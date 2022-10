Neue Medien Dieser Zuger Sportpodcast schafft es bis nach Mali Oscar Sarmiento (24) und Andri Struzina (25) sind Woche für Woche mit ihrem Sportpodcast «Voll Ine» im Netz zu hören. Ein Besuch im Aufnahmestudio zeigt, wie viel Arbeit hinter den Folgen steckt. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 19.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Willkommen in unserem bescheidenen Studio», sind Oscar Sarmientos Begrüssungsworte. Der Sarkasmus in seiner Stimme ist nachvollziehbar, denn «bescheiden» passt nicht zum Gebäude, in dem er und sein Kumpel Andri Struzina ihr Studio eingerichtet haben. Das Equipment der beiden benötigt lediglich einen kleinen Teil des massiven Holztischs, der wiederum gut einen Drittel des Raums einnimmt.

Andri Struzina (links) und Oscar Sarmiento produzieren seit einem Jahr den Sportpodcast «Voll Ine». Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 18. Oktober 2022)

Einen Laptop, mehrere Kabel und drei Mikrofone. Mehr brauchen Sarmiento und Struzina nicht, um ihren wöchentlichen Sportpodcast aufzunehmen. Diesen strahlen sie über verschiedene Streamingplattformen in die ganze Welt aus. Selbst in Mali, Finnland und Costa Rica wird er gehört, wie die neuesten Daten zeigen. Über 10’000 Streams rechnen sie bisher. Wobei Sarmiento diese Zahl relativiert. «Ich bin mir jeweils nicht so sicher, wie genau die wirklich ist», sagt der Stadtzuger.

Fakt ist aber: Den Podcast «Voll Ine» hören einige – und sicher viel mehr, als sich die beiden Sportfans zu Beginn ihres Projekts gedacht haben. Nach einem Jahr, 44 Folgen und einem Olympiaspecial ziehen sie Bilanz. Etwa zu ihrem Content, dessen Fortschritt und zur Entwicklung ihrer Freundschaft, die durch den Podcast neuen Aufwind erhalten hat.

Was als Hirngespinst begann, ist mittlerweile ein fester Bestandteil in Sarmientos und Struzinas Leben. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 18. Oktober 2022)

Das Interview wird im genannten «Studio» geführt. Eigentlich ist das Gebäude in Steinhausen ein alter Gaden (grosser Schopf, in dem Bauern oft ihr Heu, grosse Maschinen oder anderes lagern), den Struzinas Eltern zu einer Art Freizeithaus umfunktioniert haben. Auch hier zeigt sich die Sportbegeisterung: Hinter einer Glastür, die in den oberen Stock führt, zieren Dutzende gerahmte Sportplakate die Wand.

Interview wird zur neuesten Podcast-Folge

Das Format von «Voll Ine» ist relativ einfach: Ein Leistungssportler (Struzina rudert in der Schweizer Nati) und ein Sportenthusiast reden über Sport. Punkt. Was dabei entsteht, ist weit mehr als das.

Die beiden plaudern, schweifen ab, kommen in Fahrt, bremsen sich, nehmen den Faden wieder auf. Entweder zu zweit oder mit einem Gast – wie am vergangenen Dienstag. Nur waren sie da in der anderen Rolle und mussten sich den Fragen einer Journalistin stellen. Das Gespräch wurde dann zur neuesten und somit zur ersten Folge der dritten Staffel von «Voll Ine»:

Bald entwickelt sich das Interview zu einem lockeren Gespräch unter drei jungen Menschen – nur mit Mikrofonen vor den Mündern. Die Jungs erzählen, wie sie anfangs nur halbernst über die Idee eines Podcasts sinniert haben. Im Ausgang, nicht ganz nüchtern. In der ersten Folge sprachen die beiden gar von einem «nicht allzu ernst zu nehmenden Versuch».

Mittlerweile sieht das anders aus. Zwischen drei und fünf Stunden Arbeit werden pro Folge aufgewendet, um später Gespräche zwischen einer und eineinhalb Stunden zu publizieren. «Wenn ich damals schon gewusst hätte, wie viel Zeit das pro Folge in Anspruch nehmen wird, hätte ich wohl nicht zugesagt», sagt Struzina. Reumütig ist das nicht gemeint, im Gegenteil: Der Spass an der Sache sei so gross geworden, dass sie beide nicht ans Aufhören denken.

Obwohl der Steinhauser und der Zuger in den ausgestrahlten Folgen beide gleichermassen an den Gesprächen beteiligt sind, wird schnell klar, wer im Hintergrund die meiste Arbeit leistet. In einem Notizbuch hält Sarmiento all seine Ideen fest, er bespielt die Instagram-Seite, finalisiert die Folgen mit Intro und Outro, lädt sie hoch.

Sein Kumpel Struzina lobt diese Arbeit in hohen Tönen, während sich Sarmiento bescheiden gibt. Es mache ihm halt einfach Spass und ausserdem habe er mehr Zeit als Struzina, der nebst dem Leistungssport noch Bauingenieurswesen an der ETH studiert – oder umgekehrt. Sarmiento selbst absolviert an der Universität St.Gallen den Master in Business Innovation.

Erst kürzlich hätten sie miteinander die entscheidende Frage geklärt: Geht es weiter? Ja! Auf jeden Fall. Mindestens ein weiteres Jahr möchten sie Folgen produzieren und veröffentlichen, dann entscheiden sie neu. Vielleicht würde sich dereinst gar die Möglichkeit ergeben, in einem Aufnahmestudio zu arbeiten. Bis es so weit ist, brauchen die beiden aber wohl noch ein wenig Geduld. Zwischenzeitlich muss der massive Holztisch im umgebauten Gaden in Steinhausen reichen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen