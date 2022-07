Lehrabschlüsse Zug 2022: Die Namen aller Lehrabgänger

Lehrabschlüsse Die Namen aller Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger im Kanton Zug Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Müller Tim, Baar (Bortis Dächer und Fassaden, Baar).

Merz Pius, Bennau (Röllin Armin, Baar).

Bühler Joel, Hergiswil (Kaufmann Modellbau AG, Hünenberg).

Andrieski Leonora, Baar (Viviva Baar, Baar). Haji Muhammad, Ebikon (AndreasKlinik Cham Zug, Cham). Litiére Pereira Andreia Isabel, Oberägeri (Bildungsnetz Zug, Zug). Nuhiji Fiona, Buchrain (Viviva Baar, Baar). Özdemir Sual, Baar (Seniorenzentrum Weiherpark, Steinhausen).

Hefti Luana, Urdorf (Optik vom Fischmärt, Zug). Renggli Elena, Baar (Foto-Optik Grau AG, Zug). Rogenmoser Miriam, Meienberg (Kochoptik AG, Baar). Stirnimann Luzia, Benzenschwil (Sträuli-Optik AG, Zug).

Note 5,6: Bläsig Jason (mit BM), Cham (V-Zug AG, Zug).

Note 5,3: Portmann Marco (mit BM), Inwil (V-Zug AG, Zug). Zeller Florin, Rotkreuz (V-Zug AG, Zug).

Weiter haben bestanden: Andermatt David, Knonau (V-Zug AG, Zug). De Salvatore Gerardo, Zug (V-Zug AG, Zug). Elmiger Benjamin, Ballwil (Komax AG, Rotkreuz). Hadzic Semir, Baar (Rittmeyer AG, Baar). Herger Michel, Altdorf (Komax AG, Rotkreuz). Kündig Christoph, Oberlunkhofen (OVD Kinegram AG, Zug). Seeburger Fabian, Hedingen (Rittmeyer AG, Baar). von Wyl Remo, Honau (Komax AG, Rotkreuz). Weber Jeanine, Ottenbach (V-Zug AG, Zug).

Arnold Raffael, Oberwil (Rittmeyer AG, Baar). Brito Bahamonde Pablo, Zug (Siemens Schweiz AG, Zug). Kryklias Vladyslav, Zug (V-Zug AG, Zug).

Note 5,3: Schällibaum Mike, Rotkreuz (Bildungsnetz Zug, Zug).

Weiter haben bestanden: Angrisano Devin, Beinwil (Auto Bachmann AG, Rotkreuz). Ferreira Carreira Lisandro, Baar (Garage Europa GmbH, Neuheim). Nazari Salim, Zug (Garage Tekin GmbH, Baar). Rocha de Faria Leandro, Steinhausen (Bolliger Automobile AG, Cham).

Albisser Janic, Cham (Amag Zug, Cham). Asgodom Maekele, Steinhausen (Binelli Automobile AG, Baar). Fuchs Nick, Mettmenstetten (Amag Zug, Cham). Gasnjani Jenges, Ebikon (Binelli Automobile AG, Baar). Hermanns Maurice, Dietwil (Auto Suter AG, Hünenberg). Jakupi Endrit, Adliswil (Emil Frey AG, Sihlbrugg). Juhl Felix, Lauerz (Auto Wild AG, Zug). Kajtazi Altin, Zug (Binzegger Auto AG, Baar). Marinkovic Luka, Emmenbrücke (Amag Zug, Cham). Moradi Mehran, Unterägeri (Bildungsnetz Zug, Zug). Nussbaumer Cyrill, Oberarth (Auto Meier Garage AG, Alosen). Roth Matthias, Walchwil (Kaspar Hürlimann Zugersee-Garage, Walchwil).

Note 5,5: Weber Sven (mit BM), Oberwil (Conrad Keiser AG, Cham).

Weiter haben bestanden: Aebersold Matthias (mit BM), Bonstetten (ZVB Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug). Auth Maurice, Thalwil (Emil Frey AG, Sihlbrugg). Benoit Simon, Baar (ZVB Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug). Brunner Matthias-Maria, Meierskappel (Imholz Autohaus AG, Cham). Erpen Timo Luca, Mettmenstetten (MB Auto Center Zug AG, Steinhausen). Gnädinger Manuel, Sins (Auto Suter AG, Hünenberg). Gugolz Edy, Finstersee (Sarbach Garage GmbH, Neuheim). Hess Stanley-Mikel, Oberlunkhofen (Binelli Automobile AG, Baar). Höger Anton, Steinhausen (Amag Zug, Cham). Jack Emanuela, Obfelden (Amag Zug, Cham). Kovacevic Sven, Hünenberg (Garage Wismer AG, Rotkreuz). Moser Ramon, Hünenberg (MB Auto Center Zug AG, Steinhausen). Mulaj Fabijan, Allenwinden (Binelli Automobile AG, Baar). Pönitzsch Falco, Unterägeri (Hans und Roman Küng, Schmidtli-Garage, Neuägeri). Strickler Kevin, Baar (Auto Hotz AG, Baar). Styger Bruno, Steinerberg (Hüsser + Palkoska AG, Baar). Suter Petra, Goldau (Kaspar Hürlimann Zugersee-Garage, Walchwil).

Note 5,3: De Menezes Gredinger Franziska, Küssnacht am Rigi (von Rotz GmbH, Cham). Rust Vanessa, Walchwil (Café-Konditorei Schlüssel AG, Menzingen).

Weiter haben bestanden: Bucher Michelle, Beinwil (Speck Genuss AG, Zug). Butt Moaz, Unterägeri (Bäckerei-Konditorei-Café Kreuzmühle, Unterägeri). Hürlimann Christine, Walchwil (von Rotz GmbH, Cham). Jelk Lorena, Buchrain (Speck Genuss AG, Zug). Shafii Abdulle Nimo, Oberägeri (Café Brändle AG, Unterägeri). Wipfli Bernadette, Kappel am Albis (Bäckerei Hotz Rust AG, Baar).

Ahmed Ade, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug).

Meienberg Benno, Menzingen (Vonplon Logistik AG, Baar). Nideröst Patrick, Morgarten (Müller Maschinen + Fahrzeuge AG, Morgarten). Villiger Damian, Oberrüti (Büwe Tiefbau AG, Rotkreuz).

Aziraj Arton, Rotkreuz (Landis Bau AG, Zug).

Note 5,6: Bringolf Nico, Hünenberg (Bücher Balmer AG, Zug).

Note 5,3: Röseler Vincent, Steinhausen (Bücher Balmer AG, Zug).

Sivarajah Apishan, Rotkreuz (Wesemann AG, Zug).

Granja Rubinho, Rickenbach (Gidor Coiffure, Zug).

Achermann Nina, Hausen am Albis (Ineichen Coiffure, Holzhäusern). Aktan Dilara, Baar (Coiffeursalon City Hair GmbH, Cham). Aliju Dalandushe, Zug (Figaro Merz, Menzingen). Bodini Sava, Baar (Coiffure Weibel AG, Steinhausen). Botchway Charis, Ebertswil (Salzmann Hair Group Baar AG, Baar). Da Rocha Moreira Andreia, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Etemi Xhenete, Goldau (Cut and Color, Zug). Gübeli Naomi Jamila, Hünenberg (Salzmann Hair Group Baar AG, Baar). Iten Louann, Alosen (Coiffure Style 33, Zug). Joss Claudine, Sins (Gidor Coiffure, Baar). Kodraj Ilirjana, Hünenberg (Head Case, Baar). Krasniqi Vanesa, Rotkreuz (Gidor Coiffure, Baar). Meier Lea, Küssnacht am Rigi (Coiffure Style 33, Zug). Weber Vivienne, Zug (The Place Salon & Spa GmbH, Steinhausen).

Note 5,4: Limacher Ramon, Hünenberg (Schuler Gebäudehüllen AG, Cham).

Auf der Maur Vanessa, Steinen (Zahnarztzentrum.ch AG, Zug). Baksa Alexandra, Dietwil (Zahnärzte Neustadt Passage AG, Zug). Canaj Antigona, Rotkreuz (Team 15 – Praxis für Zahnmedizin, Zug). Di Claudio Sarina, Steinen (Zentrum für Kieferorthopädie, Zug). Fuchs Sonja, Cham (D+G AG, Cham). Ibishi Rinesa, Root (D+G AG, Cham). Oliveira Sabino Beatriz, Unterägeri (Ägerizahnarzt, Unterägeri). Paheerathan Kishana, Steinhausen (Zahnärzte Bahnhof Zug, Zug). Pasku Lara, Zug (Praxis am Turm, Zug). Pereira Sabrosa ­Edera, Emmen (Adent Zahnarztzentrum Rotkreuz, Rotkreuz). Teixeira Pereira Mariana, Rotkreuz (Zahnarztpraxis Dr. Gabriel Dorn, Hünenberg). Vranjic Gabrijel, Luzern (Dr. med. dent. Boris Gruica, Zug).

Note 5,4: Stöckli Fabienne, Luzern (OYM College AG, Cham).

Weiter haben bestanden: Elsener Ilona, Menzingen (AndreasKlinik Cham Zug, Cham). Peter Muriel, Flaach (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Schneider Benedikt, Edlibach (Zuger Kantonsspital AG, Baar).

Note 5,4: Delea Gina Helena, Sins (HL – Drogerie AG, Drogerie Moll, Zug).

Weiter haben bestanden: Bernet Corinne, Meienberg (Drogerie im Dorfgässli AG, Hünenberg). Fernandes Beatriz, Sins (Dropa Betriebs AG, Cham).

Note 5,3: Furrer Fabian (mit BM), Cham (Elektro Annen AG, Cham). Herrmann Roger (mit BM), Menzingen (Marcel Hufschmid AG, Zug). Neidhart Raphael, Steinhausen (eTeam plus AG, Steinhausen).

Weiter haben bestanden: Baumann Lars, Hagendorn (Swisspro AG, Baar). Baumann Roger, Baar (Erzinger Elektro Solutions AG, Baar). Brändle Elias, Steinhausen (eTeam plus AG, Steinhausen). Bruder Marco (mit BM), Hagendorn (Stadler AG, Zug). Brzozowski Thomas, Gisikon (Hans Müller Elektro AG, Rotkreuz). Candrian Flurin, Mettmenstetten (Elektro Annen AG, Cham). Greber Patrik, Sins (Marcel Hufschmid AG, Zug). Heini Pascal, Steinhausen (Stadler AG, Zug). Issa Feras, Unterägeri (Marcel Hufschmid AG, Zug). Karimi Mohammad Hossein, Cham (Iten-Arnold Elektro AG, Unterägeri). Locher Yannick, Cham (Cesi Canepa AG, Cham). Othendee Ruben, Cham (Elektro Annen AG, Cham). Philippov Alexey, Steinhausen (Kreha Elektro AG, Cham). Röll Cedric, Richterswil (EKZ Eltop AG, Menzingen). Spichiger Nick, Unterägeri (Nussbaumer Elektro AG, Zug). Tresch Jan, Rotkreuz (Hans Müller Elektro AG, Rotkreuz). Treuheit Niklas, Oberwil (Stadler AG, Zug). Uttinger Pascal, Sins (Elektro Annen AG, Cham).

