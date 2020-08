Nächtliche Schmierfinken waren in Cham unterwegs – die Polizei sucht Zeugen In der Nacht auf den 5. August haben Unbekannte an zahlreichen Orten Schmierereien angebracht. Der angerichtete Schaden ist nach Polizeiangaben beträchtlich. 05.08.2020, 17.10 Uhr

(bier) Am Morgen vom 5. August ist bei der Zuger Polizei eine Meldung eingegangen, dass beim Schulhaus Röhrliberg mehrere Sprayereien angebracht worden seien. Die ausgerückte Patrouille stellte in der Folge fest, dass an weiteren Orten ebenfalls gleichgelagerte Schmierereien hinterlassen wurden, teilt die Zuger Polizei mit. Auch seien auf der Einsatzleitzentrale weitere Meldungen von Geschädigten eingegangen.