Neue Kantonsschule in Steinhausen? Die Gemeinde schlägt der Baudirektion das Gebiet Sumpf vor Cham und Risch haben fristgerecht bis Ende Juni wieder Standortvorschläge für die neue Kanti in Zug eingereicht. Mit einem Vorschlag im Gebiet Sumpf mischt nun auch Steinhausen mit. Tijana Nikolic 14.08.2020, 05.00 Uhr

Steinhausen bewirbt sich mit dem Gebiet Sumpf direkt bei der Haltestelle Rigiblick für den Standort der neuen Kantonsschule Zug. Bild: Matthias Jurt (13. August 2020)

Bis Ende Juni hatten die Zuger Gemeinden erneut Zeit, Standorte für eine neue Kantonsschule vorzuschlagen. Dies nachdem das Stimmvolk im Februar 2019 entschied, dass auf dem Gebiet Allmendhof/Röhrliberg in Cham keine neue Kanti gebaut werden soll. «Es wurden vier konkrete Standorte in den Gemeinden Cham, Rotkreuz und Steinhausen eingereicht», sagt Florian Weber, Baudirektor und Regierungsrat des Kanton Zug.

Um ihrem Ansinnen nach einer Kantonsschule in ihrer Region Nachdruck zu verleihen, haben die Ennetseegemeinden Cham, Risch und Hünenberg Ende Juni symbolisch ihre Dossiers mit den Standortvorschlägen gemeinsam bei der Zuger Baudirektion abgegeben. Der Standortvorschlag für eine Kantonsschule in der Gemeinde Risch liege zwischen dem Bahnhof Rotkreuz und dem Sportpark, heisst es in einer Mitteilung. Er sei durch die neue Personenüberführung Ost ab den Bahngeleisen erschlossen und einfach mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar.

Architekturbüro im Auftrag der Gemeinde Cham

Um vollumfänglichen Aufschluss über die Möglichkeiten in Cham zu erhalten, hat die Einwohnergemeinde Cham Machbarkeitsstudien bei einem Architekturbüro in Auftrag gegeben, heisst es bei der Gemeinde. Diese würden bestätigen, dass das ursprünglich ins Auge gefasste Gebiet Allmendhof/Röhrliberg auch aus heutiger Sicht optimal für eine Kantonsschule geeignet sei. Aufgrund der verschiedenen Kritikpunkte aus dem Abstimmungskampf sei der Standortvorschlag jedoch angepasst und optimiert worden. So werde diesmal darauf geachtet, dass nicht die gesamte Kantianlage im Allmendhof zu liegen kommt. «Dank eines Teilbaus könnte zwischen neuer Schulanlage und der bestehenden Überbauung Röhrliberg ein sehr grosszügiger Abstand eingehalten und der gewonnene Raum als ruhiger, naturnaher Erholungsort ausgestaltet werden», sagt der Chamer Gemeindepräsident Georges Helfenstein.

Der zweite Standortvorschlag der Gemeinde umfasse das ehemalige Pavatex-Areal. Die Machbarkeitsstudie zeige, dass eine Kanti am Standort Pavatex einerseits dem Ziel der Siedlungsentwicklung nach innen entspreche sowie im Einklang mit dem grössten Entwicklungsgebiet von Cham entstehen könne. Ebenfalls sei es bestens erschlossen.

Hünenberg unterstütze seine «Partnergemeinden» lediglich, habe aber keinen eigenen Standort ermittelt, der sich für die neue Mittelschule eignen würde.

Direkt neben S-Bahn-Haltestelle

«Steinhausen bewirbt sich mit einem Standort im Gebiet Sumpf für eine neue Mittelschule im Kanton», so Weber. Er liege direkt neben der S-Bahn-Haltestelle Rigiblick. «Der vorgeschlagene Ort befindet sich an der Turmstrasse, südlich von den vier grossen Türmen», sagt der Steinhauser Gemeindepräsident Hans Staub. Nachdem das Gebiet Allmend/Röhrliberg abgelehnt wurde, habe sich die Gemeinde nach Standorten bei sich umgeschaut.

«Nebst der S-Bahn-Haltestelle sind in diesem Gebiet vier Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe sowie das Zugerland und die Gewerbezone. Ausserdem erreicht man die umliegenden Gemeinden in höchstens 15 Minuten mit dem Velo. Daher ist das ein idealer Standort», schwärmt Staub weiter. Auch das Dorf wäre nicht überlastet, da die Kantonsschule weiter weg vom Zentrum liegen würde. «Ich denke, dass wir durchaus Chancen haben, als neuer Mittelschulstandort gewählt zu werden», sagt Staub abschliessend. Einziger Wermutstropfen sei, dass das Gebiet sich in der Landwirtschaftszone befinde, was jedoch kein Hinderungsgrund sein müsse.

«Die vier Standorte werden analysiert, aufgrund der geforderten Kriterien geprüft und einander gegenübergestellt», erklärt Weber weiter. Für die letztlich in Frage kommenden Standorte würden danach ergänzende Machbarkeitsstudien durchgeführt und im Rahmen einer Interessensabwägung eine Bestvariante evaluiert werden. «Der Regierungsrat wird schliesslich dem Kantonsrat 2021 die Bestvarianten mit entsprechenden Anpassungen des kantonalen Richtplans unterbreiten», erläutert Weber den weiteren Vorgang.