Nachgefragt Der Zuger Ivo Müller ist einer der besten Polymechaniker des Landes – nächstes Jahr tritt er an den World Skills in Schanghai an Der 21-jährige Zuger spricht über seine Vorbereitung und seine Ziele für die Berufsweltmeisterschaften im Oktober des nächsten Jahres.

Ivo Müller. Bild: Stefan Kaiser (Neuheim, 30. August 2020)

Ivo Müller, Sie haben 2019 einen Branchenwettbewerb gewonnen, ein Jahr darauf die Swiss Skills in der Disziplin CNC-Fräsen. Steigen Sie in Schanghai auch zuoberst aufs Treppchen?

Nun, das ist schwierig zu sagen. Die CNC-Fräse zu beherrschen, hat viel mit Fleiss zu tun. Daher gibt es gute Mitstreiterinnen und Mitstreiter, gerade aus China, Japan oder Russland. Aber klar: Mein Endziel ist definitiv das Podest.

Der Wettkampf findet in weniger als einem Jahr statt, nämlich vom 12. bis 17. Oktober 2022. Wie bereiten Sie sich darauf vor?

Mir wurde ein Experte zugeteilt, der für mich und meine Vorbereitungsphase zuständig ist. Er kümmert sich ums Organisieren, überwacht meinen Fortschritt und besucht mich monatlich im Betrieb. Von ihm kriege ich täglich Aufgaben, die jeweils vier bis acht Stunden dauern. Bis zu den World Skills sollte ich etwa 100 dieser Aufgaben gelöst haben.

Und wann machen Sie das? Auf Arbeitszeit?

Tatsächlich, ja. Mein Betrieb Bucher Hydraulics in Neuheim räumt mir die ganze Zeit ein, die ich für die Vorbereitung brauche. Daneben betreue ich die Lehrlinge, aber das ist alles.

Wie läuft eine solche Aufgabe ab?

Es ist immer derselbe zweiteilige Prozess. Im ersten Teil kriege ich einen Plan mit allen Massen eines Bauteils und zeichne am Computer davon ein 3D-Modell. Dann schreibe ich das Programm, das der Fräsmaschine vorgibt, wie sie das Bauteil herstellen soll. Nach der Mittagspause dann der zweite Teil: Da arbeite ich an der Fräsmaschine und produziere das Bauteil. Wenn ich fertig bin, vermesse ich das Stück und rechne die erreichte Punktzahl zusammen.

Solche Bauteile stellt Ivo Müller mit grösster Präzision her. Bild: Stefan Kaiser (Neuheim, 30. August 2020)

Sie geben sich selber Punkte?

Ja. Das klappt ganz gut. Ich messe einfach die Kanten bis auf einen hundertstel Millimeter nach, die in der Aufgabenstellung angegeben sind. Dann lese ich aus einer Tabelle ab, ob ich meine Masse im Toleranzbereich liegen, und notiere mir entsprechend die Punkte.

Die World Skills sind Ihr erster internationaler Berufswettkampf. Wissen Sie bereits, wie das dort abläuft?

Das Team von Swiss Skills wird eine Woche vor Wettkampfbeginn nach Schanghai fliegen. Dort verbringen wir vier Tage in einem Pre-Camp, wo wir uns akklimatisieren und den Jetlag ausschlafen können. Darauf folgen zwei Vorbereitungstage, an welchen ich an der Wettkampffräse üben kann. Und im Anschluss an die Eröffnungszeremonie nehme ich in vier Tagen an drei Wettkämpfen teil.

Und gewinnen hoffentlich.

Das wäre cool. Aber ich nehme an den World Skills eher aus Spass an meinem Beruf teil und weil ich es für eine wertvolle Erfahrung halte. Das Gute in meiner Disziplin: Weil alles genau messbar und auswertbar ist, gewinnt immer wirklich die Person, die auch die beste ist.

