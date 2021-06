Gebietsfremde Tiere zerstören das Ökosystem

Naturschutz Ausgesetzte, gebietsfremde Tiere richten auch im Kanton Zug verheerende Schäden an Die amerikanische Rotwangen-Schmuckschildkröte wurde im Gebiet Choller und im Steinhauser Waldweiher gesichtet. Das gebietsfremde Tier bedroht die einheimischen Amphibienarten. Haustiere einfach auszusetzen, ist illegal und hat oft unberechenbare Folgen für die einheimische Flora und Fauna. Cornelia Bisch 21.06.2021, 10.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bilder von sonnenbadenden Schildkröten im Steinhauser Waldweiher werden unserer Zeitung immer wieder zugestellt. Zahlreiche Meldungen von Sichtungen gehen auch bei Stefan Rey, Projektleiter Artenschutz und Datenbanken beim Zuger Amt für Raum und Verkehr, ein. «Man muss jedoch unterscheiden zwischen der fremden, der amerikanischen Rotwangen-Schmuckschildkröte und der einheimischen, der europäischen Sumpfschildkröte, die vom Aussterben bedroht und geschützt ist. Sie kommt ebenfalls vereinzelt in unserer Region vor», betont er. Die beiden sind leicht von einander zu unterscheiden. «Die amerikanische Art weist weiss-gelbe Streifen und einen typischen roten Fleck hinter den Augen auf. Die Sumpfschildkröte hingegen hat gelbe Tupfen.»

Die europäische Sumpfschildkröte ist in der Region Zug vereinzelt zu finden. Sie ist an den typischen gelben Sprenkeln zu erkennen. Bild: Pascal Halder/PD

In den 70-er und 80-er Jahren galten die Schmuckschildkröten als unkomplizierte Haustiere, die oft unbedarft angeschafft wurden. «Sie können jedoch 30 Zentimeter gross werden und erreichen ein Alter von bis zu 40 Jahren», erklärt Niklaus Peyer von der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz Schweiz (Karch), Regionalvertretung Kanton Zug. Hätten die Leute genug von ihren Haustieren, würden sie sie oft einfach in der Natur aussetzen. «Das ist illegal, strafbar und sehr gefährlich für die hiesigen Amphibien.»

Eingeschleppte Krankheiten mit katastrophalen Folgen



Niklaus Peyer von der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz Schweiz (Karch), Regionalvertretung Kanton Zug

Rotwangen-Schmuckschildkröten gehören zu den gebietsfremden Tieren, den so genannten Neozoen. Sie überleben in der freien Natur und können einerseits Krankheiten verbreiten, andererseits fressen sie unter anderem den Laich einheimischer Amphibien und Insektenlarven. «Eingeschleppte Krankheiten können verheerende Folgen haben und einheimische Arten innert kurzer Zeit empfindlich reduzieren», stellt Peyer fest. Die beiden Fachleute erinnern an die Krebspest, die vor 20 Jahren durch einen amerikanischen Krebs eingeschleppt wurde und den hier ansässigen europäischen Edelkrebs praktisch ausgerottet hat.

Mittlerweile ist der Handel mit Rotwangen-Schmuckschildkröten in der Schweiz verboten. Falls möglich, werden gesichtete Tiere eingefangen und in Auffangstationen, Tierheime oder Zoos gebracht. «Noch konnte erst vereinzelt unter anderem im Tessin eine Fortpflanzung in freier Natur festgestellt werden», so Peyer. Da die Schildkröten eine sehr lange Lebenserwartung hätten und sich das Klima zu ihren Gunsten verändere, sei es jedoch möglich, dass sich das in Zukunft ändere.

«Wenn sie sich fortpflanzen, haben wir ein gewaltiges Problem.»

Denn was kann man tun? «Es gibt nur die unschöne Möglichkeit, Gift einzusetzen, das sämtliche anderen Tiere ebenfalls tötet, oder Fressfeinde zuzuführen, was wiederum unabsehbare Folgen fürs Ökosystem des Gewässers haben kann», legt Peyer dar. Als weitere Massnahme würden Teiche vereinzelt leergepumpt und Tiere abgefangen. «Es ist unfassbar, welche Vielzahl an gebietsfremden Fischarten vom Goldfisch bis zum Sonnenbarsch man dabei findet.»

Stefan Rey, Projektleiter Artenschutz und Datenbanken beim Zuger Amt für Raum und Verkehr.

«Solche Vorgänge sind in der Regel irreversibel», ergänzt Rey. Auch im Fall des amerikanischen Krebses sei es nicht gelungen, diesen auszurotten. Deshalb leisten die kantonalen Amtsstellen immer wieder Aufklärungsarbeit und appellieren an die Bevölkerung, unter keinen Umständen Haustiere freizulassen. «Oft sind sich die Leute nicht bewusst, welche Kettenreaktionen sie in Gang setzen. Es ist sehr wichtig, dass sie das verstehen.» Definitiv sei es kein Akt der Tierliebe, Haustieren die «Freiheit» zu schenken.

Tiere reisen mit dem Zug

Fremde Tiere verbreiten sich nicht nur durch aktives Aussetzen. Manchmal reisen sie auch in Zügen, Flugzeugen oder Schiffen als blinde Passagiere mit. «Wir stellen fest, dass sich Mauereidechsen entlang der Bahn-Transitrouten stark ausgebreitet haben», erzählt Peyer. Sie halten sich gerne auf den sonnenbeschienen Steinmauern der Bahnhöfe auf, schlüpfen in wartende Güterzüge und reisen mit ihnen teilweise über grosse Strecken. Ein weiteres Beispiel sind Muscheln, die an Schiffsrümpfen haften und beim Transport der Schiffe in andere Gewässer gebracht werden. «Will man sein Boot verschieben, ist es unbedingt nötig, es vor dem Transport gründlich zu reinigen.»

