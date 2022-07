Nationalfeiertag Dieses Jahr ohne Einschränkungen: So feiern die Zuger Gemeinden den 1. August Wer offeriert wann einen Apéro? Wann hält wer eine Ansprache? Die Antworten dazu finden Sie in unserer Übersicht. Fabian Gubser Jetzt kommentieren 29.07.2022, 11.00 Uhr

Inhaltsverzeichnis Baar

Cham

Hünenberg

Menzingen

Neuheim

Oberägeri

Risch

Steinhausen

Unterägeri

Walchwil

Zug

Der 1. August wird von 11.15 Uhr auf dem Schulhausplatz Marktgasse gefeiert. Bei schlechtem Wetter weicht man auf den Gemeindesaal aus. Zum Festbeginn offeriert die Gemeinde einen Apéro, umrahmt mit ukrainischer Kultur-, Musik- und Tanzunterhaltung. Ab 11.30 Uhr beginnt der Festbetrieb mit Älplermagronen, Apfelmus und Grilladen, dazu spielt die Kapelle Gupfbuebä. Regierungsrätin Silvia Thalmann-Gut hält um 12.30 Uhr die Festrede.

Anschliessend spielt die Feldmusik Baar die Nationalhymne sowie ein Platzkonzert. Von 13.30 Uhr bis Festende geht der Festbetrieb weiter, die Gupfbuebä spielen ein weiteres Mal auf. Für Kinder sind diverse Attraktionen organisiert: der «Kikoclown», eine Hüpfburg und Spiele der Ludothek Baar. Die Festwirtschaft wird geführt von der Trachtengruppe Baar.

Die Chamerinnen und Chamer versammeln sich zum Nationalfeiertag im Hirsgarten. Ab 17 Uhr betreibt die Guggemusig Holdriofäger eine Festwirtschaft. Die Zuger Band Next Train Home unterhält die Anwesenden ab 18 Uhr. Die Abendmesse in der Kirche St.Jakob findet um 19 Uhr statt. Um 20 Uhr läuten die Glocken in allen Kirchen, bevor um 20.15 Uhr die Musikgesellschaft Cham ein Konzert spielt.

Das Chomer-Lied wird um 20.45 Uhr angestimmt. Die Festansprache hält das Chamer Zunftweib Christine Blättler – anschliessend wird zusammen die Nationalhymne gesungen, unterstützt durch die Musikgesellschaft Cham. Zum Abschluss wird um 21.30 Uhr das Augustfeuer entfacht. Es wird gebeten, während der Bundesfeier kein Feuerwerk zu zünden.

Die Bundesfeier findet auf dem Dorfplatz statt. Von 17.30 bis 19 Uhr besteht die Möglichkeit zur kostenlosen Kutschenfahrt. Ab 18 Uhr gibt es Znacht sowie Attraktionen für Kinder und ein Zwischenspiel des Alphornduos Wicki/Boog. Ab 19.30 Uhr spielt die Musikgesellschaft Hünenberg auf.

Um 19.45 Uhr wird ein Anerkennungspreis an den Lindenpark «Wohnen im Alter» verliehen. Um 20.10 Uhr spricht Buchautor Werner Gretener über seine Gedanken zur Bundesfeier. Ein Konzert der Musikgesellschaft mitsamt Landeshymne rundet das offizielle Programm ab. Die Besucher werden gebeten, kein Feuerwerk zu zünden.

Auf der Schützenmatt offeriert die Gemeinde ab 18.30 Uhr einen Apéro. Um 19 Uhr beginnt die offizielle Bundesfeier mit einer Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten Andreas Etter. Es folgen eine Darbietung der Kindertrachtentanzgruppe, eine Festansprache von Elisa Simi Mühlemann und musikalische Unterhaltung durch die Ägeritaler Turboörgeler. Es gibt Festbetrieb mit Risotto und Grill.

Auch dieses Jahr lädt der organisierende Billard und Bar Verein an zwei Abenden auf den Josefsgütsch. Am Sonntag ab 17 Uhr zur «Vorfeier», am Montag zur Bundesfeier mitsamt Höhenfeuer. Es herrscht Barbetrieb, ausserdem ist eine Feuerstelle vorhanden. Das Essen muss mitgebracht werden. Ein Bereich, in dem Feuerwerk gezündet werden darf, ist ausgewiesen.

Hier findet die Bundesfeier ab 18 Uhr in der Festhütte Morgarten statt. Zum Auftakt spielt die Harmoniemusik Oberägeri. Um 18.30 Uhr wird, nach einem Grusswort des Gemeinderats Beat Strebel, die Landeshymne gesungen.

