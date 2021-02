Leserbrief Nachhaltigkeit wird gestärkt Zum Freihandelsabkommen der Schweiz mit Indonesien 01.02.2021, 14.49 Uhr

Das Freihandelsabkommen mit Indonesien stärkt sowohl die Wirtschaft als auch die Nachhaltigkeit – in der Schweiz als auch in Indonesien. Mit dem Wirtschaftsabkommen werden einerseits Handelshürden wie hohe Zölle und bürokratische Vorschriften abgebaut, andererseits ist internationaler Handel der Motor für Wirtschaftswachstum, Armutsbekämpfung und Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Deshalb sage ich mit grosser Überzeugung Ja zum Freihandelsabkommen mit Indonesien am 7. März.