Zuger Polizei und Feuerwehr warnt vor Schliessfach-Streich

Quelle: Tele 1

Nach Schliessfachaktion Zuger Polizei: «So eine Situation kann sehr schnell brenzlig werden» Drei junge Männer haben im Bahnhof Zug einen Rettungseinsatz ausgelöst. Einer von ihnen musste von der Feuerwehr aus einem Schliessfach befreit werden. Jetzt warnen die Zuger Polizei und Feuerwehr vor solchen Aktionen. 15.07.2022, 19.39 Uhr

In der Nacht auf Donnerstag kurz vor 4 Uhr kletterte aus Spass ein 18-Jähriger am Bahnhof Zug in ein Schliessfach für Gepäckstücke. Die beiden Kollegen haben anschliessend das Schliessfach zugesperrt. Remo Meyer, Einsatzleiter der Feuerwehr Zug, rückte nach dem Anruf der Jugendlichen mit seinem Team aus.