Nächtliche Blaufahrt in der Stadt Zug endet in einer Ampel Der stark betrunkene Autolenker ist nach dem Crash einfach weitergefahren, bevor ihn die Polizei stoppen konnte. 29.09.2020, 15.59 Uhr

(bier) In der Nacht auf Dienstag, um kurz vor 3.30 Uhr, beabsichtigte ein Autolenker von der Industriestrasse nach rechts in die Baarerstrasse abzubiegen. Dabei verlor er laut einer Polizeimeldung die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte auf der dortige Mittelinsel in die Ampel.