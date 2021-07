Impfquote von 70 Prozent in Zug realistisch

Nachgefragt Zuger Gesundheitsdirektor hält eine 70-Prozent-Impfquote für Ende Sommer für realistisch – trotz Impfträgheit Auch im Kanton Zug geht die Zahl der Erstimpfungen zurück. Der Kanton erhält aber nach wie vor an die 200 Anmeldungen pro Tag. Linda Leuenberger 08.07.2021, 17.00 Uhr

Mit der Verbreitung der Delta-Variante drängt eine rasche Durchimpfung der Bevölkerung. Mit dem Impfen geht es schweizweit aber nicht mehr so schnell voran wie in den letzten Monaten. Die Zahl der Erstimpfungen geht zurück. In Luzern und Schwyz passen die Impfzentren ihre Öffnungszeiten wegen mangelnder Nachfrage an, und auch in Obwalden können viele Impftermine nicht besetzt werden.