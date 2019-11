An der der ordentlichen Generalversammlung am 31. März 2020 soll Martha Scheiber in den Verwaltungsrat gewählt werden. Die 54-Jährige wird auf Wilhelm Hansen folgen

An der der ordentlichen Generalversammlung am 31. März 2020 soll Martha Scheiber in den Verwaltungsrat gewählt werden. Die 54-Jährige wird auf Wilhelm Hansen folgen

Neue Verwaltungsrätin für die Mobimo Holding AG An der der ordentlichen Generalversammlung am 31. März 2020 soll Martha Scheiber in den Verwaltungsrat gewählt werden. Die 54-Jährige wird auf Wilhelm Hansen folgen

(cg) Nach elf Jahren im Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG stellt sich Wilhelm Hansen an der ordentlichen Generalversammlung am 31. März 2020 nicht zur Wiederwahl. Wie die Immobiliengesellschaft mit Sitz in Luzern in einer Mitteilung schreibt, schlägt der Verwaltungsrat deshalb Martha Schreiber als seine Nachfolgerin vor.

Die 54-Jährige war bis 2019 Leiterin Asset Management und Mitglied der Geschäftsleitung der Pax Holding und in dieser Funktion auch zuständig für das Immobilienanlageportfolio der Versicherung. Als Verwaltungsratspräsidentin und CEO der Pax Verwaltungen AG zeichnete sie verantwortlich für die Immobiliendienstleistungen der Pax und als Verwaltungsratspräsidentin der Pax Anlage AG begleitete sie auf strategischer Ebene die Immobilienentwicklung der bis 2017 börsenkotierten Gesellschaft.

Schreiber hat an der ETH Zürich Physik studiert und an der Universität St. Gallen Volkswirtschaft. Das Studium an der HSG schloss sie mit einer Dissertation in Asset Liability-Theorie ab. Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG zeigt sich in der Mitteilung überzeugt, dass Scheiber mit ihrer langjährigen Erfahrung aus Asset Management und Immobilien, Assekuranz und Finanzmarkt sowie ihrem naturwissenschaftlichen Hintergrund ein idealer Neuzugang darstellt. Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von über 3,2 Milliarden Franken gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Unter anderem gehört die Überbauung Mattenhof in Kriens zum Portfolio der Holding.