Note 5,8: Schurtenberger David, Root (Siemens Schweiz AG, Zug).

Note 5,6: Ruf Gianni (mit BM), Steinhausen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Note 5,4: Bläsi Leon, Menzingen (Siemens Schweiz AG, Zug).

Weiter haben bestanden: Balbo Serafino, Zürich (Siemens Schweiz AG, Zug). Bänziger Gonzalo (mit BM), Wettswil (Siemens Schweiz AG, Zug). Bastian Christof, Küssnacht am Rigi (Siemens Schweiz AG, Zug). Betschart Dario, Brunnen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Fernandes Pereira Leite Danilo, Regensdorf (Siemens Schweiz AG, Zug). Kaspar Moritz, Horgen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Mahajan Devansh (mit BM), Rotkreuz (Siemens Schweiz AG, Zug). Meyer Nico (mit BM), Merlischachen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Weber Benjamin (mit BM), Emmenbrücke (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Durous Patric, Langnau am Albis (Elo-Plan AG, Baar). Favero Nico, Wettswil (IBG Engineering AG, Baar). Schmeder Sahra, Luzern (IBG Engineering AG, Baar).

Note 5,5: Meier Janick, Unterägeri (Rohr-Blitz AG, Unterägeri).

Atiik-Fosu Esther, Zug (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Bieri Corina, Morgarten (Bildungsnetz Zug, Zug). Blättler Saskia, Oberägeri (Alterszentrum Büel, Cham). Lazarevic Adriana, Unterägeri (Alterszentren Zug, Zug). Maly Ilona, Zug (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Mulaj Cendresa, Morgarten (Alterszentren Zug, Zug). Pina Gonçalves Niriam, Littau Luzern (Bildungsnetz Zug, Zug).

Note 5,4: Rusch Jessica (mit BM), Knonau (Kanto-nale Verwaltung, Zug).

Note 5,3: Voser Adriana, Mettmenstetten (Odermatt Lederwaren AG, Zug).

Note 5,6: Furger Carla, Brunnen (Kita Zauber-Stern, Zug). Riedmann Priscilla, Oberägeri (Kimi Krippen AG, Baar).

Note 5,5: Andermatt Jasmin, Luzern (Lil’ Mouse House, Rotkreuz).

Note 5,4: Schwaller Lea, Oberarth (KiBiZ Fuchsloch, Oberwil). Ubaka Angela, Oberwil (Globegarden Industriestrasse, Zug).

Note 5,3: Gisler Tanja, Goldau (Kinderkrippe Chnopftrucke, Steinhausen). Hilfiker Selina, Boswil (Kimi Krippen AG, Cham). Kajic Mirjam, Erstfeld (KiTa Langmatt, Rotkreuz). Meyer Fabian, Schwyz (Alterswohnheim Mütschi, Walchwil). Müller Vanessa, Goldau (Ägerikrippe, Oberägeri). Schitter Jasmin, Luzern (Wohn- und Werkheim Schmetterling, Cham). Steiner Marina, Schwyz (KiBiZ Eichwald gross, Zug).

Weiter haben bestanden: Amaral Signor Aylin, Altdorf (KiBiZ Stampfi, Zug). Ballerini Jacqueline, Zug (KiTa nano GmbH, Baar). Banz Lukas, Luzern (KiBiZ Stampfi, Zug). Betschart Larissa, Dietwil (Kita Städtli, Cham). Carminitana Corinne, Hünenberg (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Christen Caroline, Goldau (Globegarden Industriestrasse, Zug). Christen Jasmin, Hünenberg See (Kimi Krippen AG, Cham). Fasolo Cassandra, Lenzburg (Four Forest, Bilingual International School Zug, Steinhausen). Fiore Tonja, Root (Kita Schnäggehuus, Cham). Föllmi Elia, Hünenberg (KiBiZ Hofmatt, Zug). Franco Gerardina, Arth (KiBiZ Fuchsloch, Oberwil). Frisullo Laura, Arth (Stiftung visoparents, Baar). Gisler Sina, Baar (Globegarden Metalli, Zug). Gomes Sales Wasingthon Alves, Erstfeld (Kita Lifestyle Educare, Baar). Hassler Patrick, Steinhausen (Stiftung Maihof Zug, Zug). Hatebur Jasmin, Buonas (Globegarden Uptown, Zug). Hermann Alina, Pfäffikon (KiBiZ Guthirt, Zug). Hummel Anna, Unterägeri (Verein Chinderhuus Cham, Cham). Idrizaj Diellëza, Menzingen (work&life zug/kidscare baar, Baar). Kappeler Nina, Malters (Lil’ Mouse House, Rotkreuz). Koller Gabriela, Unterägeri (KiBiZ Hofmatt, Zug). Kunz Sarafina Nora, Wolhusen (Kinderkrippe Wichtelhuus, Unterägeri). Laczkó-Angi Noémi, Cham (Ameisiland GmbH, Steinhausen). Loyo Freaza Stefanelli Barbara, Hünenberg See (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Milano Debora, Neuheim (Montessori Kindergarten of Zug AG, Baar). Niederländer Luis, Obfelden (Stiftung visoparents, Baar). Panno Desidera, Edlibach (Futura Montessori, Baar). Pichler Patrizia, Steinhausen (nido KiTa, Steinhausen). Portmann Alessa, Morgarten (Kimi Krippen AG, Cham). Rasiti Anisa, Erstfeld (Kita Wölkli GmbH Allenwinden, Allenwinden). Schmidig Shawnee, Oberägeri (Kita Wölkli GmbH Zug, Zug). Shaqiri Antigona, Boswil (KiBiZ Eichwald gross, Zug). Stadelmann Manuela, Gelfingen (KiTa nano GmbH, Baar). Stamerra Jennifer, Altdorf (Children’s World Zug, Zug). Stüssi Tom, Fahrwangen (Kita-Schatztruhe, Rotkreuz). Sy Sofia, Mettmenstetten (Lernort Moosbachhof, Zug). Tokidou Katerina, Luzern (Island4Kids, Baar). Tschümperlin Aurelia, Küssnacht am Rigi (Kimi Krippen AG, Baar). Wurr Jennifer, Edlibach (Lil’ Mouse House, Rotkreuz). Wyss Rose Amber, Zufikon (Kita Schnäggehuus, Cham). Zgraggen Silvia, Rotkreuz (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Ziegler Rahel, Erstfeld (Verein Chinderhuus Cham, Cham). Zumberi-Sulejmani Paschije, Menzingen (Children’s World Zug, Zug).

Note 5,4: Harmsen Dion, Oberägeri (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug).

Weiter haben bestanden: Betschart Nico, Cham (Bildungsnetz Zug, Zug). Dittli Mathias, Allenwinden (Bildungsnetz Zug, Zug). Ghebreamlak Alexander, Obfelden (Stadtverwaltung Zug, Zug). Muheim Fabio, Luzern (Gemeinde Hünenberg, Hünenberg). Odermatt Sabina, Rotkreuz (Einwohnergemeinde Baar, Baar). Piazza Livio, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug). Toggenburger Fabio, Rotkreuz (Tiefbauamt des Kantons Zug, Steinhausen).

Hegglin Shana Nadia, Sins (Reha-Zentrum Cham AG, Cham). Stutz Nils, Unterägeri (Sportcenter Ägeri, Unterägeri).

Note 5,6: Fischbach Alina (mit BM), Steinhausen (Zuger Kantonsspital AG, Baar).

Note 5,4: Budnick Fabia, Unterägeri (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Gwerder Mirjam, Walchwil (Zuger Kantonsspital AG, Baar).

Note 5,3: Truninger Anna (mit BM), Zug (Zuger Kantonsspital AG, Baar).

Weiter haben bestanden: Abächerli Jessica, Hünenberg (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Abou El Hassan Sarah, Cham (Triaplus AG, Klinik Zugersee, Oberwil). Ahmadi Farzaneh, Oberwil (Alterszentren Zug, Zug). Alemanno Simona, Baar (Pflegezentrum Baar, Baar). Asimi Sebahate, Zug (Spitex Kanton Zug, Baar). Bettaieb Neyla, Baar (Pflegezentrum Baar, Baar). Bless Luna, Steinhausen (Klinik Adelheid AG, Unterägeri). Boroja Milijana, Zug (Alterszentren Zug, Zug). Bossard Anouk, Neuheim (Klinik Adelheid AG, Unterägeri). Camenzind Noah, Hünenberg See (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Ceka Blerta, Zug (Alterszentren Zug, Zug). De Sousa Cristiana, Lauerz (Alterszentren Zug, Zug). Deiana Mallo Rebeca, Zug (Pflegezentrum Ennetsee, Cham). Destani Alejna, Arth (Lindenpark, Hünenberg). Etter Sophie, Zug (Alterszentrum Büel, Cham). Fankhauser Vanessa, Steinhausen (Viviva Baar, Baar). Farias Pimentel Xai-Yanne, Affoltern am Albis (Seniorenzentrum Weiherpark, Steinhausen). Fernandes Machado Catarina, Unterägeri (Alterszentrum Büel, Cham). Gashi Elona, Unterägeri (Chlösterli, Unterägeri). Gözütok Aleyna, Zug (Chlösterli, Unterägeri). Hörler Lea Delia (mit BM), Mettmenstetten (Pflegezentrum Ennetsee, Cham). Kamm Laurin, Steinhausen (Spitex Kanton Zug, Baar). Kavindiran Deluxinie, Baar (Alterswohnheim Mütschi, Walchwil). Keusch Rita, Rotkreuz (Alterszentrum Büel, Cham). Khademi Sara, Unterägeri (Chlösterli, Unterägeri). Kufli Rexhije, Root (Zentrum Dreilinden, Rotkreuz). Landolt Deborah, Baar (Alterszentren Zug, Zug). Leal de Pina Jardel Vinicio, Adligenswil (Klinik Meissenberg, Zug). Li Donni Lara, Buchrain (Pflegezentrum Baar, Baar). Meienberg Yvonne (mit BM), Menzingen (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Müller Kaija, Oberägeri (Klinik Adelheid AG, Unterägeri). Neff Michelle, Unterägeri (Luegeten AG, Menzingen). Némitz Thierry, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug). Pernokaj Vanessa, Immensee (Alterszentren Zug, Zug). Pesa Antonia, Zug (Alterszentren Zug, Zug). Pfenninger Katja, Gisikon (Zentrum Dreilinden, Rotkreuz). Portmann Bianca, Zug (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Puzzo Noemi, Mettmenstetten (AndreasKlinik Cham Zug, Cham). Rogenmoser Alice, Oberägeri (Klinik Adelheid AG, Unterägeri). Rogenmoser Annika, Alosen (Zentrum Breiten, Oberägeri). Röllin Ayla, Morgarten (Klinik Adelheid AG, Unterägeri). Savic Radmila, Baar (Chlösterli, Unterägeri). Schär Melanie (mit BM), Steinhausen (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Schifferle Paula, Steinhausen (Chlösterli, Unterägeri). Schlumpf Natalie, Steinhausen (Triaplus AG, Klinik Zugersee, Oberwil). Schwerzmann Silvia, Oberwil (Alterszentren Zug, Zug). Steinemann Nuria, Zug (Luegeten AG, Menzingen). Tenzintsang Tenzin Lhamo, Zug (Alterszentren Zug, Zug). Uhr Lena, Cham (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Ulrich Seraina, Morgarten (Chlösterli, Unterägeri). Vanoli Gioia, Oberwil (Seniorenzentrum Mülimatt, Oberwil). Wesiak Amina Helena, Cham (Viviva Baar, Baar). Yildirim Derya, Baar (Seniorenzentrum Weiherpark, Steinhausen). Zimmermann Lea, Mettmenstetten (AndreasKlinik Cham Zug, Cham). Zivanovic Andria, Steinhausen (Klinik Meissenberg, Zug).