«Zahlreiche Insektenarten reisen mit Früchte- und Gemüseimporten aus allen möglichen Kontinenten in die Schweiz ein.»

Manche Eier oder Larven, beispielsweise jene des gefürchteten asiatischen Laubholzkäfers, verbergen sich in Palettenrahmen und werden auf diese Weise ins Land gebracht. Solche Folgen der Globalisierung lassen sich kaum mehr kontrollieren, noch können bereits entstandene Schäden rückgängig gemacht werden.

Schutzgebiete vernetzen

In der Schweiz wird viel getan für den Erhalt der einheimischen Flora und Fauna. Die Kantone arbeiten gemeinsam daran, die verschiedenen Naturschutzgebiete zu vernetzen. Rey erläutert:

«Es geht darum, eine ökologische Infrastruktur zu schaffen, um den Tieren und Pflanzen die Möglichkeit zu geben, neue Gebiete zu besiedeln»

Entgegen der landläufigen Meinung sei es problematisch, Amphibien und Reptilien einfach an neuen Standorten, von wo ihre Artgenossen vertrieben oder verdrängt worden seien, wieder anzusiedeln. «Stammen die Tiere von einem anderen Ort, haben sie auch eine andere genetische Disposition.»

Deshalb stellt man Trittsteinbiotope zur Verfügung und versucht, diese so zu vernetzen, dass die Tiere selbst gefahrlos wandern und die Gebiete neu besiedeln können. Der Weiher im Steinhauser Wald gehört zu den Amphibienlaichgebieten von nationaler Bedeutung. Mit der Anbindung an Zürcher Gebiete sowie das Reusstal entsteht eine wichtige Vernetzungsachse. «Die natürliche Besiedlung der Gebiete bewirkt zudem eine Durchmischung, welche die genetische Verarmung der Populationen, also Inzucht, verhindert.» Dieser Prozesse erfordere jedoch viel Zeit, Geduld und natürlich geeignete Flächen.

Rare Begegnungen der etwas unheimlichen Art

«Wir bekommen oft Anrufe von Leuten, die entsetzt über die Begegnung mit einer Schlange berichten», erzählt Stefan Rey. Neben der Blindschleiche, die zur Familie der Echsen gehört, aber oft für eine Schlange gehalten wird, sind zwei wirkliche Schlangenarten in der Region Zug heimisch. «Die Ringelnatter ist in Gewässernähe anzutreffen. Sie ist typischerweise grau gefärbt und weist schwarze Sprenkel auf.» Die exzellente Schwimmerin kann bis zu 140 Zentimetern lang werden. Ihr begegnet man gelegentlich beim Baden im Zugersee. Die nur maximal 75 Zentimeter lange Schlingelnatter bevorzugt trockene Gebiete. Sie kann grau oder braun sein und weist ebenfalls schwarze Sprenkel auf. Beide Schlangenarten sind sehr scheu, vollkommen harmlos und ungiftig. Wer ihnen begegnet, soll sich ruhig verhalten und sich an ihrem seltenen Anblick erfreuen.

Dies ist eine einheimische, in typischer Weise schwarz gesprenkelte Ringelnatter, wie sie etwa im Gebiet Choller in Zug schon gesichtet wurde. Sie ist vollkommen harmlos und in Gewässernähe anzutreffen. Bild: Niklaus Peyer/PD

Vor einem Jahr wurde in der Badi Seeliken eine Äskulapnatter, eine im Tessin heimische, ebenfalls harmlose Schlange, gesichtet und sogar gefilmt. «Einige Zeit später konnten wir sie einfangen», berichtet Niklaus Peyer. Wie sie nach Zug gelangt war, darüber können die Fachleute nur spekulieren. Da man ihren genauen Herkunftsort nicht kannte und nicht wusste, ob sie überhaupt in Freiheit gelebt hatte, kam eine Umsiedlung nicht in Frage. «Das ist für uns unschön. Wir haben dann nur die Möglichkeit, ein solches Tier zu töten oder in einer Auffangstation unterzubringen.» Die Schlange hatte Glück, Niklaus Peier gab ihr in einem privaten Terrarium ein neues zu Hause.

Auch fremde Pflanzen sind gefährlich Menschen haben fast immer die Finger im Spiel, wenn es um die Ansiedlung gebietsfremder Organismen geht. Das betrifft auch die Pflanzenwelt. «Bund und Kantone geben jährlich grosse Summen aus für die Bekämpfung von invasiven, gebietsfremden Pflanzen, so genannte Neophyten», berichtet Stefan Rey, Projektleiter Artenschutz und Datenbanken beim Zuger Amt für Raum und Verkehr. Die bekanntesten Beispiele dafür sind etwa die Goldrute und der Kirschlorbeer. «Unbegreiflich ist die Tatsache, dass während wir die Pflanzen aktiv bekämpfen, sie in manchen Gartencentern immer noch angeboten werden. Hier hinkt die Gesetzgebung teilweise hinterher.» Der Fachmann rät dringend dazu, sich von einem Gartenbauunternehmen beraten zu lassen, das sich auf einheimische Pflanzen spezialisiert hat.

Weitere Informationen unter: www.umwelt-zentralschweiz.ch und www.zg.ch/reptilien