EVZ-Trainerlegende ist nicht mehr: Nachruf auf Leo Schumacher

Nachruf Leo Schumacher lebte Eishockey und prägte Generationen von EVZ-Spielern Am 12. September ist der langjährige EVZ-Nachwuchstrainer im Alter von 68 Jahren gestorben. In seiner über 40-jährigen Trainerlaufbahn stand er bei Nachwuchsteams in Zug an der Bande – aber nicht nur. Bei Schiedsrichtern verlor er bisweilen seine Fassung. Mit seinem Tun verfolgte er aber stets positive Absichten. Marco Morosoli 14.09.2021, 17.00 Uhr

Leo Schumacher stand an seinen Wirkungsstätten selten im Rampenlicht. Seine Verdienste für den jeweiligen Klub waren jedoch unbezahlbar. Speziell freute es den Eishockeytrainer Schumacher, wenn einer seiner von ihm betreuten Junioren in der NLA beziehungsweise der National League spielen sah. In einem Interview im Mai 2017 sagte er, dass solche Szenen bei ihm Tränen auslösten.

Emotionen zulassen konnte Leo Schumacher zeitlebens – mehr noch: Sie waren sein Markenzeichen. Spielten seine Elite-Junioren in der Bossard-Arena, dann war seine Stimme selbst unter dem Arenadach noch gut zu hören. Er lebte Eishockey und trieb die Spieler unerbittlich an, legte aber auch die schützende Hand über sie, wenn dies notwendig war.

Stöcke und Pucks landeten auf dem Eis

Eine Hassliebe verband Leo Schumacher mit den Schiedsrichtern. Diese bekamen nicht selten ihr Fett ab. So warf er beispielsweise in der alten Hertihalle in Zug einmal ein Bündel Stöcke über die Bande. Auch ein Kübel mit Pucks landete bei einem anderen Spiel auf dem Eisfeld. Solches Verhalten von Schumacher führte oft zu Bussen. Das wiederum brachte Nachwuchschefs dazu, beim impulsiven Trainer vorzusprechen. Ohne Erfolg: Schumacher ohne sein Temperament an der Bande konnte sich niemand vorstellen.

Immer unter Strom: Leo Schumacher an der Bande der EVZ-Elite-Junioren. Bild: Christof Borner-Keller (Zug, 15. Februar 2008)

Viele Spieler, die unter ihm trainierten oder spielten, erzählen sich noch heute Geschichten über ihre Zeit mit Leo Schumacher. Er hatte immer ein offenes Ohr, war loyal gegenüber seinen Arbeitgebern und wusste Engagement zu würdigen. Es gab im Restaurant Pögg im Hertistadion sogar ein sogenanntes Menu Leo: ein paniertes Schnitzel und Salat. In Bezug auf das Trainersein im EVZ war er ein Pionier. Leo Schumacher war faktisch der erste Nachwuchstrainer, der im Verein als Profi arbeitete und immer mit Herzblut dabei war.

Erfahrungen andernorts gesammelt

Ende der 1980er-Jahre begab er sich auf eine Schweizer Reise, um andere Orte kennen zu lernen. Im Jahr 1991 führte er den EHC Chur in die Nationalliga A. Weitere Stationen hiessen Arosa, Bülach und Bern. Anschliessend kehrte er in seine Heimat zurück, rettete die EVZ-Elite-A-Junioren vor dem Abstieg und gewann mit dem gleichen Team in den Jahren 2003 und 2004 den Schweizer-Meister-Titel. Bis zu seinem zweiten Zuger Abschied im Jahre 2017 erreichte er mit der ältesten EVZ-Nachwuchsmannschaft immer die Playoffs. Das Gesicht seiner Teams wandelte sich schnell, doch jedes Jahr nahm Leo Schumacher die Herausforderung von neuem motiviert an. Genugtuung für ihn war, wenn er die Fortschritte seines Tuns sah.



Mit 64 Jahren wagte er noch einmal einen Neuanfang bei den GCK Lions in Zürich. Ende 2017 wurde er Assistenztrainer bei den ZSC Lions in der National League. In dieser Funktion konnte er 2018 auch bei den Aktiven den Meisterchübel in die Höhe stemmen.

Letzte Station in Seewen

Auf das Rentnerdasein habe er «keinen Bock», sagte Leo Schumacher auch später und heuerte 2020 beim EHC Seewen in der MySports League an. Im vergangenen Mai teilte er den Schwyzern mit, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter ihr Trainer sein kann. Wenige Monate später, am 12. September, verlor Leo Schumacher den Kampf gegen seine Krankheit. Sein grosses Erbe im Eishockey bleibt genauso erhalten wie die Erinnerungen an Begegnungen und Erlebnisse mit ihm.

Der Familie entbieten wir unsere Anteilnahme in dieser schwierigen Zeit.