Häsler Lucca, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Villiger Florin, Auw (Welcome Cycles, Zug).

Chiaranda Zoe, Cham (Metzgerei Rogenmoser AG, Baar). Simsek Siyar, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug).

Monteiro Nobre Correia Bernardo, Weggis (Metzgerei Rogenmoser AG, Baar). Theiler Leonie, Edlibach (Hegglin Metzgerei, Menzingen).

Schuler Judith, Seewen (artflor gmbh, Unterägeri).

Meyer Silvan, Küssnacht am Rigi (Korporation Zug, Zug).

Note 5,3: Späni Sandro, Rothenthurm (Korporation Oberägeri, Oberägeri).

Weiter haben bestanden: Besmer Robin, Sattel (Korporation Unterägeri, Unterägeri). Hauri Max, Finstersee (Amt für Wald und Wild, Zug). Hindenlang Remo, Unterägeri (Korporation Zug, Zug). Kenel Stefan, Goldau (Korporation Walchwil, Walchwil). Lussi Werner Henry, Cham (Amt für Wald und Wild, Zug).

Hauser Samuel, Oberarth (Roth Gartenbau AG, Walchwil). Nussbaumer Florian, Neuägeri (Bildungsnetz Zug, Zug). Visser Rik, Hünenberg See (Bildungsnetz Zug, Zug).

Note 5,3: Andermatt Angela, Baar (Herrmann Garten & Blumen AG, Baar).

Weiter haben bestanden: Albisser Marc, Sattel (Peter Staub AG, Oberägeri). Amgarten Noel, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug). Baumgartner Damian, Zug (lenz garten ag, Baar). Ferragina Nils, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Gähwiler Jonas, Steinhausen (Hengartner + Jans AG, Steinhausen). Grob Devin, Allenwinden (Fellmann Garten AG, Baar). Häusler Marco, Baar (Alfred Müller AG, Baar). Hodel Dominic, Baar (Weber Gartenbau AG, Steinhausen). Kälin Remo, Menzingen (Herrmann Garten & Blumen AG, Baar). Langenegger Tanja, Baar (Herrmann Garten & Blumen AG, Baar). Ziegler Manuel, Lauerz (Roth Gartenbau AG, Walchwil).

Selimi Nadir, Luzern (Mon-Air Lüftungs- Klimatechnik AG, Hünenberg). Selvanayagam Mithun, Rapperswil (Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee).

Kneubühler Jan, Hünenberg See (H5 Haustechnik AG, Hünenberg). Vollenweider Sven, Benzenschwil (V+B Sanitärplaner GmbH, Baar).

Baumann Joel (mit BM), Steinhausen (Geozug Ingenieure AG, Baar). Niederberger Ines, Edlibach (Terradata AG, Rotkreuz). Schärer Matthias (mit BM), Steinhausen (Amt für Grundbuch und Geoinformation, Zug).

Berchtold Nelly, Oberwil (Atelier S & G AG, Steinhausen). Fries Elena Allegra, Cham (Alpha-Sign AG, Hünenberg). Iten Serena, Baar (Baumann Grafik und Gravuren GmbH, Baar). Müller Renate, Ruswil (Visual Emotion GmbH, Baar).

Kastrati Erjon, Oberwil (Zeberg AG, Baar).

Gleisbauer EFZ

Fries Noa, Luzern (login Berufsbildung AG, Zug).

Luu Sophia, Affoltern am Albis (Franchi, Design & Identity, Neuägeri).

Note 5,6: Odermatt Daniel, Hünenberg (JMS Risi AG, Baar).

Issa Hasan, Walchwil (Paul Gisler AG, Cham). Kuzmanovic Predrag, Affoltern am Albis (Edwin Käppeli AG, Cham). Zukaj Isuf, Luzern (M+M Technik AG,Rotkreuz).

Geisser Michelle, Cham (Bildungsnetz Zug, Zug). Kavindiran Nilanthan, Baar (Stiftung Maihof Zug, Menzingen).

Fetahaj Florian, Zug (Elsener AG, Cham). Hasani Florent, Rotkreuz (Edwin Käppeli AG, Cham). Hurschler Philipp, Baar (Steinmann Haustechnik AG, Baar). Kieslinger Gian, Unterägeri (Schärer + Beck AG, Steinhausen). Zulic Mirza, Unterägeri (Pfiffner AG, Zug).

Lustrati Valentino, Cham (Xaver Keiser, Zug). Westermann Ricco, Zug (Beat Hürlimann GmbH, Walchwil).

Note 5,4: Birnstiel Maxim, Zug (Amplifon AG, Zug).

Messerli Janine, Cham (Hotelbusiness Zug AG, Zug). Mujic Selma, Baar (Hotel Löwen am See, Zug). Zumbühl Fabiola, Aettenschwil (City-Hotel Ochsen Zug AG, Zug).

Note 5,3: Bals Simon, Goldau (Bildxzug, Zug).

Weiter haben bestanden: Battiston Gabriele Angelo, Rotkreuz (First Frame Networkers AG, Baar). Illi Elio, Bonstetten (Finanzdirektion Kanton Zug, Zug). Lingeswaran Santhosh, Abtwil (Clear Channel Schweiz AG, Hünenberg). Luthiger Marco, Steinhausen (Bildxzug, Zug). Schöpfer Tobias, Rotkreuz (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Todaro Luana, Immensee (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Williams Carmen, Cham (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Stabile Giorgia, Dietlikon (Sitzwerk AG, Baar).

Note 6,0: Urech Andrin, Rotkreuz (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Note 5,9: Meyer Alina, Villmergen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Note 5,8: Jagdt Andreas, Muri (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Note 5,7: Camenzind Dario (mit BM), Gersau (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Küttel Roman, Gersau (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Note 5,5: von Rickenbach Ivo (mit BM), Illgau (V-Zug AG, Zug).

Note 5,4: Fischer Thomas (mit BM), Merenschwand (Siemens Schweiz AG, Zug).

Note 5,3: Christen Annika, Zug (Bildxzug, Zug). Lipari Natanael, Cham (Infinigate (Schweiz) AG, Rotkreuz). Livingston Dan (mit BM), Besenbüren (Landis+Gyr AG, Cham). Marques Sittampalam Sarifen, Steinhausen (ITpoint Systems AG, Rotkreuz). Smrekar Nina (mit BM), Illnau (Siemens Schweiz AG, Zug). Vögtle Lars (mit BM), Mettmenstetten (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Albisser Elias, Unterägeri (Siemens Schweiz AG, Zug). Amrein Daniel (mit BM), Muri (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Angehrn Noel (mit BM), Muri (Siemens Schweiz AG, Zug). Beffa Tillo (mit BM), Steinen (Landis+Gyr AG, Cham). Betschart Kenny, Illgau (Siemens Schweiz AG, Zug). Beutler Oliver, Steinhausen (Siemens Schweiz AG, Zug). Burch Jan (mit BM), Lauerz (Hapimag AG, Steinhausen). Calluso Marco, Steinhausen (exanic AG, Baar). Cantekin Alan (mit BM), Mettmenstetten (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Cardone Kevin, Zug (ITpoint Systems AG, Rotkreuz). Da Costa Amaral Fabio Junior, Schwyz (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Emmenegger Noah, Baar (internezzo ag, Rotkreuz). Eugster Silvan (mit BM), Sins (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Franco Giorgio, Arth (ABF Informatik AG, Cham). Gröli Tobias, Pfäffikon (Borm Informatik AG, Steinhausen). Habeler Adrian (mit BM), Auw (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Heubi Michael, Hünenberg See (redIT Services AG, Zug). Hübscher David (mit BM), Cham (Bildxzug, Zug). Lajdecki Jacek (mit BM), Oberägeri (Axon Ivy AG, Zug). Nadler Sven, Neuenkirch (Qualiflex Solutions AG, Unterägeri). Rasakumar Raienthan, Küssnacht am Rigi (Bildxzug, Zug). Rickenbacher Nicolas, Allenwinden (First Frame Networkers AG, Baar). Savastano Alessio, Hünenberg See (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Schambron Toni (mit BM), Sins (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Schreiber André, Sempach (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Shantharuban Sharany, Baar (Bildxzug, Zug). Stalder Timon, Zug (Bildxzug, Zug). Theiler Lars, Goldau (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Uster Manuel (mit BM), Sattel (Siemens Schweiz AG, Zug). Walker Jan, Sins (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Wiedemann Andri, Langnau am Albis (Stadtverwaltung Zug, Zug). Wilhelmus Julian, Schwyz (Comfox AG, Hünenberg). Wüthrich Ryan (mit BM), Menzingen (Finanzdirektion Kanton Zug, Zug). Zoronjic Benjamin (mit BM), Zug (Expersoft Systems AG, Steinhausen).

Krall Kilian, Zug (Doswald Raum + Handwerk AG, Zug).

Abu-Lira Mustafa, Holzhäusern (Stadelmann + Schwendeler Elektro AG, Baar). Alabdullah Reem Khalid Ali, Zug (Michelle Wismer make-up, Zug). Al Ahmad Ghassan, Zug (Gebrüder Iten AG, Unterägeri). Ghebrehiwot Aman, Hünenberg See (Bildungsnetz Zug, Zug). Chandrasekaram Thuvaraka, Oberwil (Volg Detailhandels AG, Oberwil). Gholami Nafisa, Stoos (Amavita Apotheke Zug, Zug). Grezghir Fiori, Cham (Bildungsnetz Zug, Zug). Karimi Roqia, Baar (Coop Genossenschaft, Zug). Mohammadi Mohammad, Brunnen (Bucher Dach AG, Rotkreuz). Rashidi Farzad, Oberägeri (Coop Genossenschaft, Zug). Teame Shishay, Cham (V-Zug AG, Zug).

