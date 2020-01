Neue Rektorin für die Schulen Cham gewählt Der Gemeinderat Cham hat Britta Dobbelfeld, bisher Schulleiterin im Schulhaus Städtli 2, zur neuen Rektorin der Schulen Cham gewählt. 23.01.2020, 12.35 Uhr

Das Schulhaus Städtli 2 in Cham.

Bild: Stefan Kaiser

Britta Dobbelfeld (49) besuchte das Lehrerinnenseminar Bernarda in Menzingen und bildete sich anschliessend an der Akademie für Erwachsenenbildung AEB in Luzern weiter, teilt die Gemeinde Cham mit. Sie unterrichtete in Oberägeri als Klassenlehrperson, wurde dort später auch Schulhausvorsteherin bzw. Schulleiterin im Bereich Primar- und Grundstufe und interimistische Rektorin der Gesamtschule Oberägeri. Verschiedene Tätigkeiten in kantonalen Arbeitsgruppen runden das Profil der Baarerin ab.