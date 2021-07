Nachgefragt Aufräumarbeiten im gefluteten Schulhaus Oberwil: «Der Schaden lässt sich noch nicht beziffern» Schlamm, Geäst und noch mehr Schlamm: Am Sonntag ist der Brunnenbach überlaufen und ins Oberwiler Schulhaus gedrungen. Womöglich wird eine Umgestaltung des Bachbetts notwendig. Linda Leuenberger 27.07.2021, 13.26 Uhr

So sah der Eingang ins Schulhaus Oberwil am 25. Juli aus. Der Wasserdruck vermochte die Scheibe der rechten Tür einzudrücken. Bild: Leser

Das Unwetter vom Sonntag, 25. Juli, hat dem Westeingang des Schulhauses Oberwil mit Schlammwasser und Geäst geflutet, das durch eine eingedrückte Scheibe ins Gebäude gedrungen ist. Schuld ist der überlaufene Brunnenbach gleich neben der Schule. Mittlerweile hat sich der Bach wieder in sein Bachbett zurückgezogen, schreibt der Stadtzuger Gebäudebewirtschafter Daniel Ehrensperger am Dienstagmorgen auf Anfrage. Noch am Sonntag war mit Aufräumen und Reinigen des Schulhausplatzes begonnen worden.