Note 5,6: Camenzind Michelle, Gersau (Hotel und Seminarhaus Ländli, Oberägeri).

Note 5,3: Blumenthal Jeremia, Finstersee (Gasthaus Hirschen, Oberägeri). Furrer Marco, Zug (Viviva Baar, Baar). Huwyler Livia, Neuheim (Roche Forum Buonas AG, Buonas). Massei Federico, Rotkreuz (Restaurant zur Linde, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Blank Jasmin, Rotkreuz (Apart AG, Rotkreuz). Bochicchio Alessio, Steinen (Remimag AG Wirtschaft Brandenberg, Zug). Burkart Fabian, Cham (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Büttel Jenijra, Baar (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Cazzola Angelo, Seewen (Ebaro GmbH, Zug). Duss Sarah-Jane, Ebikon (Triaplus AG, Klinik Zugersee, Oberwil). Eugster Florian, Buonas (Tavolago AG, Holzhäusern). Freudenthaler Levin, Steinhausen (Kloster Heiligkreuz, Cham). Heinzer Yannick, Muotathal (Klinik Meissenberg, Zug). Hellenbrandt Alexander, Oberwil (Hotelbusiness Zug AG, Zug). Klauck Agustina, Oberägeri (Theater Casino Zug Kultur Catering AG, Zug). Pretali Mark, Allenwinden (Hotel-Restaurant Ochsen, Menzingen). Serdaroglu Elif, Horgen (Bildungsnetz Zug, Zug). Speck Christian, Hagendorn (Alterszentren Zug, Zug). Stübegger Deny, Hünenberg See (zum Kaiser Franz im Rössl, Zug). Widmer Colin, Sins (AndreasKlinik Cham Zug, Cham).

Note 5,3: Lott Jan (mit BM), Sins (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Saxer Robin (mit BM), Oberrüti (V-Zug AG, Zug). Strickler Brendan (mit BM), Neuheim (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Felber Colin, Steinhausen (Abnox AG, Cham). Fontana Ken (mit BM), Neuheim (Triag International AG, Hünenberg). Infang Andrea, Zug (V-Zug AG, Zug). Jaggi Tim, Neuheim (Bucher Hydraulics AG, Neuheim). Ljatifi Bunjamin, Merenschwand (Siemens Schweiz AG, Zug). Mathys Mirko (mit BM), Muri (V-Zug AG, Zug). Muri Simon, Oberrüti (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Nguyen Huu Nghi Roger (mit BM), Horgen (Siemens Schweiz AG, Zug). Seeliger Jeremias, Hünenberg See (V-Zug AG, Zug). Skelaj Simon, Emmenbrücke (Siemens Schweiz AG, Zug). Wigger Severin, Knonau (Bucher Hydraulics AG, Neuheim).

Schoch Cornelia, Zug (Reviderm Skinmedics Baar-Zug GmbH, Baar).

Candeias Gomes André, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Kibreab Ghilamichael Bahta, Neuägeri (Seniorenzentrum Mülimatt, Oberwil). Makhzoumi Mahjoub, Unterägeri (Hotel und Seminarhaus Ländli, Oberägeri). Mirzaie Ghulam Sakhi, Alosen (Bildungsnetz Zug, Zug). Omer Amir, Zug (Sonnenberg Heilpäd. Schul- und Beratungszentrum, Baar). Opprecht Simon, Allenwinden (Stiftung zuwebe, Baar). Palbar Tseten, Oberwil (Bildungsnetz Zug, Zug). Simsek Nupelda, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug). Tekle Samuel, Hünenberg See (Viviva Baar, Baar). Tesfalem Robiel, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Wrathall Liam, Hünenberg See (Bedag Gastro AG, Gasthaus Wildenmann, Buonas).

Note 5,8: Giustra Lara, Cham (Amt für Verbraucherschutz Zug, Steinhausen).

Note 5,6: Steiner Oliver, Kriens (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Cummins Charlotte, Steinhausen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Fernandes Vasques Filipe, Allenwinden (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Kälin Pirmin, Trachslau (Iten Landmaschinen, Alosen). Limacher Ivo, Steinhausen (Agromont AG, Hünenberg).

Note 5,6: Kälin Adrian, Egg (Schmid Benedikt, Menzingen).

Note 5,4: Kessler Michael, Siebnen (Moos Xaver, Zug). Peter Melanie, Mettmenstetten (Schurten-berger Matthias, Cham).

Note 5,3: Dossenbach Martin, Baar (Hegglin Martin, Menzingen). Hausheer Carmen, Steinhausen (Zimmermann Reto, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Bachmann Nico, Mettmenstetten (Dönni Ueli, Rotkreuz). Bissig Elias, Grafenort (Iten Roger, Zug). Gabriel Christian, Baar (Keiser Martin, Baar). Gyr Fabian, Hausen am Albis (LBBZ Schluechthof Cham, Cham). Heinzer Remo, Goldau (Meienberg Karl, Menzingen). Hofmann Tanja, Aeugst am Albis (LBBZ Schluechthof Cham, Cham). Reichlin Dominik, Menzingen (Iten Franz, Oberwil). Rohrer Sandro, Melchtal (Baumgartner Urban, Hünenberg See). Schäppi Helen, Neuheim (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Schuler André, Menzingen (Kuhn Lukas, Rotkreuz). Schuler Benedikt, Finstersee (Frei Roger, Menzingen). Stadelmann Res, Steinen (Iten Roger, Zug). Suter Marco, Steinerberg (Schmid Urs, Baar). Ulrich Fabian, Meierskappel (LBBZ Schluecht­hof Cham, Cham). Walter Noel Benjamin, Hedingen (Nussbaumer Johannes, Menzingen). Weber Fabio, Laufenburg (Hegner-Amstad Felix, Cham). Weiss Sandro, Edlibach (Meienberg Martin, Neuheim). Wydler Keny, Obfelden (LBBZ Schluechthof Cham, Cham).

Note 5,3: Castro Cepa Maria, Oberägeri (Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen).

Ahmadi Navid, Cham (V-Zug AG, Zug). Hug Silvan, Gross (Stiftung zuwebe, Baar).

Ali Hussein Mohamed, Hünenberg (Die Schweizerische Post AG, Zug). Arulchandran Thassah, Zug (Die Schweizerische Post AG, Zug). Brdjanovic Admir, Zug (Die Schweizerische Post AG, Zug). Can Deniz, Zug (Die Schweizerische Post AG, Zug). Da Cunha Rocha Lucas José, Emmenbrücke (Bechtle Logistics & Service AG, Rotkreuz). Dollinger Aaron, Sattel (Baubedarf Richner Miauton, Cham). Ghebre Nobiel, Allenwinden (Bucher Hydraulics AG, Neuheim). Glavas Sergej, Affoltern am Albis (SFS Group Schweiz AG, Rotkreuz). Kaewkliaw Natthawee, Allenwinden (V-Zug AG, Zug). Mani Mergim, Baar (Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen). Marfurt Roy Justin, Goldau (Die Schweizerische Post AG, Zug). Meier Jan, Hünenberg See (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Morof Andri, Oberrüti (V-Zug AG, Zug). Mujic Adis, Arth (Bechtle Logistics & Service AG, Rotkreuz). Oliveira Pereira Filipe, Zug (Die Schweizerische Post AG, Zug). Özdemir Rohad, Baar (Die Schweizerische Post AG, Zug). Ratanpal Schwarzenbach Vishal, Rotkreuz (Schiller AG, Baar). Schürch Elin, Udligenswil (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Strasser Zoltan, Rotkreuz (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Yavuz Ogulcan, Goldau (Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen).

Note 5,3: Iten Nadine, Risch (Maler Huwiler AG, Hünenberg).

Weiter haben bestanden: Burri Noé, Kappel am Albis (Marcel Bernasconi AG, Rotkreuz). De BertiLivio, Oberwil (Maler Matter AG, Baar). Flükiger Melina, Cham (Maler Blaser Team AG, Baar). Geu Salome, Baar (Bösiger Malerei AG, Zug). Luchs Yanic, Steinhausen (Christoph Rölli, Steinhausen). Ojimah Michelle, Zug (Hannes Nussbaumer AG, Baar). Sciannamea Alejandro, Zug (Maler Matter AG, Baar). Villiger Serena, Auw (Maler Huwiler AG, Hünenberg).

Spreng Nicholas Patrick, Hünenberg See (Marcel Bernasconi AG, Rotkreuz).

Note 5,4: Krall Luca, Baar (Landis Bau AG, Zug).

Weiter haben bestanden: Belic Nikola, Zug (Erni Bau AG, Steinhausen). Costa Soares Rufino, Baar (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Fischer Moris, Hünenberg (Gebrüder Hodel AG, Baar). Machin Barroso Wilbert, Maschwanden (Ineichen AG Zug, Baar). Meyer Michael, Edlibach (Gebrüder Hodel AG, Baar). Müller Luca, Unterägeri (Gebrüder Hodel AG, Baar). Müller Tim, Menzingen (Gebrüder Hodel AG, Baar). Perea Sanchez Sergio, Baar (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Radic Karlo, Rotkreuz (Landis Bau AG, Zug). Reichmuth Lara Jane, Sins (Gebrüder Hodel AG, Baar). Schubert Moritz, Mettmenstetten (Landis Bau AG, Zug). Suter Timon, Baar (Ineichen AG Zug, Baar). von Büren Silvan, Steinhausen (Ineichen AG Zug, Baar).

Gërbiqi Rilind, Cham (Bildungsnetz Zug, Zug). Karamese Atilla, Baar (Stiftung zuwebe, Baar). Nuguse Tesfu, Menzingen (Bildungsnetz Zug, Zug).

Note 5,4: Mahler Claude (mit BM), Thalwil (Bechtle Logistics & Service AG, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Da Silva Camacho Rosalina, Root (Bildxzug, Zug). Erni Larissa (mit BM), Immensee (Littlebit Technology AG, Hünenberg). Lau Tobias, Baar (Bildxzug, Zug). Leibacher Janic (mit BM), Sins (Bildxzug, Zug). Pfeiffer Elias Loris (mit BM), Morschach (Bildxzug, Zug). Seedorf Pascale, Vitznau (Bildxzug, Zug).

Brotschi Renée, Oberägeri (Ärztezentrum Menzingen AG, Menzingen). Dedukic Melisa, Rotkreuz (Dr. med. Andreas Iten, Unterägeri). Giacobino Aurora, Baar (Dr. med. Peter F. Gerritsen, Zug). Gojani Valentina, Bremgarten (Praxis Suurstoffi AG, Rotkreuz). Lima do Nascimento Luana, Cham (Arztpraxis St. Wolfgang, Hünenberg). Lobina Sophia, Holzhäusern (Kinderärzte Lorzenpark, Cham). Schläfli Ricarda, Wettswil (Neustadtpraxis Zug, Zug). Semeraro Alissa, Zug (Praxis am Bahnhof Cham, Cham). Valentin Alina, Unterägeri (Baarer Kinderarztpraxis, Baar). Werneque de Araujo Vanessa, Küssnacht am Rigi (Dr. med. Frank Illigen, Zug).

