Nachruf Die Zuger Journalisten-Legende Rupy Enzler ist 83-jährig gestorben Rupert «Rupy» Enzler ist am Stefanstag verstorben. Mit ihm verliert der Kanton Zug ein weiteres Urgestein des Lokaljournalismus. Marco Morosoli 30.12.2020, 05.00 Uhr

Diese Karikatur erhielt Rupy Enzler zu seinem 60. Geburtstag. «Sehr gut getroffen», sagen jene, die Rupy gekannt haben. Karikatur: Familie Enzler

War bei einem Gespräch unter Zuger Journalisten des älteren Semesters die Rede von Rupert «Rupy», wusste jeder etwas über diesen quirligen Menschen zu berichten. Dies auch, weil der am Stefanstag, 26. Dezember 2020, 83-jährig verstorbene Hünenberger seine Umgebung mit seiner Rede zu fesseln wusste. Wenn Rupy sprach, hörten alle gespannt zu. Enzler war ein Wirbelwind und sein Kopfhaar tat es ihm gleich. Der Vollblutjournalist schien immer auf Achse zu sein. Ein Gespräch fing er jeweils folgendermassen an:

«Bisch gängig.»

Auf seinen Reportagen hatte Rupy Enzler auch immer seine Fotokamera griffbereit. Der 1937 in Cham geborene Journalist konnte mit Buchstaben ebenso virtuos umgehen wie mit den Blendeneinstellungen seiner stets zeitgemässen Kameras. Mehr noch: Rupy Enzler hatte sich auch die Fähigkeiten angeeignet, die Fotos, die er gemacht hatte, gleich noch zu entwickeln und hernach von den Besten einen Abzug zu machen. Diese Vielseitigkeit bewog ihn, 1972 die Bildagentur «Orion» zu gründen. Deren Fundus ist von unschätzbarem Wert – noch heute. Immer wieder, wenn Zuger Journalisten Bilder aus vergangenen Zeiten suchten, war Rupy Enzler die beste Adresse.

Sein Gedächtnis war phänomenal. Das half ihm schon, als er zuerst als Lokaljournalist für verschiedene Medien im Dreieck Luzern, Zug und Zürich arbeitete. Auch im Kanton Aargau fühlte sich Rupy zu Hause, das Freiamt lag ja nur einen Steinwurf von seiner Heimstätte in Hünenberg entfernt. Am 1. Dezember 1980 begann er auf dem Platz Zug für das Zuger Fenster der «Neuen Luzerner Zeitung» zu arbeiten. Die Konkurrenz in diesen Tagen war hart. Drei Tageszeitungen buhlten damals um Leser. Gelang Rupy Enzler ein Primeur, war er stolz darüber. Später nahm der «rasende Rupy» auch noch das Amt als Korrespondent von Radio DRS in der Zentralschweiz an.

Auf verschiedenen Klaviaturen zu spielen, bereitete dem Verstorbenen überhaupt keine Probleme. Enzler setzte dann seine Karriere in leitender Stellung bei der «Neuen Zuger Zeitung» fort. 1996 wechselte er zur neu gegründeten «Zuger Presse», der er bis zu seiner Pensionierung treu blieb. Offiziell liess er sich gar als Chefredaktor ad interim der «Zuger Presse» pensionieren. Jedoch öffnete sich Rupy Enzler gleich eine neue Tür für weitere Geschichten: Er war fortan für Sonderaufgaben verantwortlich und so auch weiterhin in der «Zuger Presse» präsent.

Die wohl schwierigste Phase seiner beruflichen Laufbahn durchlebte er beim Zuger Attentat am 27. September 2001, welches er als Journalist im Kantonsratssaal miterlebte. Ein Vorkommnis, über welches er nur selten sprach. Viel lieber erzählte er von seinen Abenteuern, welche er im Zuge seiner Tätigkeiten als freier Journalist mit dem EVZ erlebte. Enzler bekam auch immer wieder hohe Persönlichkeiten vor seine Linse. Damit brüstete er sich aber nicht. Vor allem in den Sommermonaten kurvte der Verstorbene im offenen Verdeck durch die Stadt und den Kanton Zug. Wer in seinem Auto Platz nehmen konnte, der durfte sich geadelt vorkommen.

Auch eine sehr starke musische Ader

Der am 27. Januar 1937 in Cham geborene Rupy Enzler wuchs mit sechs Geschwistern auf. Er verlor als 12-Jähriger den Vater. Nach dem obligatorischen Schulunterricht geht er für die Handelsschule nach Neuenburg. Er schloss diese Ausbildung erfolgreich ab und wechselt in die öffentliche Verwaltung. Es folgen Weiterbildungen bei einer Grossbank. Journalistisch war Rupy Enzler, wie damals viele seiner Kollegen, ein Quereinsteiger. Weniger bekannt ist seine musikalische Ader. So half Enzler tatkräftig bei der Gründung des Zuger Jugendorchesters (1956) mit. Diese Musikgruppe dirigierte er sogar temporär. Für eine musikalische Weiterbildung fehlte dem Verstorbenen das Geld. Zeitlebens setzte er sich aber für die Musik ein, der er den gleichen Platz einräumte wie dem Sport.

Mit dem Tod von Rupy Enzler verliert der Kanton Zug einen profunden Kenner der Geschehnisse in den vergangenen 60 Jahren. Der Vollblutjournalist war ein Netzwerker in einer Zeit, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Was auch immer für Unterlagen gefragt waren, Rupy wusste Rat und Wege. Die Bissigkeit in seiner Berichterstattung verlor er deswegen in keiner Weise. Davon kann sich ein jeder in Zeitungsarchiven selber überzeugen.



2020 starben drei bekannte Zuger Journalisten

Bereits früher in diesem turbulenten Coronavirusjahr 2020 sind der Journalist und langjährige Chefredaktor der «Zuger Nachrichten» Cäsar Rossi und der Fotograf Walter «Wani» Nigg verstorben. Auch diese zwei Persönlichkeiten prägten wie Rupy Enzler den Zuger Journalismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf die eine oder andere Weise.