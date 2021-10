Nachbarschaftsstreit Das Zuger Obergericht macht die Kläger nass - inklusive Gerichtskosten, die sich auf rund 16'000 Franken belaufen Bei den beiden Prozessparteien handelt es sich um zerstrittene Nachbarn. Möglicherweise verhärten sich die Fronten weiter, da das Obergericht den Entscheid der unteren Instanz umstiess. Marco Morosoli 19.10.2021, 05.00 Uhr

Die Wohnlage hat die Qualität eines Lottosechsers. Von der Terrassensiedlung, die erhöht über der Lorzenebene thront, bietet sich ein Blick auf majestätische Berge. Einzig die nahe Autobahn vermag die Idylle etwas einzutrüben. Der schöne Schein bekam gegen Ende der 2010er-Jahre erste Risse. Seit mehr als zwei Jahren schliesslich liegen zwei Eigentümerparteien dort über Kreuz. Ob das Urteil des Zuger Obergerichts von Mitte September 2021 etwas an der verfahrenen Situation änderte, ist jedoch wenig wahrscheinlich.

Noch vor dem Verfahren beim Kantonsgericht versuchte der Verfahrensleiter in dieser Streitsache, einen Vergleich auszuhandeln. Er scheiterte. Dies geht aus dem Urteil des Zuger Obergerichts hervor, das dieser Zeitung vorliegt. In diesem rollten die drei Oberrichter den Fall neu auf. Sie kamen hierbei zu einem gegenteiligen Ergebnis als die Richterschaft beim Kantonsgericht.

Hilfreich dabei: Die Oberrichter und die ihnen zugeordnete Gerichtsschreiberin fassten den Sachverhalt noch einmal zusammen. Daraus geht das Folgende hervor: Die beiden Parteien wohnen in einer Terrassensiedlung übereinander. Die beklagte Partei wohnt in der oberen Liegenschaft, die Kläger in der Wohnung darunter. Streitgegenstand ist die Hauptentwässerung der Terrasse der erhöht wohnenden Partei. Der Kläger will diese Ableitung von Regenwasser auf sein Schrägdach nicht mehr dulden. Vor Kantonsgericht siegte die Klägerschaft. Das Gremium befand, dass alle Entwässerungsableitungen, welche von ihrer Liegenschaft auf das Dach der klägerischen Partei führen, innerhalb von sechs Monaten nach Rechtskraft des Urteils zu verschliessen seien. Das alles verfügte das Kollegialgericht unter dem Titel «übermässige Beeinträchtigungen».

Über den Wert einer Leitung, in welcher Meteorwasser abfliesst

Die unterlegene Partei mochte mit diesem Urteilsspruch nicht leben und rief das Obergericht an. Der Kläger wie auch die beklagte Partei machten dabei nicht den Eindruck, als würden sie von ihrer Argumentationskette auch nur einen Zentimeter abweichen. Wobei der Streitgegenstand dergestalt eingegrenzt war, dass dem Obergericht nur noch die Beurteilung oblag, inwiefern die vom Beklagten eingerichtete Ableitung von Meteorwasser über die Liegenschaft des Klägers rechtsmissbräuchlich sei oder nicht.

Im Urteil des Obergerichts ist über die Motivation zur Überprüfung dieses Nachbarschaftsstreits zu lesen: Es wolle «das erstinstanzliche Urteil sowohl auf rechtliche wie auch tatsächliche Mängel hin überprüfen». Daraus zu schliessen, dass das Obergericht dazu angehalten sei, wie «eine erstinstanzliche Gerichtsbehörde alle sich stellenden tatsächlichen und rechtlichen Fragen zu untersuchen», ist jedoch eine Fehlannahme. Deshalb setze sich das Obergericht auch nicht mit Sachverhalten auseinander, welche die Parteien in der oberen Instanz gar nicht mehr in Frage stellten. Mehr noch stellt sich das Obergericht auf den Standpunkt, es habe sich «grundsätzlich auf die Beurteilungen der in der schriftlichen Begründung gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken».

Das männlich besetzte Kollegialgericht und die ihm zugeordnete Gerichtsschreiberin schreiben in einem Passus des Urteils: «Es ist den Beklagten beizupflichten, dass die Kläger nicht nachgewiesen haben, inwiefern ihnen durch das Entwässerungssystem besondere Nachteile entstehen.» Im Weiteren machen die Oberrichter klar, dass die klagende Partei weder vor dem Kantonsgericht noch vor dem Obergericht den «Nachweis besonderer Nachteile» in Bezug auf die Ableitung von Meteorwasser erbracht habe.

Das Obergericht ergänzte seine Argumentation noch und stellt fest, dass es «seit 1993 zu keiner Überschwemmung auf dem klägerischen Grundstück» kam. Gar nicht nachvollziehen können die Oberrichter, dass die klagenden Eheleute das veränderte Entwässerungssystem erst vor vier oder fünf Jahren entdeckt hätten. Vielmehr ist jetzt im Obergerichtsurteil zu lesen: «Dies lässt gerade darauf schliessen, dass den Klägern aus der Entwässerung der Beklagten keine besonderen Nachteile entstehen.» Zudem könne eine Partei nicht von einer Mehrbelastung sprechen, wenn sie einen Zustand während 22 Jahren hingenommen, ja geduldet habe.

Die Gerichtskosten sind für sich genommen schon sehr hoch

Unter Beachtung der beiderseitigen Einwendungen kommen die Oberrichter zum Schluss: «Zusammengefasst erweist sich die Berufung als begründet, was einerseits zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids und andererseits zur Abweisung der Klage führt.» Bei diesem Ergebnis muss die klagende Partei für alle Kosten aufkommen. Alleine die Gerichtskosten belaufen sich auf 16'000 Franken. Die Auslagen für die Rechtsanwälte sind in diesem Betrag noch nicht eingerechnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.