Aschwanden Marco, Rickenbach b. Schwyz (Hodel-Metallbau, Cham). Christen Marc, Unterägeri (Tobias Hürlimann, Sanitär Heizung Metallbau, Walchwil). Garofano Gabriel, Zug (Fritz Weber AG, Zug). Micaletto Giuseppe, Baar (Acklin Metall- und Stahlbau AG, Zug).

Alay Tekleweini, Zug (Hans Müller Elektro AG, Rotkreuz). Alden Matthias, Mettmenstetten (Cesi Canepa AG, Cham). Alili Avni, Auw (Elektro Camenzind + Partner AG, Hünenberg). Amiri Rahim, Hünenberg See (Frey + Cie Elektro AG Zug, Zug). Boskovic Branko, Cham (Speri & Bütler AG, Cham). Celebi Umut, Baar (Elektro Camenzind + Partner AG, Hünenberg). Cuturic Stefan, Steinhausen (Marcel Hufschmid AG, Zug). Fähndrich Wendel, Rotkreuz (Hans Müller Elektro AG, Rotkreuz). Finnegan Spencer, Holzhäusern (Elektro Camenzind + Partner AG, Hünenberg). Iten Ramon, Oberägeri (Iten-Arnold Elektro AG, Unterägeri). Jaquemet Louis, Sins (Nussbaumer Elektro AG, Zug). Maccarone Matteo, Oberarth (Marcel Hufschmid AG, Zug). Sapina David, Allenwinden (Maréchaux Elektro AG Cham, Cham). Schuler Luca, Cham (eTeam plus AG, Stein-hausen). Sritharan Naren, Aettenschwil (Kreha Elektro AG, Cham). Tesheme Aman, Unterägeri (Bildungsnetz Zug, Zug).

Koller Hendrik, Baar (Bixe AG, Hünenberg).

Schröder Joey, Horw (AVS Systeme AG, Hünenberg).

Iten Sarah, Menzingen (WWZ Energie AG, Zug).

Note 5,5: Matter Anna, Luzern (Ortholab Knecht Techn. Fuss-Orthopädie, Zug).

Hangartner Mara, Zug (Reitzentrum Letzi, Zug).

Note 5,6: Elsener Melanie, Baar (Metalli Apotheke AG, Zug).

Note 5,5: Heiner Zoe, Zug (Amavita Apotheke Zug, Zug). Murugananthan Mhadhumitha, Baar (Anklin Apotheke, Cham).

Note 5,3: Tischhauser Lenja (mit BM), Baar (Rathaus-Apotheke, Baar).

Weiter haben bestanden: Baeza Alexandra, Obfelden (Zug Apotheke AG, Zug). Limacher Livia, Brunnen (Bahnhof Apotheke & Drogerie Zug AG, Zug). Müller Lorena, Morgarten (Amavita Apotheke Unterägeri, Unterägeri). Ruzicic Jenny, Wohlen (Arkadenhof Apotheke GmbH, Rotkreuz). Yücetas Melisa, Cham (Herti Apotheke und Drogerie AG, Zug).

Krüger Benjamin, Cham (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Nicolaides Leandro, Baar (Frowin Andermatt AG, Baar).

Note 5,3: Iten Vivian, Unterägeri (Praxis für Podologie, Alessandra Wipfli-Hotz, Cham).

Isabel Ronny, Morgarten (Kalt Medien AG, Zug). Sabater Cécile, Küssnacht am Rigi (Baumgartner Marketing Werbung PR, Cham). Theiler Anna, Allenwinden (Multicolor Print AG, Baar). Widmer Pascale, Steinhausen (Frühform AG, Unterägeri). Wipf Gillian, Zollikon (Heller Druck AG, Cham).

Note 5,3: Hürlimann Tim, Walchwil (Wisi’on Tool AG, Steinhausen).

Weiter haben bestanden: Hafner Sandro, Zürich (V-Zug AG, Zug). John Victor, Baar (Tribur Invent GmbH, Hünenberg). Salvisberg Joel, Unterägeri (Wisi’on Tool AG, Steinhausen). Suter Lukas, Unterägeri (V-Zug AG, Zug).

Moradi Abdullah, Cham (Heller Druck AG, Cham).

Note 5,6: Ekollo Epée Komme Manfred Elie, Goldau (Kalt Medien AG, Zug).

Girmay Abrehet, Baar (Mawag Restaurations GmbH, Restaurant Neumühle, Baar).

Fröbel Tommek, Kriens (Theater Casino Zug Kultur Catering AG, Zug). Fusinato Anna, Mettmenstetten (Hotelbusiness Zug AG, Zug). Otgonbaatar Bilguunzaya, Küssnacht am Rigi (Remimag AG Hafenrestaurant, Zug).

Pepaj Marilena, Auw (Remimag AG Hafenrestaurant, Zug). Spittler Jill, Zug (Restaurant Aklin, Zug).

Abduqadir Muse Abukar, Baar (Karl Obrist AG, Neuheim). Asllani Arijan, Unterägeri (Bildungsnetz Zug, Zug). Bratschi Nolan, Baar (Niedermann AG, Baar). Kovacevic Pavle, Menzingen (Elsener AG, Cham). Krasniqi Ideal, Zug (Elsener AG, Cham). Kryeziu Seat, Walchwil (Tobias Hürlimann, Sanitär Heizung Metallbau, Walchwil). Ott Fabian, Sattel (Niedermann AG, Baar). Ratti Loris, Baar (Edwin Käppeli AG, Cham). Rogenmoser Luca, Alosen (Peter Wyss Sanitär + Heizung, Alosen). Rüedi Matthias, Allenwinden (Rainer Rapp AG, Oberägeri). Saccomando Koray, Rotkreuz (Schärer + Beck AG, Steinhausen). Tekle Semere, Rotkreuz (Karl Obrist AG, Neuheim).

Note 5,4: Limacher Maurus, Steinhausen (Käslin Innenausbau AG, Steinhausen).

Note 5,3: Arnold Max, Unterägeri (Rogenmoser Küchenbau / Schreinerei AG, Unterägeri).

Weiter haben bestanden: Diethelm Rebecca, Sattel (M. + K. Iten AG, Morgarten). Eberle Yanik, Zug (Brändle AG, Zug). Erni Simon, Hünenberg See (Ennetsee-Schreinerei AG, Cham). Huwiler Manuel, Küssnacht am Rigi (Stuber Team AG, Rotkreuz). Kretz Karl, Honau (Ennetsee-Schreinerei AG, Cham). Limacher Cedric, Hünenberg (Boog Schreinerei AG, Hünenberg). Meli Pascal (mit BM), Arth (Frenademez AG, Steinhausen). Oeschger Pascal, Steinhausen (Käslin Innenausbau AG, Steinhausen). Ott Beda, Mettmenstetten (Muellerweibel AG, Baar). Panarese Francesco, Zug (Albert Speck AG, Allenwinden). Roder Nicola, Unterägeri (Blattmann und Odermatt AG, Morgarten). Schatzmann Marika, Unterägeri (Blattmann und Odermatt AG, ­Morgarten). Tanner Adrian, Baar (Frenademez AG, Steinhausen). Wepfer Elia, Affoltern am Albis (Wohnkonzept by Roland Brändle, Zug).

Note 5,6: Gawatsang Nima Tsering, Rotkreuz (Bucher AG, Hagendorn).

Weiter haben bestanden: Sapina Leo, Unterägeri (G. Baumgartner AG, Hagendorn). Seeholzer Tina, Hirzel (Josef Elsener AG, Finstersee).

Hürlimann Stefan, Walchwil (Abicht Dachtechnik AG, Zug). Pfister Samuel, Allenwinden (Abicht Dach-technik AG, Zug).

Kunz Noah, Zug (Büwe Tiefbau AG, Rotkreuz). Okbay Esrom, Steinhausen (Büwe Tiefbau AG, Rotkreuz). Schatzmann Nico, Allenwinden (Gebrüder Hodel AG, Baar). Stübi Noël, Zug (Landis Bau AG, Zug).

Omerovic Kenan, Root (Swisspro AG, Baar). Suter Nando (mit BM), Merenschwand (Comfox AG, Hünenberg). Wolfisberg Nick (mit BM), Villmergen (Comfox AG, Hünenberg).

Note 5,4: Villiger Selina, Auw (EnnetSeeKlinik für Kleintiere, Hünenberg).

Weiter haben bestanden: Enzler Alea Svenja, Urdorf (Kleintierpraxis, Oberwil). Pfyl Sarah, Goldau (Tierärztliche Praxis, Zug). Waller Mara, Baar (EnnetSeeKlinik für Kleintiere, Hünenberg).

Note 5,3: Strickler Matthias (mit BM), Neuheim (Hundestation Neuheim, Neuheim).

Weiter haben bestanden: Steiner Tanja, Baar (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug).

Arulchandran Jasikan, Zug (OHW GmbH, Steinhausen). Colacino Giosuè, Zug (Viviva Baar, Baar). Flori Nicola, Baar (Stiftung Maihof Zug, Menzingen). Sylejmani Ramadan, Zug (Gemeinnützige Gesellschaft Zug, Zug).

Note 5,3: Chai Céline, Zug (Casa nova Raumgestaltung AG, Steinhausen).

Weiter hat bestanden: Philipp Adrienne, Zug (Deko Wohnatelier, Cham).

Note 5,4: Birbaumer Noah (mit BM), Neuheim (Jego AG, Hünenberg).

