Rücksichtsloses Verhalten im Wald - Kanton reagiert mit Anzeige

Natur Gutschwald als Motorradpiste missbraucht: Amt für Wald und Wild reicht Anzeige gegen unbekannt ein Gemäss den zuständigen Behörden mehren sich die Meldungen aus der Bevölkerung über rücksichtsloses Benehmen im Wald. In einem Fall wird das Amt nun aktiv. 01.02.2022, 14.52 Uhr

Die Spuren sind klar erkennbar. Signalisation und Absperrung im Naturschutzgebiet Gutschwald wurden missachtet. Bild: PD

Sensibilisierungskampagnen, Absperrungen und wiederholten Aufrufen zur Rücksicht auf Flora und Fauna zum Trotz: Auch in den Wäldern im Kanton Zug gibt es immer wieder Fälle von rücksichtslosem Verhalten und bewusster Missachtung von Hinweisen und Regeln. Diese Feststellung macht laut Mitteilung der kantonalen Direktion des Innern nicht nur der Forstdienst, sondern bestätigen vermehrte Rückmeldungen aus der Bevölkerung.

Ein mit Fotomaterial dokumentierter Fall erreichte das Amt für Wald und Wild am Wochenende. Er zeigt tief in Schnee und Boden gefräste Motorradspuren im Gutschwald. Der Wald wurde nicht zum ersten Mal als Motorradpiste missbraucht. Das Amt reagiert mit einer Anzeige gegen Unbekannt. «Solche Vorkommnisse sind stossend und sollen nicht folgenlos bleiben», wird Martin Ziegler, Leiter des Amts für Wald und Wild, zitiert. Denn der Wald soll als ruhiger Erholungsraum erhalten bleiben. Solche Aktionen seien für alle kontraproduktiv, dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die allermeisten Waldbesucher gegenüber der Natur, dem Grundeigentum und den anderen Nutzergruppen respektvoll verhalten, so Ziegler. (rh)