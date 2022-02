Nachgefragt «Naherholungsgebiet schützen»: Gemeinde Cham wehrt Kiesgrube in Hatwil-Hubletzen vorerst ab Nach einer Beschwerde der Gemeinde Cham streicht das Bundesgericht dem Kanton Zug die geplante Kiesgrube in Hatwil-Hubletzen aus dem Richtplan. Der Chamer Gemeindepräsident Georges Helfenstein nimmt Stellung. Linda Leuenberger 15.02.2022, 05.00 Uhr

Unmittelbar hinter dem Weiler Hatwil hätte das neue Kiesabbaugebiet entstehen sollen. Bild: Werner Schneiter (Cham, 19. Mai 2020)

Just als das neue Kiesabbaugebiet Hatwil-Hubletzen im Oktober 2020 definitiv im kantonalen Richtplan festgehalten wurde, kündigte die Gemeinde Cham Beschwerde beim Bundesgericht an. Dieses gibt der Gemeinde Cham nun in zwei Punkten recht.

Chamer Gemeindepräsident Georges Helfenstein.

Georges Helfenstein, warum ist die Gemeinde Cham gegen eine Kiesgrube im Gebiet Hatwil-Hubletzen?

Schon im März 2018 haben alle Ortsparteien sowie Kantonsrätinnen und Kantonsräte Chams eine Motion eingereicht, in welcher sie dem Gemeinderat den Auftrag erteilen, mit allen vertretbaren Massnahmen das Kiesabbaugebiet in Hatwil-Hubletzen zu verhindern. Grundsätzlich möchten wir dem Naherholungsgebiet und dem Landschaftsbild Sorge tragen. Zudem haben wir darauf hingewiesen, dass an diesem Standort gar nicht so viel Kies abgebaut werden könnte, wie der Kanton Zug behauptet hat.

Soll denn die Kiesgrube einfach in einer anderen Gemeinde ausgehoben werden?

Es ist nicht unsere Absicht, die Grube in andere Gebiete zu verschieben. Unser einziges Interesse besteht darin, unser Gebiet zu schützen. Durch den Kiesabbau im Gebiet Hubletzen ist nämlich einerseits das Grund- und Trinkwasser und andererseits das Naturschutzgebiet Hatwiler Ried erheblich gefährdet. Der Standort Hatwil-Hubletzen wird im kantonalen Richtplan nun als Zwischenergebnis festgehalten. Jetzt warten wir auf die Reaktion des Kantons. Es liegt an ihm, weitere Standorte zu prüfen und neue Lösungen auszuarbeiten, beispielsweise durch die Verwendung von Recycling-Baustoffen.

Die Kiesreserven des Kantons Zug sind knapp. Wenn kein neuer Kiesgrubenstandort gefunden werden kann, wäre der Kanton in weniger als zehn Jahren von Importen abhängig. Stellt sich die Gemeinde Cham generell gegen Kiesabbau?

Nein. Dass der Kanton Zug mit seiner regen Bautätigkeit Kies dringend braucht, ist unbestritten. In Cham haben wir aber schon die Kiesgrube Äbnetwald, die gut funktioniert. Ein zusätzliches Loch würde das Naherholungsgebiet Hatwil für Jahrzehnte verunstalten und hätte einschneidende Auswirkungen auf Flora und Fauna.

Wie steht es nach dem Bundesgerichtsurteil um die Stimmung zwischen dem Kanton Zug und der Gemeinde Cham? Ist da Groll zu spüren?

Nein, überhaupt nicht. Es handelt sich hier um einen politischen Prozess, der ordnungsgemäss abläuft. Die Gemeinde Cham und der Kanton pflegen eine professionelle und gute Zusammenarbeit.