Weiter haben bestanden: Ambühl Ariane, Cham (Stuber Team AG, Rotkreuz). Bähler Noah, Merlischachen (Melk Nigg Architects AG SIA, Zug). Becic Amra, Root (Geozug Ingenieure AG, Baar). Beeler Robin, Goldau (Archetage, Baar). Besmer Dario (mit BM), Oberägeri (Vonplon Architektur AG, Baar). Buchenrieder Xaver, Baar (CSL Partner Architekten AG, Baar). Gillmann Lenny (mit BM), Oberägeri (Mathis + Meier Architekten AG, Oberägeri). Hegglin Alexander, Menzingen (Castiglioni Partner Architekten AG, Zug). Hurni Nico, Rotkreuz (Norag AG, Cham). Ibrahimi Adzere, Goldau (Wismer + Partner AG, Rotkreuz). Kneubühler Marvin, Weggis (Kamm Architekten AG, Zug). Knüsel Janine (mit BM), Rotkreuz (Burkart Architekten AG, Baar). Kryenbühl Stephan, Oberägeri (Laffranchi Architektur AG, Baar). Lütold Florina (mit BM), Steinhausen (Hürlimann + Beck Architekten AG, Walchwil). Mahler Christoph, Unterägeri (Schumacher Architektur AG, Unterägeri). Mastroianni Carlo, Zug (Lukas Fritz + Partner AG, Baar). Meier Sandro, Unterägeri (Architekten B+S, Zug). Nussbaumer Tjark, Alosen (BG Ingenieure und Berater AG, Baar). Perrone Fabio (mit BM), Zug (Gruner Berchtold Eicher AG, Zug). Reichmuth Fabian (mit BM), Hagendorn (Della Casa Group AG, Hünenberg). Rösli Alexa, Sursee (Della Casa Group AG, Hünenberg). Roth Sven (mit BM), Othmarsingen (Schärer + Beck AG, Steinhausen). Schön Kevin, Buchrain (Eichenberger AG, Steinhausen). Seifert Carrion Thore-Johannes, Gisikon (Peter Ott Ingenieurbüro, Steinhausen). Taimako Malimba Mia, Aarau (Schärer + Beck AG, Steinhausen). Thomann Fiona, Unterägeri (CST Architekten AG, Zug). Vogel Nadja, Baar (Hegglin Cozza Architekten AG, Zug). Walker Jan, Stäfa (Hegmaplan AG, Zug). Wicki Diego Yves, Auw (BG Ingenieure und Berater AG, Baar).

Betschart Jörg, Menzingen (Zürcher Holzbau AG, Finstersee). Bonani Joris, Hünenberg See (Xaver Keiser, Zug). Gabriel Simon, Baar (Abt Holzbau AG, Baar). Hegglin Patrick, Finstersee (Zürcher Holzbau AG, Finstersee). Hotz Basil, Baar (Abt Holzbau AG, Baar). Kneubühler Kaj, Knonau (zimmerei frei ag, Hünenberg). Kronauer Martin, Steinhausen (Xaver Keiser, Zug). Meier Lukas, Unterägeri (BHC Holzbau AG, Unterägeri). Müller Constantin, Zug (Hitz Holzbau AG, Neuheim). Müller Florian, Unterägeri (Iten + Henggeler Holzbau AG, Morgarten). Nussbaumer Dominik, Menzingen (Nussbaumer Holzbau AG, Baar). Tschümperlin Lars, Hünenberg (Nussbaumer Holzbau AG, Baar). Wyss Marco, Oberägeri (Hürlimann Holzbau AG, Unterägeri). Zimmermann Samuel, Neuheim (Nussbaumer Holzbau AG, Baar). Zürcher Cornel, Steinhausen (Xaver Keiser, Zug).

Note 5,9: Fischer Laura-Mercédes, Zug (Bildxzug, Zug).

Note 5,5: Afonso Gomes Cristiana, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Traykova Dzhordzhina, Baar (Kantonale Verwaltung, Zug).

Note 5,4: dos Santos Fernandes Melanie, Hochdorf (Bechtle Holding Schweiz AG, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Bernardi Noelia, Baar (ConSol, Baar). Franzè Laura, Baar (Punkto Eltern, Kinder & Jugendliche, Baar). Marchon Joel, Honau (OYM College AG, Cham). Thaçi Xhevaire, Regensdorf (ConSol, Baar).

Note 5,6: Sakotic Anastasia, Zug (Ruth Bosch Fashion, Zug).

Weiter haben bestanden: Ahmadi Jawed, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Rotkreuz). Andrejic David, Zug (Coop Genossenschaft, Zug). Asci Ece, Goldau (Bildungsnetz Zug, Zug). Branca Damiano, Baar (Aldi Suisse AG, Cham). Casarano Loris, Beinwil (Imholz Autohaus AG, Cham). Dervishaj Argjent, Zug (Genossenschaft Migros Luzern, Zug). Dervishaj Donat, Zug (Coop Genossenschaft, Zug). Dos Santos Barreira Stephan, Küssnacht am Rigi (Coop Genossenschaft, Zug). Duleski Adnan, Cham (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Ganz Matteo, Affoltern am Albis (MVP Sports AG, Cham). Hadish Zerisenai, Zug (Coop Genossenschaft, Zug). Hodja Denisa, Unterägeri (Confiseur Bachmann AG, Steinhausen). Kammas Sahel, Cham (Genossenschaft Migros Luzern, Zug). Krasniqi Leandra, Au (Marionnaud Switzerland AG, Zug). Lekaj Venera, Rothenburg (Convinia AG, Cham). Maurer Joel Stephan, Baar (Coop Genossenschaft, Zug). Morina Elmetin, Baar (Coop Genossenschaft, Zug). Nexhipi Esat, Affoltern am Albis (Confiseur Bachmann AG, Steinhausen). Neziri Alban, Steinhausen (Denner AG, Steinhausen). Özdemir Zeliha, Cham (Tschümperlin & Co. AG, Zug). Özer Caner, Emmenbrücke (Ismailoski Trade GmbH, Cham). Rexhepi Erblin, Seewen (Coop Genossenschaft, Zug). Rütsche Cinthia, Baar (World of Jeans Zugerland, Steinhausen). Sevim Oguzhan, Zug (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Simoni Jesika, Ebikon (Convinia AG, Cham).

Note 5,6: Styger Robin, Steinhausen (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen).

Note 5,5: Burkard Giulia, Sins (Ochsner Sport, Zug). Röllin Nadja, Menzingen (Bäckerei Nussbaumer AG, Baar).

Note 5,4: Hegglin Veronika, Menzingen (Café-Konditorei Schlüssel AG, Menzingen). Werder Patricia, Rotkreuz (von Rotz GmbH, Cham).

Note 5,3: Bucher Stefanie, Zug (Bäckerei Hotz Rust AG, Baar). Gospocic Katarina, Baar (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen).

Weiter haben bestanden: Acikalin Umar Can, Au (Ochsner Shoes, Zug). Alonso Rodriguez Nerea, Steinhausen (Bäckerei Nussbaumer AG, Steinhausen). Arlotto Matteo, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Arnautovic Milos, Sins (Hug Retail AG, Rotkreuz). Borbeck Luca, Buttwil (Doodah Im Laubenhof, Zug). Bozhoja Fatlind, Affoltern am Albis (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Bulica Vanessa, Hagendorn (Bildungsnetz Zug, Zug). Cakar Tomislav-Egon, Baar (Coop Genossenschaft, Zug). Cetinkaya Kaan, Neuheim (SFS Group Schweiz AG, Zug). Di Secli Claudia, Zug (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Domancich Luke, Reinach (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Elsasser Noé, Richterswil (Berge Pur Outdoor, Zug). Ettlin Lea, Schachen (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Fischlin Lea, Walchwil (Variantikum AG, Zug). Focic Sanela, Steinhausen (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Forte Alessandro, Cham (Amag Zug, Cham). Gau Chiara, Oberwil (Speck Genuss AG, Zug). Ghorban Zadeh Mahdi, Zürich (Amag Import AG, Cham). Göldi Melina, Langnau am Albis (World of Jeans Zugerland, Steinhausen). Grgic Melani, Rotkreuz (DQ Solutions Data Quest AG, Zug). Idrizaj Albulena, Hedingen (Bäckerei Nussbaumer AG, Steinhausen). Illi Vanessa, Knonau (Bäckerei Nussbaumer AG, Baar). Ismaili Ardi, Baar (Prodega Markt, Rotkreuz). Ivanovic Danijel, Steinhausen (Coop, Unterägeri). Kocev Oliver, Steinhausen (Bildungsnetz Zug, Zug). Kryeziu Dionis, Greppen (Coop City, Zug). Langenegger Nadia, Baar (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Länzlinger Stefanie, Wädenswil (Stöckli Swiss Sports AG, Cham). Lecaj Florentina, Zollikerberg (Bruno Wickart AG, Zug). Luginbühl Sheena Cheyenne, Oberrieden (Swisscom AG, Zug). Mori Zaira, Zug (Volg Detailhandels AG, Oberwil). Mulaj Jetmir, Morgarten (Coop, Unterägeri). Müller Randy Dean, Luzern (Interdiscount, Zug). Music Emir, Emmenbrücke (Franz Carl Weber AG, Zug). Nikollbibaj Kristjan, Arth (Bildungsnetz Zug, Zug). Nussbaumer Jaris, Alosen (Ochsner Sport, Zug). Onorati Lorenzo, Affoltern am Albis (Dipl. Ing. Fust, Steinhausen). Petrovic Nikola, Obfelden (Coop Genossenschaft, Zug). Portmann Rahel, Hünenberg (Dosenbach-Ochsner AG, Steinhausen). Premanathan Yasotha, Zug (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Ramanan Lakshana, Baar (Die Schweizerische Post AG, Zug). Reichmuth Timo, Steinhausen (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Ryhner Joel-Lukas, Zug (Spar Handels AG, Zug). Sabanovic Denis, Hünenberg (Landi Hünenberg, Hünenberg). Sadikovic Sejla, Emmenbrücke (PKZ Men&Women, Zug). Saliu Asibe, Menzingen (C&A Mode Brenninkmeijer & Co., Zug). Sandmeier Stefanie (mit BM), Schafisheim (Doodah Im Laubenhof, Zug). Schöpfer Vanessa Leandra, Cham (Mode Bayard AG, Zug). Sejdiu Endina, Menzingen (Coop, Baar). Selmani Leutrim, Baar (Coop, Baar). Spidalieri Matthew, Rothenburg (Interdiscount, Cham). Stojkovic Anastasija, Ebikon (Genossenschaft Migros Luzern, Zug). Stolz Elias, Rotkreuz (Sunrise UPC GmbH, Zug). Stüssi Patrick, Unterägeri (Köstliches von Haas, Unterägeri). Tosun Eda Nur, Hünenberg See (Beldona AG, Zug). Vasovic Marija, Baar (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Veigas Mata Ricardo, Zürich (Amag Import AG, Cham). Widmer Chiara, Ebertswil (PKZ Men&Women, Zug). Yücel Enes, Steinhausen (Ismailoski Trade GmbH, Cham). Zekiri Ejup, Luzern (Coop, Rotkreuz). Zoebir Shaira Lara, Windisch (Werners Trend GmbH, Zug). Zürcher Vanessa, Schwyz (Otto’s AG, Baar).

Note 5,7: Lehmann Carmen, Baar (ConSol, Baar).

Note 5,3: Sivaruban Thiresa Jenova, Schwyz (Gemeindeverwaltung Unterägeri, Unterägeri).

