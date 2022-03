Nachhaltigkeit Klimabewusstsein: Zug Estates gehört zu den Schweizer Spitzenreitern In einem Ranking erreicht die Zuger Immobilienunternehmung den zweiten Platz. 01.03.2022, 14.15 Uhr

Das Suurstoffi-Areal in Rotkreuz. Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 28. Oktober 2021)