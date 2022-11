Vereine/Verbände Nachbarschaft Vorstadt-Neustadt Kürzlich fand im Alterszentrum Neustadt der alljährliche Informationsabend der Nachbarschaft Vorstadt-Neustadt statt. Der Obmann Fritz Meier begrüsste die zahlreich erschienenen Nachbarn. Für Nachbarschaft Vorstadt-Neustadt: 16.11.2022, 10.22 Uhr

Als Überraschung trat gleich zur Eröffnung des Abends, das Jodler Doppelquartett Zug auf, und begeisterte die Anwesenden. Nach dem musikalischen Auftakt brachte Cyrill Schürch, Prorektor der Musikschule / Komponist / Pianist, die Geschichte der Musikschule der Stadt Zug dem Publikum näher. Zur Auflockerung folgte nochmals eine musikalische Einlage des Jodler Doppelquartetts Zug. Danach berichtete Josef (Sebi) Schatt, OK-Vize-Präsident des eidgenössischen Jodlerfest Zug, über den Anlass von nächstem Sommer. Das eidgenössische Jodlerfest findet vom 16. bis 18.Juni 2023 in der Stadt Zug statt. Das Motto steht sinnbildlich für das Fest und für Zug: – Mix aus Tradition und Moderne,– Tower und Altstadt-Häuser,– Topmanager und Chriesi-Bauern, – vom Business-Meeting direkt zum Stierenmarkt. Es werden rund 15000 Mitwirkende und über 150000 Besuchende erwartet, wobei die Zahl der Besuchenden eher tiefgestapelt ist. Drei Tage lang, wird die Stadt Zug voller Töne sein. Vom Start am Freitag mit der offiziellen Festeröffnung, über diverse Wettvorträge Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen, über den Festakt und Festspiele bis zum abschliessenden Festumzug am Sonntag. Der musikalische und informative Abend klang bei angeregten Gesprächen und einem leckeren Apéro riche aus.