Weiter haben bestanden: Alge Mats, Jona (Xelog AG, Rotkreuz). Angrisano Alexia, Beinwil (Kantonale Verwaltung, Zug). Arlotto Alyssa, Baar (SKyPRO AG, Cham). Avdullahi Altiona, Baar (Medela AG, Baar). Bala Loreta, Steinhausen (Kantonale Verwaltung, Zug). Buchmann Julian, Zug (Premium Business Center Uptown AG, Zug). Bukvarevic Nadija, Wohlen (Active Communication AG, Steinhausen). Cansiz Elif, Zug (BG Business Group AG, Cham). Cordone Michelle, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Eberle Shayenne, Unterägeri (Hapimag AG, Steinhausen). Ehrler Michelle, Stans (Boost Group AG, Steinhausen). Fetahaj Fiona, Zug (Vitaris AG, Baar). Gabriel Tanja, Ennetbürgen (ConSol, Baar). Galan Rua Ainhoa, Cham (Carl Heusser AG, Cham). Gartmann Selina, Zug (Punkto Eltern, Kinder & Jugendliche, Baar). Gomez Florence, Baar (Berufsabschluss für Erwachsene, Zug). Graf Gian, Meggen (AA Group Financial Consulting AG, Rotkreuz). Grunder Eric, Affoltern am Albis (Aula AG, Cham). Gwerder Shayla, Küssnacht am Rigi (Bildxzug, Zug). Halef Kassandra, Zug (ConSol, Baar). Kieni Lars, Bonaduz (Unita Finanz + Treuhand AG, Zug). Krasniqi Jetlir, Affoltern am Albis (V-Zug AG, Zug). Kurmann Julian, Steinhausen (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Lukic Julia, Goldau (Treuhand von Flüe AG, Zug). Makivic Nikola, Emmenbrücke (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Mebrahtu Yordanos, Baar (PLYFA Schalungen AG, Unterägeri). Michel Jasmin, Menzingen (Stadtverwaltung Zug, Zug). Muco Adelaida, Baden (SDH Consulting GmbH, Hünenberg). Nguyen Juliette Lan Anh, Buchrain (Wickart AG, Zug). Perkola Juliette, Benzenschwil (AZ Direct AG, Cham). Röllin Leonie, Unterägeri (Ackutech AG, Rotkreuz). Saliu Anila, Baar (Amag Import AG, Cham). Steiner Isabella Fernanda, Zug (Einwohnergemeinde Cham, Cham). Tomova Nadia, Baar (redIT Services AG, Zug). Zewengel Silvana, Freienbach (Fidfinvest AG, Zug).

Note 5,7: Kempf Corina, Luzern (Arval (Schweiz) AG, Rotkreuz).

Note 5,5: Bieri Jenny Alexis, Hünenberg See (Bildxzug, Zug). Bossert Janick (mit BM), Cham (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Bühler Sarah (mit BM), Steinhausen (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Nicolò Fabio (mit BM), Zug (Kantonale Verwaltung, Zug).

Note 5,4: Aleksic Ivana (mit BM), Neuheim (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Ineichen Sarah, Sursee (Bildxzug, Zug). Lau Silvan (mit BM), Baar (Bildxzug, Zug). Romano Martina (mit BM), Bonstetten (Alfred Müller AG, Baar).

Note 5,3: Bajic Elin (mit BM), Cham (Bossard AG, Zug). Bosshard Alina (mit BM), Buonas (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Erni Larissa (mit BM), Inwil (Nungesser AG, Rotkreuz). Hürlimann Ariane Sandra (mit BM), Walchwil (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Rösch Leona (mit BM), Ebertswil (BDO AG, Steinhausen). Sonder Kaja Josefina (mit BM), Unterägeri (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Wipfli Janis (mit BM), Steinen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Albrecht Lara, Kappel am Albis (Zuger Kantonalbank, Zug). Allenspach Dario, Herisau (ISS Facility Services AG, Zug). Altintas Fatih (mit BM), Zug (Siemens Schweiz AG, Zug). Alzughbi Ali, Unterägeri (Bildxzug, Zug). Amstutz Gina (mit BM), Rotkreuz (Zgraggen & Partner AG, Rotkreuz). Arnold Jasmin, Cham (Raiffeisenbank Zug, Baar). Aschwanden Luca (mit BM), Baar (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Baumeler Adrian, Steinhausen (Bildxzug, Zug). Benz Sven (mit BM), Menzingen (Partners Group AG, Baar). Berger Jessica, Morgarten (Mobilezone AG, Rotkreuz). Betschart Saskia Martina, Edlibach (Die Mobiliar, Zug). Betz Alexander, Cham (Bildxzug, Zug). Bielmann Juliette (mit BM), Walchwil (Buchhaltungs und Revisions AG, Zug). Bilal Alisa, Baar (Bucher Hydraulics AG, Neuheim). Bingisser Enrico, Baar (Zuger Kantonalbank, Zug). Bislimaj Nehat, Hedingen (V-Zug AG, Zug). Blagojevic Tanja, Zug (Condan Argus AG, Baar). Blattmann Florian, Allenwinden (Einwohnergemeinde Baar, Baar). Blesinger Diana (mit BM), Unterägeri (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Bosnjak Tanja, Villmergen (Amag Import AG, Cham). Brabender Victoria (mit BM), Oberägeri (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Brand Laura Franziska, Birmensdorf (Bildxzug, Zug). Brüniger Sarina, Knonau (Bildxzug, Zug). Buob Nalani, Baar (malabar concept GmbH, Cham). Çambel Bartu (mit BM), Walchwil (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Carlos Alves Lukas, Baar (AXA Versicherungen AG, Steinhausen). Ceccotti Alessandro (mit BM), Muri (Amag Import AG, Cham). Ceka Egzona (mit BM), Unterägeri (UBS AG, Zug). Chaves Casal Vanessa, Baar (UBS AG, Zug). Çiçek Ceyda, Root (FaBa Treuhand GmbH, Rotkreuz). Dabic Julia, Affoltern am Albis (DMB Technics AG, Hünenberg). de Vet Yannick (mit BM), Walchwil (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Defilippi Lionel, Hünenberg See (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Defuns Mia (mit BM), Cham (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Di Berardo Alyssa, Baar (Siemens Schweiz AG, Zug). Diethelm Niklas (mit BM), Zug (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Duss Lyana (mit BM), Zug (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Eakalainathan Akkash, Baar (Bildxzug, Zug). Engel Leonie, Oberrüti (EET Schweiz GmbH, Hünenberg). Enoma Alysha, Unterägeri (Bildxzug, Zug). Erol Enise, Zug (Bildxzug, Zug). Eugster Leon, Hünenberg (Wincasa AG, Zug). Fassbind Tiziano (mit BM), Zug (Credit Suisse (Schweiz) AG, Zug). Filipovic Martin, Zürich (Bossard AG, Zug). Foltyn Maja (mit BM), Affoltern am Albis (Siemens Schweiz AG, Zug). Francis Ezron, Lenzburg (Amag Import AG, Cham). Frei Ann-Catherine, Baar (Bildxzug, Zug). Frey Timo Luca, Hägglingen (Amag Import AG, Cham). Fritsche Jon (mit BM), Baar (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Fuchs Cédric, Rotkreuz (Caminada Treuhand AG Zug, Baar). Furcolo Federica, Eschenz (Bildxzug, Zug). Gabriel Noëmi, Baar (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Gebert Sarah, Cham (Siemens Schweiz AG, Zug). Gehringer Damian, Hünenberg (Xelog AG, Rotkreuz). Gelas Anna-Sophia, Zug (Dialoghotel Eckstein, Baar). Giger Louis Michel, Oberengstringen (Gidor SA, Baar). Giger Moritz, Muri (Amag Import AG, Cham). Glanz Annika, Abtwil (Die Schweizerische Post AG, Zug). Godanci Rinesa (mit BM), Zug (Kantonale Verwaltung, Zug). Gross Nico, Pontresina (Bildxzug, Zug). Hächler Luc, Hedingen (Schiller AG, Baar). Haist Gian (mit BM), Rotkreuz (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Han Robin Silvan Berde, Baar (Bildxzug, Zug). Hauck Dennis (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Hauser Miro, Ebertswil (Hegglin Group AG, Steinhausen). Hegglin Elina, Hünenberg (Odlo International AG, Hünenberg). Hegglin Iwan, Cham (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Heldman Alexander (mit BM), Zug (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Hess Nora, Unterägeri (Bildxzug, Zug). Hesseling Alex, Steinhausen (Medela AG, Baar). Hodzic Nejra, Baar (Nungesser AG, Rotkreuz). Hofer Valentin, Steinhausen (Bildxzug, Zug). Hoyer Jasmine, Zug (Credit Suisse (Schweiz) AG, Zug). Huber Alexander, Rotkreuz (AMC International, Rotkreuz). Hug Brandon, Zug (Mobilezone AG, Rotkreuz). Hürlimann Pascal Adrian (mit BM), Buonas (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Ioanna Loris, Risch (Gemeindeverwaltung Risch, Rotkreuz). Iten Iris, Zug (Stadtverwaltung Zug, Zug). Jakaj Adrian, Baar (Medela AG, Baar). Jankovic Boban, Zug (Verit Immobilien AG, Baar). Jeganathan Shajeev, Altendorf (Bechtle Schweiz AG, Rotkreuz). Kadriji Sara (mit BM), Zug (UBS AG, Zug). Kaiser Noël (mit BM), Rotkreuz (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Kälin Leonie, Zug (Ausgleichskasse Zug, Zug). Kapánek David, Zug (Bildxzug, Zug). Karrica Diana, Sins (VCW Versicherungs-Treuhand AG, Hünenberg). Karrica Nikson, Sins (Infinigate (Schweiz) AG, Rotkreuz). Kauer Sybil, Holzhäusern (V-Zug AG, Zug). Kaufmann Rémy, Hünenberg See (BASF Intertrade AG, Zug). Keiser Laura (mit BM), Oberägeri (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Kieffer Leonard August (mit BM), Thalwil (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Kojic Milica (mit BM), Zug (Zuger Kantonalbank, Zug). Kotoric Nejra, Zug (Einwohnergemeinde Neuheim, Neuheim). Krummenacher Désirée, Sins (Stadtverwaltung Zug, Zug). Kukeli Lorentina (mit BM), Cham (Zuger Kantonalbank, Zug). Lang Sophia (mit BM), Morgarten (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Latka Janina, Unterägeri (Triaplus AG, Klinik Zugersee, Oberwil). Layer Michael James, Erlenbach (Bildxzug, Zug). Lehmann Lars, Unterägeri (Fineac Treuhand Zug AG, Zug). Leu Serin, Cham (Sefid Treuhand AG, Cham). Maestri Fabian, Knonau (Amag Import AG, Cham). Mahajan Kashish, Baar (UBS AG, Zug). Mahler Tanja, Unterägeri (Regimo Zug AG, Zug). Malenovic Nevena, Baar (CSS Versicherung, Zug). Maliqi Arber, Goldau (Coloplast AG, Rotkreuz). Maric Mia (mit BM), Neuheim (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Marti Siri (mit BM), Steinhausen (Kantonale Verwaltung, Zug). Martin Liam, Steinhausen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Matias Renato, Zürich (Bossard AG, Zug). Matic Nikolina (mit BM), Cham (Zuger Kantonalbank, Zug). Mebrahtu Kisanet, Baar (Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel, Unterägeri). Mehila Ahmed (mit BM), Unterägeri (Swiss Prime International AG, Zug). Mehr Ganesh, Steinhausen (Raiffeisenbank Cham-Steinhausen, Cham). Meier Patrik, Neuheim (V-Zug AG, Zug). Meier Till, Unterägeri (ZVB Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug). Merz Jana, Unterägeri (Kantonale Verwaltung, Zug). Molinari Fabienne-Monique, Oberägeri (Klinik Adelheid AG, Unterägeri). Moos Simone Aurora, Zug (Bildxzug, Zug). Müller Colin, Baar (Credit Suisse (Schweiz) AG, Zug). Müller Jenny (mit BM), Steinhausen (Bossard AG, Zug). Murali Saajithan, Glattfelden (Amag Import AG, Cham). Nussbaumer Arno, Brunnen (Landis Bau AG, Zug). Nussbaumer Patrick, Cham (Welcome Immobilien AG, Zug). Osmanbasic Sejla, Cham (Renggli AG, Rotkreuz). Otero Juan Emilio (mit BM), Steinhausen (Siemens Schweiz AG, Zug). Pantelic Nikita (mit BM), Zug (Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen). Plantinga Rick, Steinhausen (Zuger Kantonalbank, Zug). Prekaj Noemi, Zug (Sonnenberg Heilpäd. Schul- und Beratungszentrum, Baar). Prochnow Maya Lena, Kilchberg (Bildxzug, Zug). Rajan Nirosh, Menzingen (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Rechi Labinot (mit BM), Allenwinden (Hapimag AG, Steinhausen). Renggli Manuela, Unterägeri (Camfil AG, Unterägeri). Rexhepi Arzije, Zug (Zuger Kantonalbank, Zug). Rhyner Melanie, Knonau (Gemeinde Steinhausen, Steinhausen). Richner Nico, Steinhausen (Bechtle Holding Schweiz AG, Rotkreuz). Rohdewald Tabea (mit BM), Oberwil (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Rötheli Lucas, Steinhausen (Genossenschaft Migros Luzern, Rotkreuz). Sabanovic Ajla, Menzingen (Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen). Schildknecht Mauro (mit BM), Holzhäusern (Zuger Kantonalbank, Zug). Schlumpf Luana, Hünenberg (SodaStream (Switzerland) GmbH, Hünenberg). Schwarzentruber Luca, Root (Raiffeisenbank Risch-Rotkreuz, Rotkreuz). Schweiger Bastian, Obfelden (GLA United GmbH, Baar). Sennikov Semen (mit BM), Zug (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Sermaxhaj Lorina, Oberägeri (abona Treuhand AG, Unterägeri). Sidler Andrea Flavia, Ottenbach (Kantonale Verwaltung, Zug). Sidler Dario, Immensee (BDO AG, Steinhausen). Speerli Anna Lena, Oberägeri (Bossard AG, Zug). Stäubli Martin (mit BM), Oberwil (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Stettler Jonas, Baar (Kantonale Verwaltung, Zug). Stuber Aileen, Rotkreuz (a&o kreston ag, Baar). Stutz Daniel, Hagendorn (Raiffeisenbank Cham-Steinhausen, Cham). Sudhoff Patrick (mit BM), Immensee (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Suta Leo, Zug (Odlo International AG, Hünenberg). Suter Michelle (mit BM), Unterägeri (Einwohnergemeinde Oberägeri, Oberägeri). Tauss Björn, Oberarth (Bechtle Holding Schweiz AG, Rotkreuz). Thumiger Luana Joy, Rotkreuz (TUI Suisse, Zug). Tobler Levin, Steinhausen (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Tobler Patrice (mit BM), Hünenberg (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Tomaic Gabriel, Knonau (Lakeside Business Center AG, Zug). Trabold Nick, Oberarth (Bildxzug, Zug). Trinkler Leonie, Rotkreuz (Gemeindeverwaltung Risch, Rotkreuz). Twigt Daniel, Walchwil (Mobility Genossenschaft, Rotkreuz). Ulrich Joël, Rotkreuz (STS Immobilien AG, Rotkreuz). Urech Leandros Ioannis, Luzern (Bildxzug, Zug). Uster Nina Sophia Andrea, Unterägeri (Bildxzug, Zug). Veliju Diellza, Baar (Bildxzug, Zug). Vuksanovic Lazar, Goldau (Bachmann & Partner AG, Zug). Weber Simon (mit BM), Hünenberg See (Partners Group AG, Baar). Weinhofer Sabrina, Hünenberg (Medela AG, Baar). Wigger Arno, Neuheim (SHA SeminarHotel AG, Unterägeri). Winiger Lars, Oberägeri (Wadsack Zug AG, Zug). Wismer Nina, Hünenberg See (Mobilezone AG, Rotkreuz). Wyss Giulia Alicia, Steinhausen (Kantonale Verwaltung, Zug). Zehnder Niels, Mettmenstetten (AXA Versicherungen AG, Steinhausen). Zehnder Sari, Steinhausen (Siemens Schweiz AG, Zug). Zgraggen Gian-Luca, Oberägeri (UBS AG, Zug). Zhuta Mendime, Baar (Einwohnergemeinde Baar, Baar). Zurbrügg Jennifer (mit BM), Baar (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug).

