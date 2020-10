Nächtliche Vandalen zerstören Werbetafeln in Unterägeri Unbekannte haben am vergangenen Wochenende mehrere Werbetafeln des Gewerbevereins Aegerital kaputt gemacht. Die Polizei sucht Zeugen. 02.10.2020, 10.49 Uhr

Eine der mutwillig zerstörten Werbetafeln. Bilder: Zuger Polizei

(cro) In der Nacht auf Sonntag, 27. September, zwischen 00:30 und 07:30 Uhr, hat eine unbekannte Täterschaft insgesamt neun Werbetafeln des Gewerbevereins Aegerital beschädigt, wie Frank Kleiner, Mediensprecher der Zuger Strafverfolgungsbehörden, in einer Medienmitteilung schreibt. Die Tafeln wurden mutwillig auseinandergebrochen oder eingedrückt. Die Sachbeschädigungen wurden an der Zuger-, Zugerberg-, Oberdorf-, Höfnerstrasse sowie Alte Landstrasse begangen.