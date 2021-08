Neophyten: Einmal Fuss gefasst, bleiben sie gerne für immer

Neophyten Haben sie einmal Fuss gefasst, bleiben sie gerne für immer Auch im Kanton Zug sind invasive, gebietsfremde Pflanzen ein grosses Problem. In unzähligen Arbeitsstunden werden sie aktiv bekämpft. Invasiv und damit wirklich problematisch ist jedoch nur ein ganz kleiner Teil der exotischen Flora. Cornelia Bisch 30.08.2021, 05.00 Uhr

Während Umweltfachleute sie zu bekämpfen versuchen, weil sie sich explosionsartig in der Natur verbreiten und die heimische Flora verdrängen, werden manche gebietsfremden, invasiven Pflanzen (invasive Neophyten) in Gartencentern immer noch verkauft. Aber lange nicht alle exotischen Pflanzen sind schädlich für die einheimische Flora. «Es leben viele fremdländische Pflanzen in Parkanlagen und botanischen Gärten, die nicht invasiv und eine Bereicherung sind», erklärt Philipp Gieger, Projektleiter Naturschutz beim Zuger Amt für Raum und Verkehr. Auch im beliebten Villette-Park in Cham wachsen exotische Bäume neben einheimischen, ohne diese zu verdrängen.

Philipp Gieger, Projektleiter Naturschutz beim Zuger Amt für Raum und Verkehr Bild: PD

Nussbaum, Tomate, Kartoffel und Mais seien im Grunde ebenfalls gebietsfremde, von Reisenden und Entdeckern vor Jahrhunderten nach Europa gebrachte Arten, die heute niemand mehr missen möchte, ergänzt Gieger. «Eine grobe Faustregel besagt, dass sich von 1000 Pflanzenarten 100 an einem gebietsfremden Ort ansiedeln können. Davon verhält sich nur eine einzige invasiv.» Das bedeutet, sie breitet sich rasant aus und verdrängt die einheimische Flora.

Plötzliche Ausbrüche stellen Fachleute vor Rätsel

Irene Bühlmann, Biologin Bild: PD

Für Biologen und Umweltfachleute problematisch ist die Tatsache, dass gebietsfremde Pflanzen oft einige Zeit still und bescheiden neben einheimischen Arten existieren können und dann plötzlich ausbrechen. «Für uns ist dieser Prozess manchmal schwer einschätzbar», sagt die Biologin Irene Bühlmann, die im Auftrag des Kantons aktiv an der Bekämpfung von Neophyten in den Naturschutzgebieten beteiligt ist. Man vermute jedoch, dass der Klimawandel und die damit verbundenen milderen Temperaturen diesen Prozess begünstige.

«Die Klimaveränderung trägt auch dazu bei, dass invasive Pflanzen aus dem Süden immer weiter in nördliche Gebiete vordringen.»

Eine grosse Hilfe seien hier Datenbanken, in welchen detaillierte Angaben zu den Eigenschaften der Pflanzen, ihren bevorzugten klimatischen Bedingungen und Standorten sowie ihrem Potenzial, invasiv zu werden, gespeichert würden.

Fest stehe, dass, wenn solche Vorgänge einmal eingesetzt hätten, es fast unmöglich sei, sie rückgängig zu machen. «Was wir tun können, ist zu versuchen, die unkontrollierte Ausbreitung der Pflanzen in Schach zu halten.» Im Klartext heisst das, hinzugehen und die Pflanzen vor dem Absamen zu mähen, auszurupfen oder auszugraben.

Ausserhalb des Naturschutzgebietes Choller/Sumpf gibt es immer wieder Dominanzbestände der Goldrute. Wenn möglich wird die Pflanze auch dort bekämpft. Bild: PD

Die Goldrute ist besonders invasiv

Ein Augenschein im Naturschutzgebiet Choller/Sumpf zeigt, dass diese Massnahmen recht gut funktionieren. Irene Bühlmann muss nach Exemplaren der stark invasiven Spätblühenden Goldrute suchen. Noch vor wenigen Jahren sei das Gebiet voll davon gewesen, erinnert sie sich. Die Pflanze stammt ursprünglich aus Nordamerika und war bei uns lange Zeit als Gartenpflanze beliebt, weil sie prächtig gedeiht, goldgelb blüht und von Bienen gerne besucht wird. Heute sind Handel und Besitz verboten. «Die Goldrute lässt sich gut mit der Wurzel auszupfen», sagt die Biologin und legt den unscheinbaren grünen Zweig einfach über ein Gebüsch.

Will sie die Pflanze denn nicht entsorgen, möglichst im Kehricht, wie es allgemein empfohlen wird? «Invasive Gartenpflanzen, vor allem deren Blütenstände, sollte man tatsächlich im Müll entsorgen», stimmt Bühlmann zu. Es gilt, die Ausbreitung der Pflanzen möglichst zu verhindern. Daher ist es besonders wichtig, sie vor der Blüte zu entfernen.

«Wenn wir in Naturschutzgebieten gebietsfremde Pflanzen vor ihrer Blüte und Samenbildung entfernen, ist es am einfachsten, sie auszureissen und in Distanz zum Boden vertrocknen zu lassen.»

Das spare Zeit und Geld und verschone den verletzlichen Riedboden, der durch Transportfahrzeuge Schaden nehmen könnte.

Im Naturschutzgebiet Reussweiden gibt es einen Dominanzbestand des Drüsigen Springkrauts. Bild: PD

Die Blüte des Drüsigen Springkrauts. Bild: PD

Verbote und Empfehlungen

Neben der Spätblühenden Goldrute sind auch das lila blühende Drüsige Springkraut, der mannshohe weisse Riesenbärenklau, der in zapfenartigen, rostroten Büscheln blühende Essigbaum und der Asiatische Staudenknöterich gesetzlich verboten.

