehören dazu. Bild: Roger Zbinden (Unterägeri, 9. Juli 2022) Auch absesits des Platz war die Laune gut. Bild: Roger Zbinden (Unterägeri, 9. Juli 2022) Voller Körpereinsatz am Grümpelturnier in Unterägeri. Im Bild: Magic Hands (blau) gegen FC Grühüüs (schwarz). Bild: Roger Zbinden (Unterägeri, 9. Juli 2022) Spannende Duelle um den Ball konnten die rund 8000 Gäste beobachten. Bild: Roger Zbinden (Unterägeri, 9. Juli 2022) Abkühlen im Schatten: Am Wochenende des Grümpelturnier war es sommerlich warm. Bild: Roger Zbinden (Unterägeri, 9. Juli 2022) Sprints Richtung Goal: Hauptsache vorwärts. Bild: Roger Zbinden (Unterägeri, 9. Juli 2022) Jassmanschaft + Dä Dani (pink) gegen beerbeerblocksberg (grün) im Spiel gegeneinander. Bild: Roger Zbinden (Unterägeri, 9. Juli 2022)

Die Vorfreude des Organisationskomitees auf das grosse Fussballturnier war gross, wie OK-Präsident Michael Schwarzenberger im Vorfeld in unserer Zeitung sagte: «Ich glaube, die Leute haben das Grümpi nach der Pause sehnlichst erwartet – hier im Dorf ist es einfach das nächste grosse Highlight nach der Fasnacht!»

Tatsächlich profitierten Veranstalter und die rund 200 Mannschaften, die am Grümpi in Unterägeri teilnahmen, von strahlendblauem Himmel und warmen Temperaturen. Ideale Bedingungen also für einen Sportanlass an der frischen Luft im Frühsommer.

Rund 8000 Gäste erwartet am Wochenende

Die Spielerinnen und Spieler trabten grinsend über das Spielfeld, leisteten aber auch den nötigen körperlichen Einsatz. Neben den Mannschaften mit den ausgefallenen Namen wie «Magic Hands», «Chäsbuebe» oder «Für Rum und Ehre» erwarteten die Organisatoren auch gut 8000 Gäste. Um diesen Anlass vorzubereiten, mitzugestalten und durchzuführen waren rund 4000 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Schon Anfang der Woche waren sie damit beschäftigt, Zelte und Bühnen aufzubauen. Die natürlich auch am Wochenende selbst einen grossen Beitrag zum guten Gelingen des Turniers leisteten.

Der OK-Präsident erklärte im Vorgespräch, dass man in den nächsten Jahren Neues ausprobieren muss, um dem Abwärtstrend entgegenzuwirken, denn mit 200 Mannschaften erreichte man nur die Mindestanzahl, in der Vergangenheit waren bis zu 250 angemeldet. Für dieses Jahr bleibe aber vorerst alles beim Alten. Fast. Denn die Anwesenden konnten sich in einer E-Sports Lounge dem virtuellen Sport widmen. (vv)