Leserbrief Nato Mitgliedschaft der Schweiz wäre ein Fehler Gedanken zur Neutralität der Schweiz 15.06.2022

Die Neutralität sei den Erfordernissen der Zeit nicht mehr gewachsen, so die Meinung einiger ihrer Kritiker vornehmlich aus dem grün linken Lager, welche auch eine Nato Mitgliedschaft nicht mehr Explizit ausschliessen, oder sich gar für eine solche aussprechen. Mit der Neutralität ist die Schweiz bislang gut gefahren.

Ohne neutrale Haltung während der beiden Weltkriege gäbe es die Schweiz in der Form kaum mehr. Gleichwohl – die Zeiten, und damit auch die strategische Gemengelage, haben sich grundlegend geändert wie das Beitrittsgesuch Finnlands und Schwedens in die westliche Militärallianz verdeutlicht. Diese Nato allerdings hat sich längst von ihrer ursprünglich rein defensiven Doktrin verabschiedet und avancierte in den letzten paar Jahrzehnten zu einem Bündnis, das inzwischen weit jenseits seiner eigentlichen Grenzen agiert.

Eine Schweizer Nato Mitgliedschaft würde sich dereinst als fatalen Fehler erweisen, und gekoppelt an einen EU Beitritt für die politische Integrität der Schweiz ebenso verhängnisvoll auswirken. Zudem birgt eine Aufgabe der Neutralität die Gefahr in sich, den Zusammenhalt des Landes in Frage zu stellen, ist doch die Schweiz gerade auch aufgrund ihrer sprachkulturellen Unterschiede auf eine neutrale Position zwischen möglichen Konfliktparteien angewiesen.

Diesbezüglich durchlief die auf dem Wiener Kongress 1815 ausgehandelte Neutralität wiederholt auch schwierige Phasen. So wurde sie durch die Wahl des für seine deutschfreundliche Haltung bekannten Ulrich Wille zum General im ersten Weltkrieg zur Disposition gestellt.

Otto Rölli, Menzingen