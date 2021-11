Gian Brun, über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Zugs

Die junge Sicht Neid ist die grösste Form der Anerkennung Gian Brun, Präsident der Jungfreisinnige Zug, über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Kantons Zug. 02.11.2021, 15.15 Uhr

«Crypto Valley erhält bedeutenden Zuwachs» titelten die Zeitungen am Wochenende. Grund dafür ist der Zuzug von Bitmex, einer der grössten Handelsplattformen für Kryptowährungen. In anderen Landesteilen wird wohl der eine oder die andere die Nase gerümpft und mit Neid nach Zug geschaut haben. Und selbst in Zug freut sich wohl nicht jeder, denn die Sprüche der Ausserkantonalen werden dadurch nicht abnehmen. Ja man schämt sich schon fast für den Reichtum, den die Zugerinnen und Zuger gaben sich schon immer gerne bescheiden.

Doch der Wohlstand ist nicht gottgegeben. Er wurde durch kluge Arbeit von Wirtschaft und Politik sowie durch den Fleiss der lokalen Bevölkerung erarbeitet. Die Verwaltung gleicht in Zug eher einem Dienstleistungsunternehmen als einer Beamtenstube. Unternehmen, welche sich für eine Neuansiedlung interessieren, werden beraten, wo sie am besten hinziehen sollen und wie sie am wenigsten Steuern bezahlen. Die Wirtschaft schafft viele und gut bezahlte Arbeitsplätze und hält die Arbeitslosenquote tief. Durch die erstklassigen Schulen vom Kindergarten bis hin zur Fachhochschule bieten wir der Wirtschaft die nötigen Fachkräfte. Familien werden durch grosszügige Prämienverbilligungen und Kita-Angebote unterstützt. Die starke Infrastruktur verbindet Zug mit den umliegenden Zentren und innerhalb von einer Stunde ist man am Tor zur Welt, dem Flughafen Zürich. «Friede, Freude, Eierkuchen» könnte man meinen.

Doch es stehen grosse Herausforderungen vor dem Kanton. Einerseits muss ein guter Umgang mit der Mindeststeuer der OECD gefunden werden. Der unsolidarische Angriff der Steuerhöllen auf rohstoffarme Länder wie die Schweiz ritzt die Idee der Souveränität arg. Dass der Bundesrat die Steuer nicht per se ablehnt, ist aber ein kluger Schachzug, denn wie so oft wird die Ausgestaltung massgebend sein. Nun sitzt die Schweiz am Tisch und kann mitwirken. Innenpolitisch braucht es wohl ein neues Steuerrecht, welches speziell die Grosskonzerne betreffen soll. Aus den neuen Steuererträgen könnten die multinationalen Unternehmen beispielsweise die AHV- und BVG-Beiträge bezahlen, die Lohnabgaben würden wegfallen. Wichtig ist, dass die Steuerreform staatsquotenneutral ist und die kleinen und mittleren Unternehmen nicht betroffen sind.

Auf der anderen Seite muss Zug eine Lösung finden, um die Situation am Wohnungsmarkt zu entschärfen. Die laufenden Raumplanungsrevisionen in den Gemeinden sind hierfür eine grosse Chance. Baurechtliche Privilegien (Ausnützungsziffer erhöhen, Aufstockungen, geringere Abstände) sollen Anreize setzen, damit bezahlbarer Wohnraum oder Wohnraum, welcher für kantonale Zuschüsse in Frage kommt, entsteht. Mit Verdichtung soll zudem mehr Wohnraum entstehen, was zu einer allgemeinen Preisminderung führt.

Neid ist die grösste Form der Anerkennung und für diesen Neid haben Politik, Wirtschaft und Gesellschaft des Kantons Zug hart gearbeitet. Wenn wir nicht am Ball bleiben, wird der Neid aber wohl schneller verfliegen, als uns lieb ist.

In der Kolumne «Die junge Sicht» äussern sich Mitglieder der Zuger Jungparteien zu frei gewählten Themen. Ihre Meinung muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.