Serie Neu in Zug: In Spanien lacht man lauter als in der Schweiz Aus beruflichen Gründen ist Jaime Freire in die Schweiz gekommen. Seine Erkenntnisse: Die Schweizer sind zurückhaltender als die Spanier. Dennoch, findet er, können diese kulturellen Gegensätze bereichernd für beide Seiten sein.

Der Softwareentwickler Jaime Freire ist weit gereist. Bild: Matthias Jurt (Zug, 30.Juli 2020)

Es ist bereits das zweite Mal, dass Jaime Freire (40) in die Schweiz gekommen ist mit der Absicht, sich hier niederzulassen. 2010 ist er aus beruflichen Gründen von Spanien in die Schweiz – nach Lausanne – ausgewandert. Vier Jahre später zog er nach Österreich und kehrte anschliessend zurück in die Schweiz. Dieses Mal verschlug es ihn in den Kanton Zug. Seit fünf Jahren wohnt der gebürtige Nordspanier nun in Baar, arbeitet an der Stadtgrenze. Die kurzen Distanzen zwischen Wohnung und Arbeitsplatz legt er am liebsten mit dem Velo zurück. Als Softwareentwickler hat er ausserdem die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten.

Sein Beruf war mitunter ein Grund für die Rückkehr in die Schweiz nach dem Abstecher in das Nachbarland Österreich «Schon früh setzte ich mir das Ziel, möglichst viel internationale Erfahrung auf meinem Gebiet zu sammeln», erklärt er. «Ich liebe meine Arbeit.» Und obgleich Zug keine pulsierende Millionenstadt sei, könne er hier diesem Bedürfnis nachgehen. «Möglichst viel internationale Berufserfahrung» – heisst das, er plant schon, bald wieder Segel zu setzen und den Kanton zu verlassen? «Nein», entgegnet er. «Ich fühle mich wohl in Zug – wohler als in Lausanne. Dort war alles unpersönlicher. In diesem kleinen Kanton möchte ich aber bleiben.»

Sprache hat mit Integration zu tun

Freire spricht gut Deutsch, nur vereinzelt sucht er nach Worten. Der spanische Akzent ist allerdings unverkennbar. Auf seine Sprachkompetenz angesprochen, erwidert er: «Tatsächlich war es mir ein grosses Anliegen, Deutsch zu lernen. Nicht nur, dass mir der Austausch mit beispielsweise den Behörden deutlich leichter fällt», er pausiert, überlegt und ergänzt: «Sprache hat für mich auch viel mit Integration zu tun.»

Leicht gefallen sei es ihm jedoch nicht, Deutsch und Spanisch unterscheiden sich in vielen Belangen. Dennoch hat er sich die Zeit dazu genommen.

Obwohl Jaime Freire mit seiner Arbeit sehr eingespannt ist, fand er Zeit, den Kanton zu erkunden und Anschluss zu suchen. Sich zu integrieren. Das ist nicht immer ganz leicht, räumt er ein. Denn die Menschen in der Schweiz seien zurückhaltender. «In Spanien spielen die Emotionen eine viel grössere Rolle. Wir lachen lauter, reden schneller und gehen ungehemmter aufeinander zu», so Freire.

Er wird sichtbar aufgeregt, spricht er von seiner Heimat im Süden, gestikuliert mit den Händen, seine Augen leuchten. Kurz darauf fügt er denn auch an:

«Anfangs hatte ich starkes Heimweh.»

Bis heute zieht es ihn alle fünf bis sechs Wochen zurück nach Spanien. Weshalb er die kulturellen Unterschiede immer wieder erlebt. Den Differenzen kann er allerdings viel abgewinnen. «Ich denke, wir können viel voneinander lernen», überlegt er. Seiner Erfahrung nach klappt das sehr gut, wenn beide einen Schritt aus der Komfortzone herausmachen.

Die Schweiz erkunden

Ganz generell ist Jaime Frerie ein Weltenbummler. An den Wochenenden pendelt er gerne ins nahe Ausland. Etwa mit dem Zug nach Mailand. Oder München. Reisen ist ein grosses Hobby. Neuerdings auch das Töfffahren. Zum Interview erscheint er stilecht mit Motorjacke und Helm in der Hand. Selbst bei all den Reisen bleibt ihm allerdings genug Zeit, um seinen neuen Heimatkanton und die Schweiz kennen zu lernen.

Sein Lieblingsort in Zug? Die Seepromenade zwischen der Fischerstube und der Seelikenbadi. Dort sei es «stiller, entspannt, friedlich». Überhaupt, der See ist ein Ort, den er sehr geniesst. Er schreibt der Natur viel Bedeutung zu, geht deshalb wandern. Nicht nur in Zug, sondern in der ganzen Schweiz.

Er will sie besser kennen lernen, das Juragebiet entdecken oder durch La Chaux-de-Fonds bummeln. Diese Flecken in der Schweiz hat er nämlich noch nicht besucht. «Ich bin viel gereist, durch verschiedene Länder und Städte. Und mit Zug habe ich eine wirklich schöne Stadt zum Leben gefunden.»

In der Serie «Neu in Zug» porträtiert die «Zuger Zeitung» Expats und Neuzuzüger. Die Kontakte hat uns Sandra Herzog, Gründerin der Meet-up-Gruppe in Zug «Meeting new friends in Zug» vermittelt.