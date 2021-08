Extreme Niederschläge machen Pilze ungeniessbar: Saisonprognose

Natur Extreme Niederschläge machen Pilze ungeniessbar: So sehen die Prognosen für die Sammelsaison aus Was ist an der Volksweisheit dran, dass Pilze bei zunehmender Feuchtigkeit besonders gut wachsen? Der Co-Präsident des Zuger Pilzvereins Chris Weingartner gibt Auskunft. Sina Engl und Vanessa Varisco 10.08.2021, 05.00 Uhr

Beim Pilzsammeln ist Vorsicht geboten: Ein Besuch bei der Kontrollstelle empfiehlt sich deshalb. Archivbild: Stefan Kaiser

Volksweisheit: Bei genügend Feuchtigkeit schiessen die Pilze wortwörtlich aus dem Boden. Der Sommer war feucht bis nass, also müssten Pilze eigentlich ideale Bedingungen gehabt haben. Realitätscheck: Na ja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Gemäss dem Co-Präsidenten des Zuger Pilzvereins Chris Weingartner ist eine durchschnittliche Pilzsaison zu erwarten. Start der Sammlerei ist Anfang August, richtig Saison ist aber erst ab Mitte Monat. Schon seit letztem Montag ist aber die kantonale Pilzkontrollstelle abends geöffnet.



Chris Weingartner.

Bild: Stefan Kaiser

Eine Saison vorherzusagen, ist nur schwer möglich, sagt Chris Weingartner dazu: «Ob es jedoch ein gutes Pilz-Jahr wird oder nicht, ist eher zyklisch begründet – selbst die Wissenschaft kann dies nicht endgültig erklären, da dies nicht ausschliesslich von der Feuchtigkeit abhängt.» Insbesondere die Röhrlinge waren bislang eher schwach vertreten, anders sehe es zum Beispiel bei den Eierschwämmen aus.



Pilze sind jedoch durchaus teilweise von der Witterung abhängig, wie der Fachmann weiter ausführt: Grundsätzlich sei es so, dass extreme Feuchtigkeit oder Trockenheit den Pilzen – wie auch den Pflanzen und Tieren – natürlich schaden kann. Unter extremen Niederschlägen leidet die Gaumenfreude: Bei sehr nasser Witterung können Pilze schwammig und damit ungeniessbar werden.

Wegen besagter Volksweisheit, dass Feuchtigkeit mehr Pilze wachsen lässt, und dem anhaltend schlechten Wetter sind mehr Menschen geneigt zu sammeln. Doch nicht nur das Wetter sorgt für häufigere Begehungen des Waldes, weiss Weingartner:

«Bereits im letzten Jahr waren wegen der Pandemie und der ausgefallenen (Ausland-) Aktivitäten deutlich mehr Leute in den Wäldern unterwegs.»

Grundkenntnis sollte Voraussetzung sein

Zum Verzehr geeignet sind nicht alle Pilze. Was gilt es also zu beachten, wenn gesammelt wird? Dem Pilzverein ist es ein Anliegen, dass Sammler eine Grundkenntnis über das Sammeln und die wichtigsten Arten haben – am besten noch bevor sie sich in den Wald aufmachen. Denn: «Wir stellen leider fest, dass auf der Pilzkontrolle immer wieder sackweise ungeniessbare oder gar giftige Pilze vorgelegt werden.»

Wissen zum Thema findet sich in Fachliteratur. Auch der Besuch eines öffentlichen Bestimmungsabends bietet Aufklärung. Von digitalen Lösungen wie Pilzbestimmungs-Apps, die in letzter Zeit angepriesen würden, hält Chris Weingartner wenig. Jene seinen «in vielen Fällen leider untauglich». Zudem: «Die Apps können keine Sicherheit garantieren, da mit ihnen nur das Aussehen beurteilt wird – dies ist jedoch nur ein Indikator bei der Bestimmung.»

Der Pilzverein Zug und Umgebung organisiert Bestimmungsabende. Bild: Maria Schmid (Zug, 16. September 2019)

Die Kontrolleure auf der kantonalen Stelle untersuchen zudem die Sporen und den Geruch. Deshalb rät der Experte, alle von Laien gesammelten Exemplare dringend bei der Stelle kostenlos kontrollieren zu lassen. Eine Faustregel, an der sich giftige Pilze erkennen liessen, gibt es nicht. Wie Chris Weingartner ausführt, sind aber ein Grossteil der 10'000 schweizweit bekannten Pilzsorten ungeniessbar und einige tödlich giftig.

Die Kontrollstelle ist vom 2. August bis zum 30. Oktober geöffnet und befindet sich an der Göblistrasse 7 in der Stadt Zug. Öffnungszeiten: Montag: 18.30 bis 20 Uhr;

Mittwoch: 18.30 bis 20 Uhr; Samstag: 17 bis 19 Uhr.