«Wer damit Handel treibt oder zur Verbreitung dieser Pflanzen aktiv beiträgt, macht sich strafbar»,

betont Angela Maurer, Projektleiterin Bodenschutz und Neobiota beim Zuger Amt für Umwelt.

Sie leistet wertvolle Aufklärungsarbeit bei Anbietern und Verbrauchern. «Wo die gesetzliche Grundlage fehlt, können wir jedoch nur Empfehlungen abgeben», bedauert sie. Dies etwa beim als Heckenpflanze beliebten Kirschlorbeer, dem wunderschön lila blühenden Sommerflieder, dem seidigen Hornstrauch oder dem hoch gewachsenen Götterbaum. Diese invasiven Pflanzen dürfen, sofern richtig deklariert, noch immer verkauft werden, verschwinden jedoch dank beharrlicher Bemühungen des Amts für Umwelt langsam aus den Gartencentern.

«Viele Anbieter verzichten heute meist freiwillig auf den Verkauf dieser Pflanzen.»

Angela Maurer weist auf ein Merkblatt hin, das zur Information für die Bevölkerung entworfen wurde und typähnliche Alternativen aus der einheimischen Flora aufzeigt. «Anstelle des Kirschlorbeers könnte beispielsweise die Stechpalme stehen, statt des Springkrauts ein hiesiges Weidenröschen.»

Die stark invasive Goldrute (links) ist verboten, doch das einheimische Rainfarn (rechts) blüht ebenso schön gelb. Bilder: PD Anstelle des Drüsigen Springkrauts (links) kann das rosafarbene einheimische Weidenröschen (rechts) gepflanzt werden. Bilder: PD Kirschlorbeer (links) wird noch immer verkauft und ist als Gartenhecke beliebt, doch auch die einheimische Stechpalme (rechts) gibt eine attraktive Hecke ab und hält durch ihre Dornen zudem Eindringlinge fern. Bilder: PD Eine weitere Alternative für die invasive Goldrute (links) ist das Johanniskraut (rechts). Bilder: PD

Gratisaktion in Cham

Markus Schuler, Bereichsleiter Gartenbau/Friedhof der Gemeinde Cham Bild: PD

Unter dem Motto «Mehr Natur um die (H)ecke» wurde im vergangenen Frühling in Cham eine Aktion zur Förderung der einheimischen Flora für die örtliche Bevölkerung durchgeführt. «Interessierte Hobbygärtner konnten einheimische Wildgehölze wie den Haselstrauch, die Hundsrose, Sanddorn oder Holunder bestellen und kostenlos abholen», berichtet Markus Schuler, Bereichsleiter Gartenbau/Friedhof der Gemeinde Cham. Eine Broschüre wies darauf hin, dass dies eine ideale Gelegenheit sei, invasive Exoten im eigenen Garten zu ersetzen.

«Diese Aktion kam sehr gut an, ebenso wie das kostenlose Beratungsangebot.»

In Cham bereitet der Götterbaum momentan grosse Probleme. «Seine Samen verteilen sich überall und spriessen dann in Rabatten und Gärten», erzählt Schuler.

Der stattlich Götterbaum ... Bild: PD

... bildet zahlreiche Ableger in Gärten und Rabatten der Gemeinde Cham. Bild: PD

Als blinde Passagiere mitgereist

«Viele Pflanzen wurden bewusst eingeführt, andere sind in Form von Samen bei der Rückkehr aus fernen Kontinenten oder mit Importwaren versehentlich ins Land gelangt», informiert Gieger. Seien die klimatischen Bedingungen ähnlich, könne sich eine Pflanze in fremdem Gebiet manchmal besser entwickeln als im angestammten, weil keinerlei Fressfeinde sie bedrohten. «Unser Blutweiderich oder die Margerite zum Beispiel breiten sich als invasive Neophyten rasant in Nordamerika aus, während sie hier als Teil der einheimischen Flora nie problematisch waren.»

Eine Wildhecke wie hier im Gebiet Choller in Cham bietet vielen Insekten- und Vogelarten einen Lebensraum. Bild: PD

Artenreiche Wildhecken anstelle von einförmigen Strauchreihen fördern nicht nur die Vielfalt der Pflanzen, sondern auch jene der Insekten und Vögel, die wiederum einheimische Gewächse unterstützen, indem sie deren Blütenbestäubung sicherstellen und Samen verbreiten. Indem solche Hecken auch in Gärten und zwischen landwirtschaftlichen Kulturen angelegt werden, kann man die Natur unterstützen.

«Invasive Neophyten sind neben dem Lebensraumverlust einer der wichtigsten Faktoren für den Rückgang der heimischen Pflanzenvielfalt.

Die Verbreitung und Verschleppung der gebietsfremden Pflanzen könne aber durch gezielte Massnahmen verhindert werden. Deshalb wendet der Kanton Zug für die Neophytenbekämpfung in den 18 am meisten betroffenen Naturschutzgebieten jährlich rund 700 Arbeitsstunden auf. «Wenn auch die Gartenbesitzer in den Siedlungen mitziehen und bewusst auf invasive Pflanzen verzichten, diese bekämpfen und an der Ausbreitung hindern, sind wir auf einem guten Weg.»

Weitere Informationen und Broschüren sind beim Zuger Amt für Umwelt (AfU) erhältlich. Tel. 041 728 53 70, info.afu@zg.ch