Leserbrief Naherholung beim Förderband Zum geplanten Kiesabbau in Cham 11.05.2020, 16.00 Uhr

Vor bald einem Jahr habe ich hier von der Abwicklung der Zuger Landschaft gesprochen. Es geht um den Kiesabbau in Cham. An der Kantonsgrenze zu Zürich soll nun auch nach dem Willen des Regierungsrats die Industrielandschaft nochmals stark wachsen. Entlang des verschwundenen Äbnetwald soll über fast zwei Kilometer ein Förderband durch die Landschaft führen. Damit würde Kies aus der geplanten Grube bei Kloster Frauenthal abtransportiert. Die Grube selber würde wohl über 30 Jahre bestehen. 50 Hektaren Landwirtschaftsland und ein Wald würden so lange verschwinden.