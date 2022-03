Geflüchtete im Kanton Zug: Die Kapazitäten sind am Anschlag

Gemäss Angaben des Kantons Zug befinden sich per 30. März 302 Ukrainerinnen und Ukrainer mit Status S in Zug. Die Mehrheit von ihnen, nämlich 177, wohnen bei Privaten. Ukrainerinnen und Ukrainer, die keinen Status S haben oder auf ihn warten, werden in den Zahlen des Kantons nicht berücksichtigt.

Was bedeutet der Status S?

Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland in die Schweiz flüchten, können sich in den Bundesasylzentren für den Status S registrieren. Ist die Registrierung erfolgreich, erhalten sie einen S-Ausweis für Schutzbedürftige. Unter anderem haben sie dann ein Aufenthaltsrecht, können ihre Familien nachziehen und haben Anspruch auf Unterkunft, medizinische Versorgung und Sozialhilfe – ohne ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Der Status S ist auf ein Jahr befristet und verlängerbar. Es gibt keine Obergrenze für die Vergabe von S-Status an ukrainische Flüchtlinge.

Das Staatssekretariat für Migration teilt die Geflüchteten mit S-Ausweis den Kantonen zu. Es orientiert sich dabei an den jeweiligen Einwohnerzahlen. Die Kantone erhalten vom Bund pro geflüchteter Person monatlich einen Pauschalbetrag von rund 1500 Franken.