Ammann Dominik, Baar. Bähler Marcel Georges, Hünenberg. Burkart Dario Patrik Pirmin, Cham. Casco Camillo, Hünenberg See. Casillo Alec Tim, Steinhausen. Chabthaisong Suphavadee, Baar. Dalic Pere, Steinhausen. Doyle Jamie Joseph, Cham. Falulur Rahman Fahman, Rotkreuz. Fleischmann Pascal, Steinhausen. Gasser Nico Josef, Steinhausen. Glaab Michael, Zug. Groenveld Max, Meierskappel. Gunasekaram Jason, Zug. Hanke Severin Gerard, Unterägeri. Hanno Namrud, Seewen SZ. Hürlimann Mario, Baar. Ilic Aleksandra, Rotkreuz. Isele Max Atto Karl, Zug. Iten Lino Leroy, Zug. Jovanovic Nenad, Menzingen. Kälin Nicolas, Baar. Kere Issouf, Hünenberg. Klessascheck Florian, Arth. Mc Donald Kieran Michael, Oberwil b. Zug. Raud Malena Irene, Baar. Rusiti Faik, Zug. Rust Devin, Baar. Salihi Arton, Zug. Sannemann Dominique, Steinhausen. Sarbach Sven, Steinhausen. Schenkel Leonie Anna, Oberägeri. Schillig Raphael Emanuel, Oberägeri. Schmid Tim, Küssnacht am Rigi. Schön Christian, Arth. Schwerzmann Patrick, Hünenberg. Segura Amador Andrin, Zug. Speerli Alexander Gregor, Oberägeri. Stadlin Remo, Zug. Staub Gino, Cham. Studiger Ivo, Ibach. Styger Ramon, Steinen. Suma Clara Calista, Hünenberg. Tännler Andrin, Steinhausen. von Euw Cyrill Luca, Cham. Wey Fabian, Zug. Widmer Andrin, Steinhausen. Windlin Jakob Seraphin, Zug. Zimmermann Tim, Neuheim.

Ambühl Vivien Olivia, Baar. Barmettler Andrea, Aettenschwil. Berglas Jonas, Steinhausen. Bill Virginia, Zug. Blättler Nadia, Cham. Bulliqi Behxhet, Hünenberg. Christmann Livia Gabriela, Steinhausen. De Silva Nataya Jamie, Rotkreuz. Dettling Silvia, Lauerz. Dünnenberger Lena, Baar. Fankhauser Melanie, Steinhausen. Fruci Laura, Zug. Fuchs Mirjam Melina, Steinhausen. Grob Elina, Cham. Guerra Joan Julen, Baar. Heinzer Selina, Goldau. Hotz Alessa Silvana, Baar. Hunkeler Alina Chiara, Rotkreuz. Kammermann Natascha, Widen. Lobsiger Ariane, Hünenberg See. Locatelli Dario Daniele, Steinhausen. Mäsing Sarah, Brunnen. Müller Lara, Meierskappel. Mutlu Shirin Jane, Cham. Riedmann Tim, Unterägeri. Rusan Valentina, Zug. Rust Livia, Walchwil. Sadikovic Amina, Steinhausen. Sauter Cedric, Cham. Schälchli Andri, Oberägeri. Scheidegger Medea, Auw. Schibig Antoinette, Ibach. Schmidlin Samira, Unterägeri. Schnüriger Leonie, Lauerz. Schnurrenberger Alena, Zug. Schnurrenberger Lara, Zug. Soldner Olivia Alessia, Oberägeri. Staub Lara Irina, Edlibach. Stuber Philipp, Hünenberg. Stüssi Melanie Susan, Baar. Theiler Naomi, Allenwinden. Urbano Miranda Leyre, Baar. Uster Sarah Magdalena Beatrice, Unterägeri. Villiger Janine, Auw. von Bergen Sabrina, Steinhausen. Wiederkehr Jana, Arth. Windlin Charlotte, Zug. Zellweger Andrea Marcello, Zug.

Agudelo Londono Christian Maria, Baar. Beyeler Amanda, Cham. Billinger Leon Claude, Cham. Bischofberger Jasmin, Baar. Bösiger Vivien, Zug. Bremmohan Braveen, Unterägeri. Cummins Calvin, Steinhausen. D’Urso Céline, Zug. Ettlin Ronja, Auw. Ferreira Espinho Ana Isa, Oberägeri. Frey Fiona, Zug. Gügler Morris George, Rotkreuz. Huwiler Mike, Rotkreuz. Körner Michelle, Menzingen. Lehnis Nadine, Hünenberg See. Mangos Finn, Oberägeri. Meier Ryan, Neuheim. Nägeli Aurora Fabia, Walchwil. Noaman Sharif, Baar. Omerovic Ajla, Sins. Schüpfer Lars, Steinhausen. Shrum Nadine, Steinhausen. Spahic Din, Baar. Steitz Maximilian, Zug. Stocker Lynn, Hünenberg See. Varatharajan Sathusan, Baar. Villiger Fabiano, Auw. Wälchli Laurin, Hünenberg See. Weber Tim, Walchwil. Zemp Fabienne, Oberrüti.

Büeler Nicole, Arth. Kotoric Belma, Rotkreuz. Lischer Fabienne, Küssnacht am Rigi. Müller Fabienne, Unterägeri. Öztürk Dilara, Baar. Ramovic Amina, Zug. Suter Nadja, Cham. Suter Nicole, Kappel am Albis. Truttmann Nora, Goldau. Zulli Matteo, Küssnacht am Rigi.

