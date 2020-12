Natur Mehr als nur ein Ort zum Joggen und Grillieren: Neue Zuger Broschüre über den Wald Der Wald bietet Schutz vor Naturgefahren, dient der Holznutzung, ist Lebensraum für Flora und Fauna und leistet einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität. Ein neuer Leporello enthält aktuelle Zahlen, Statistiken, Fotos sowie Informationen, nennt die Akteure und zeigt auf, wie viel Arbeit im Ökosystem Wald geleistet wird. 17.12.2020, 11.45 Uhr

Das Titelbild der neuen Broschüre. Bild: PD

(rh) Der Zuger Wald produziert pro Jahr nicht nur 68’000 Kubikmeter des klimafreundlichen Rohstoffs Holz, sondern leistet auf zwei Drittel der Waldflächen auch einen besonderen Beitrag für die Öffentlichkeit. Er bietet Schutz vor Naturgefahren, ist Lebensraum für Pflanzen und Tiere, wichtig für die Biodiversität, bietet Erholungssuchenden Raum und Ruhe und darf für Freizeitaktivitäten aller Art genutzt werden.

Dass der Wald diese vielfältigen Aufgaben aber nur dank verantwortungsvollen Waldeigentümern, soliden Forstbetrieben und einem angemessenen Beitragswesen des Kantons Zug erfüllen kann, zeigt die neue Broschüre des Amtes für Wald und Wild.

Wald geniesst hohen gesetzlichen Schutz

Regierungsrat Andreas Hostettler wird in einer Medienmitteilung wie folgt zitiert: «Mit der Broschüre wollen wir Zusammenhänge aufzeigen und den Leuten klar machen, dass ein stabiler und gesunder Wald mit viel Arbeit und Fachwissen verbunden ist. Zudem möchten wir die Bevölkerung dafür sensibilisieren, dass der Wald ein komplexes Ökosystem ist.» Er trägt zum Klimaschutz bei, indem er Kohlenstoff bindet und das Mikroklima reguliert. Zudem ist er ein wichtiger Wasserspeicher.

Mit dem seit 1907 im Schweizerischen Zivilgesetzbuch verankerten Recht, den Wald frei zu betreten, ist laut Hostettler auch eine Verantwortung verbunden: dem Wald als Lebensraum Sorge zu tragen und ihm mit dem gebotenen Respekt zu begegnen. Martin Ziegler, Leiter Amt für Wald und Wild, ergänzt: «Der Wald geniesst einen hohen gesetzlichen Schutz. Dieser muss aufrechterhalten und umgesetzt werden.»

Bevölkerungswachstum führt zu Druck auf die Wälder

Auch das grosse Bevölkerungswachstum im Kanton Zug geht nicht spurlos am Zuger Wald vorbei: «Der Druck nimmt zu, der Wildlebensraum wird immer kleiner und störungsanfällige Tier- und Pflanzenarten geraten in Bedrängnis.» Vorausschauendes Handeln ist für Ziegler unabdingbar, um die Balance weiterhin zu gewährleisten. Die Broschüre soll das Verständnis für die verschieden Aufgaben des Waldes stärken, damit die Bevölkerung auch zukünftig von den Leistungen des Zuger Waldes profitieren kann. Sie richtet sich an alle Zugerinnen und Zuger, die sich gerne im Wald aufhalten – insbesondere auch an Schulklassen, die sich mit dem Thema beschäftigen.