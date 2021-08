Autowaschanlage-Inhaber sammeln Spenden für Waldbrandopfer

Naturkatastrophe Zuger Hilfe für die Opfer der verheerenden Waldbrände in der Türkei Die Steam Wash GmbH in Cham sammelt Geld und Naturalien für Menschen und Tiere, die infolge von Waldbränden in Not geraten sind. Dies, nachdem Ahsen Tuner die Katastrophe hautnah miterlebt hatte. Martin Mühlebach 30.08.2021, 16.30 Uhr

Vater Kaner Tuner und Tochter Ahsen lagern die Spenden für die Waldbrand-Opfer im Showroom ihrer Autowaschanlage in Cham. Bild: Maria Schmid (27. August 2021)

Die 23-jährige Ahsen Tuner, die mit ihrem Vater Kaner Tuner die Steam Wash GmbH an der Hinterbergstrasse 19 in Cham führt, erzählt: «Ich verbrachte meine Ferien in der Nähe von Antalya, als der erste von rund 20 Waldbränden in der Türkei ausbrach. Die Menschen liefen um ihr Leben, während Tiere, Bäume und Pflanzen dem Flammeninferno hilflos ausgeliefert waren.» Die lokalen Feuerwehren hätten zum Teil mit blossen Händen versucht, die Feuer im Keim zu ersticken, indem sie Erde auf die Brandherde gestreut hätten.

Sie konnten das Feuer ebenso wenig stoppen, wie sie den darauf folgenden Stromausfall verhindern konnten: «Die Asche fiel wie Regen vom Himmel, und die Sonne war infolge der starken Rauchentwicklung während Tagen nicht mehr zu sehen.» Ahsen Tuner wollte dem zerstörerischen Treiben der Flammen nicht tatenlos zusehen. Sie teilte ihrem in Zug verblieben Vater telefonisch mit:

Ahsen Tuner. Bild: Maria Schmid

«Ich komme vorläufig nicht zurück. Ich verbleibe in der Südtürkei und versuche zu helfen.»

Kaner Tuner beschied seiner Tochter: «Ohne die nötige Ausrüstung kannst du nicht helfen. Komm zurück, wir suchen eine andere Möglichkeit, um Hilfe leisten zu können.»

Sponsor fährt die Spenden in die Südtürkei

Vater Kaner und Tochter Ahsen Tuner machten auf der Fundraisingplattform Gofundme einen Spendenaufruf und begannen Geld zu sammeln. «Die erste Geldspende erhielten wir von Pierre Sudan, dem Inhaber der Auto Sudan an der Baarerstrasse in Zug,» sagt Ahsen Tuner. Diese Überweisung habe die Geldspendensammlung angetrieben. «Und dann rieten mir Kolleginnen, Kleider, Tierfutter, Feuerwehrausrüstungen, Spielzeuge, Batterien, Taschenlampen und Kosmetika zu sammeln. Inzwischen konnten wir fast 400 grössere und kleinere Boxen mit diversen Hilfsartikeln füllen», erzählt sie mit berechtigtem Stolz.

In wenigen Tagen werden die prall gefüllten und mit deren Inhalt gekennzeichneten Kartons von einem Sponsor in einem Lastwagen in die Südtürkei gefahren, wo peinlich genau darauf geachtet wird, dass die Spenden dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden. Ahsen und Kaner Tuner werden regelmässig darüber informiert, wie ihre gesammelten Spenden eingesetzt werden und was noch benötigt wird. «Derzeit besteht der Bedarf an Möbeln für die Ausstattung der in Eile errichteten Wohncontainer», betont Kaner Tuner.

«Helfen, wo Hilfe benötigt wird»

Zu erwähnen ist, dass die verheerenden Waldbrände in der Zwischenzeit grösstenteils eingedämmt und unter Kontrolle gebracht werden konnte. Dies auch dank des Einsatzes von Sänger Haluk Levent, der mit seinem eigens gegründeten Verein Ahbap Löschhelikopter mietet, die während rund einer Woche im Dauereinsatz standen. In der Zwischenzeit konnten die verheerenden Waldbrände grösstenteils eingedämmt und unter Kontrolle gebracht werden. Aber die Menschen, die Hab und Gut verloren haben, sind weiterhin auf fremde Hilfe angewiesen. Kaner Tuner verrät:

«Meine Tochter und ich werden es zu unserer Aufgabe machen, überall auf der Welt mit allen unseren Möglichkeiten zu helfen, wo Hilfe benötigt wird.»

