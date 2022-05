Bibliothek Baar lädt zum nationalen Vorlesetag

Aktion Nationaler Vorlese-Tag: Auch die Bibliothek Baar macht mit Der Schweizer Vorlesetag zeigt auf, wie wertvoll und schön es sein kann, einander Geschichten vorzulesen. In Baar wird mehrsprachig vorgelesen. 16.05.2022, 17.00 Uhr

Zum fünften Mal wird kommende Woche der Schweizer Vorlesetag durchgeführt. Es ist ein jährlich stattfindender Aktionstag des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM), der aufzeigen will, wie wichtig und schön Vorlesen ist.

Regelmässiges Vorlesen schaffe nicht nur Nähe, sondern unterstützte Kinder auch in ihrer Entwicklung, notiert das SIKJM. Kinder, denen täglich vorgelesen werde, hätten einen grösseren Wortschatz, und sie lernten leichter lesen und schreiben.

In Baar wird der Vorlesetag mehrsprachig abgehalten

Auch die Bibliothek Baar ist wieder mit dabei, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Dieses Jahr laden die Verantwortlichen in Zusammenarbeit mit dem Projekt «Schenk mir eine Geschichte» Kinder und ihre Eltern zu Geschichten in verschiedenen Sprachen ein. Diverse Leseanimatorinnen aus Baar erzählen in ihrer Muttersprache aus Bilderbüchern auf Deutsch, Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, Spanisch, Mandarin, Tamilisch und Türkisch.

«Wir möchten mit dieser Veranstaltung den fremdsprachigen Familien auch unser Angebot als Bibliothek sowie das oben erwähnte Projekt ‹Schenk mir eine Geschichte› für Kinder im Vorschulalter näherbringen», sagt Irene Weibel, Leiterin Bibliothek Baar.

Vorlesetag am Mittwoch, 18. Mai, ab 10 Uhr. Der Flyer mit den Details zum Programm und dem genauen Zeitplan, wann in welcher Sprache gelesen wird, ist unter www.bibliothek-baar.ch einsehbar. (fae)