Nach dem offerierten Nachtessen liest die bekannte Märchenerzählerin Jolanda Steiner vor. Mit Sagen aus der Schweiz soll sie sowohl Jung als auch Alt ansprechen. Für den musikalischen Rahmen sorgt das Alphornduo Albert und Peter Henggeler. Um 20.30 Uhr spielen zudem die Gupfbuebä auf. Der letzte Bus von Morgarten nach Oberägeri fährt um 22.15 Uhr.

Um 17 Uhr beginnt die Feier auf dem Festplatz beim Sportpark. Gemeinde und Bürgergemeinde offerieren einen Apéro, musikalisch begleitet durch die Ländlerformation Raphael Fuchs und Co. Ab 19 Uhr beginnt die Festwirtschaft, umrahmt vom Duo Erwin & Urs. Der Lampionumzug startet um 22 Uhr. Das Feuerwerk mit anschliessendem Anzünden des 1.-August-Kleinfeuers findet um 22.30 Uhr statt. Der Anlass endet um 1 Uhr. Es darf kein privates Feuerwerk mitgebracht und gezündet werden.

Hier hält man es gewohnt übersichtlich: Die Gemeinde führt von 9 bis 13 Uhr bei jeder Witterung einen kostenpflichtigen Brunch auf dem Dorfplatz durch. Erwachsene zahlen 15 Franken, Kinder von 6 bis 12 Jahren einen Franken pro Altersjahr. Die «Zuger Bürinne» bieten ein reichhaltiges Buffet an, die Musikgesellschaft Steinhausen sorgt für Unterhaltung, für Kinder stellt das Ludothek-Team eine Spielecke zur Verfügung. Anmeldungen sind bis zum 28. Juli an augustbrunch@steinhausen.ch zu richten.

Die Gemeinde feiert den 1. August im Birkenwäldli. Dort offeriert sie von 18.30 bis 20 Uhr einen Risotto. Um 19.15 Uhr spielen die Tambouren und die Feldmusik Unterägeri, bevor Gemeindeschreiber Peter Lüönd die Anwesenden um 20.15 Uhr begrüsst.

Es folgt eine Rede von Dominique Iten, Schweizer Radiojournalist, Redaktor und Musiker. Ab 21 Uhr musiziert das Cigar-Quartett Ägerital. Um 21.45 Uhr versammeln sich die Kinder beim «Haus am See» für einen Lampionumzug. Alle Kinder, die mit einem Lampion am Umzug teilnehmen, erhalten eine Wurst mit Brot.

Vor dem eigentlichen Festanlass findet in der katholischen Pfarrkirche um 17.30 Uhr ein «Gottesdienst für die Heimat» statt. Ab 18.30 Uhr eröffnet das Trio Cornelia und Claudia auf dem Pausenplatz des Schulhauses Oeltrotten die Bundesfeier. Bis 19.30 Uhr offeriert die Gemeinde einen Apéro, um 19 Uhr startet der Grillplausch. Nach dem Glockengeläute um 20 Uhr spielen die Bärgtrychler auf, gefolgt von der Alphorngruppe Echo vom Bärenegg und der Trachtentanzgruppe Walchwil.

Um 20.55 Uhr hält Regierungsrat Florian Weber eine Ansprache. Weiter geht es mit musikalischen Darbietungen vom Jodlerklub Edelweiss und der Musikgesellschaft Walchwil, bevor vor dem Festende um Mitternacht nochmals die genannte Alphorngruppe und das erwähnte Trio auftreten. Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. Auf dem Schulhausareal gilt Feuerwerksverbot.

Prost! Letztes Jahr am 1. August auf dem Schulhausplatz in Walchwil. Bild: Stefan Kaiser

Auf dem Landsgemeindeplatz kann man sich ab 13 Uhr kulinarisch verpflegen – unter anderem mit Fleisch vom Grill, Älplermagronen oder Fischchnusperli. Um 13.15 Uhr und 14.15 Uhr spielt die Formation Schäbyschigg, um 15 Uhr die Zuger Alphornbläser in Grossformation mit Fahnenschwingern, um 15.25 Uhr der Jodlerklub vom Ägerital und um 16 Uhr das Trio Samuel Rohrer.

Mit Fahnen und Alphörnern: Die Bundesfeier der Stadt Zug auf dem Landsgemeindeplatz im vergangenen Jahr. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Die Festrede hält der Herzchirurg Thierry Carrel, der gegenwärtig am Universitätsspital in Zürich tätig ist. Es folgt das Singen der Landeshymne um 16.50 Uhr, bevor nochmals das genannte Trio um 17 Uhr aufspielt. Es moderiert Renya Heinrich von Zug Tourismus. Ausserdem führen verschiedene Institutionen und Gebäude der Stadt Zug ihren Tag der offenen Türe durch.

Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

